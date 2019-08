Anyaország :: 2019. augusztus 27. 21:26 ::

29 év után otthagyja az MSZP-t a volt hatvani polgármester

Reklám





A Magyar Szocialista Pártban 29 éve politizáló Érsek Zsolt bejelentette, végleg megválik pártbéli tagságától, az egykori hatvani polgármester egy búcsúlevélben közölte döntését a párt elnökével, Tóth Bertalannal – írta az Index.

Érsek a levélben hosszan részletezte döntése okait, egyebek mellett azt, hogy az MSZP vezetése szembement a párt helyi alapszervezetének korábban meghozott, a különindulásról szóló döntésével, majd mégis beszállt az összefogásba Hatvanban.

A politikus kitért a személyét érintő vádakra is, amelyeket akkor fogalmaztak meg, amikor polgármester volt Hatvanban. A Fidesz ottani szervezete több feljelentést is tett a 2006-2010-es ciklus végén, a többi között hűtlen kezeléssel gyanúsítva Érseket. A volt polgármester most azt írta, öt éven át vegzálták az eljárásokkal, és még nem is volt alkalma elmondani, hogy "a rendőrség 5 év nyomozás után mind a 16 ügyben tett feljelentést bűncselekmény hiányában utasította el".

Érsek Zsolt az Indexnek meg is erősítette a levelében foglaltakat.

A volt polgármester függetlenként elindul a választáson, a kampányra pedig megpróbál verbuválni egy civil szervezetet, ahogy a 24.hu-nak fogalmazott: "azokból az emberekből, akik eddig is a csapatom voltak”.

(hvg)