A jelenleg évi 2,7 milliárd forintból gazdálkodó Jobbik történetében először idén már nem is lesz augusztus 20-ai rendezvénye a pártnak, miután tavaly augusztus 20-án és idén május 1-jén is leégett a Mi Hazánk Mozgalom rendezvényéhez képest, s az összes nemzeti zenekar kikosarazta őket.

Tavaly asztaltársaságonként 10 ezer forintot fizetett a Jobbik az augusztus 20-ai résztvevőknek, de így sem voltak százan sem a fényképek tanúsága szerint, sőt egy pikáns videórészlet is kiszivárgott egy lelkes neojobbikosnak köszönhetően, s bár a felvételt a Jobbik letöröltette, mi megmentettük az utókornak:

A Jobbik mint párt, valamint frakciója és pártalapítványa évente kb. 2,7 milliárd forintból gazdálkodik (a NER idéntől emelte meg egy törvénymódosítással a Jobbik Magyarországért Alapítvány állami támogatását is évi 274-ről 702 millióra), de a pénzt jellemzően maguk közt osztják szét

A két párt majálisának összehasonlításáról a szélsőliberális 444 is közölt egy érdekes összeállítást . Az ő nézőpontjuk nyilván eltér a miénkétől, ahogy az értékrendünk is, ez pedig csöpög a szövegükből, de a nyilvánvaló nekik is feltűnt: