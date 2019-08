Anyaország :: 2019. augusztus 9. 13:35 ::

A vasúti liberalizáció az jó, és a MÁV-nak is jót tenne - állítja a kommunikációs igazgató a RegioJet bejelentkezése kapcsán

Jöhetnek az étkezőkocsik a belföldi InterCityken, szolgáltatásbővítéssel készülne a MÁV egy esetleges belföldi vasúti liberalizációra, nyilatkozta az Azonnalinak Loppert Dániel.

A verseny jó, és a magyar vasútnak is jót tesz – így reagált a MÁV kommunikációs igazgatója az Azonnalinak a RegioJet csütörtöki bejelentésére, miszerint a cseh magánvasúti cég beszáll a magyar piacra a Budapest-Bécs-Prága viszonylaton.



MÁV: Fel tudjuk venni a versenyt a bécsi vonalon

Az eddig Csehországban, Szlovákiában és Ausztriában sikeresen terjeszkedő cseh magánvasúti vállalat 2020 júniusától napi két vonatpárral jelenik majd meg a magyar piacon, melyek a Déli pályaudvarról indulva Győrön, Mosonmagyaróváron, Bécs Meidlingen és Bécs főpályaudvarán keresztül Brünnbe, majd Prágába tartanak majd. Ezzel a RegioJet a MÁV és az ÖBB közösen üzemeltetett bécsi viszonylatában is versenyhelyzetet teremt, de az összesen napi nyolc Prágába közlekedő magyar, illetve cseh állami EuroCity dolgát is megnehezíti.

Loppert Dániel erre reagálva úgy fogalmazott, hogy a versenyhelyzet jót fog tenni a MÁV-Startnak a kérdéses vonalon, de az állami vasúttársaságon belül „egyébként is pozitív változások indultak el az utóbbi időben, így emelkedik az utasszám is”. Ráadásul a MÁV és az ÖBB által közösen üzemeltetett Budapest-Bécs-viszonylat „az egyik legjobb színvonalú” az országban, Loppert szerint „nem véletlen, hogy a Regiojet nem a Debrecen-Mátészalka vonalra jelentkezett be”.

Számolnak a liberalizációval

A kommunikációs igazgató hozzátette, az állami vasúttársaságnak van egy három fő pontból álló javaslatcsomagja, mellyel szerintük versenyképessé tehető a MÁV-Start.

Egyrészt, folytatódik a magyar gyártású IC+ vasúti kocsik sorozatgyártása a szolnoki vasúti járműjavítóban: eddig hosszú idő után húsz kocsi van kész, de Loppert elmondása szerint ezen túl havonta két új kocsi gördülhet majd ki a szolnoki üzemből. Másrészt, nagyszabású mozdonybeszerzés is indul: nem csoda, még mindig a V43 típusú ősöreg mozdonyok adják a MÁV villanymozdony-állományának gerincét, korszerű mozdonyból pedig Loppert szerint is csak 25 darab van jelenleg.

Ezért további 85 modern mozdony beszerzése indulhat meg hamarosan. Ezen felül szükséges még az elővárosi forgalomba a további 21, emeletes KISS motorvonat szerződésének lehívása.

Végül pedig plusz 50 milliárd forint értékben indulhat meg pályafelújítás.

Loppert Dániel szerint ezzel fel lehetne készíteni a MÁV-Startot „egy 2023-as esetleges liberalizációra”. Az államvasutak közszolgáltatási szerződése ugyanis 2023-ig érvényes – ám egyelőre kormányzati részről nyíltan nem merült fel, hogy négy év múlva sor kerülhetne a vasúti személyszállítás liberalizálására, így ilyen tekintetben új fejlemény, hogy már a MÁV számol egy ilyen forgatókönyvvel. Persze ez elsősorban a kormány döntése lesz majd, tette hozzá a kommunikációs igazgató, de „a verseny az jó, és a verseny a magyar vasútnak is jót tenne”, jelentette ki.

Jöhetnek a belföldi étkezőkocsik?

A RegioJet már csütörtöki közleményében is kiemelte a fedélzeti szolgáltatásaik színvonalát a vonataikon: a sárga vonatokon ingyenes (cseh és szlovák) napilapok, multimédiás rendszer, ételek és italok is elérhetőek, belföldi viszonylatokon pedig a MÁV ebben igencsak le van maradva. Ám Loppert szerint „a verseny lényege, hogy az új szolgáltató szolgáltatásbővítéssel jelenik meg”, ez pedig a MÁV-ot is újabb szolgáltatások bevezetésére fogja ösztönözni. Például a Balaton Expressz-vonatokon idén bemutatkozó étkezőkocsi sikere miatt a magyar vasúttársaság azt is tervezi, hogy ebbe az irányba mozdul el a szolgáltatásbővítés során, vagyis talán nem elérhetetlen, hogy lassan a belföldi InterCity-járatokon is megjelenjenek az étkezőkocsik.