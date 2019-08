Anyaország, Cigánybűnözés :: 2019. augusztus 28. 22:00 ::

Szaporulatát fedezte az unokázó cigány, de azért két laptopot is vett a pénzből

Szinte mindent kidolgozott a bűnbanda a milliós zsákmány megkaparintásához. Akárcsak az akciófilmekben: volt futáruk, sofőrjük, telefonálójuk, csomagolójuk, igyekeztek úgy mozgatni a szálakat, hogy azok a kívülállók számára ne érjenek össze. Egy tényezővel nem számoltak: a zsaruk is láttak már gengszterfilmet, mindennapjaikban pörgetik kezük között az élet írta forgatókönyveket. Alább folytatódik a Zsaru Magazin cikke.

Egy bűnözői csoport több millió forintra akarta rátenni kezét: egy 83 éves szigethalmi asszonyt hívtak fel vezetékes telefonon augusztus 5-én éjjel.

– A bejelentkező a nő unokájának adta ki magát, és a szokásos történettel állt elő. Balesetet szenvedett, és komoly pénzösszegre van szüksége – ismertette Rusznák Zsolt őrnagy, a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság nyomozó alosztályának vezetője. – Konkrét szám nélkül arra kérte az asszonyt, hogy minden rendelkezésére álló pénzét szedje össze, és adja át a hamarosan jelentkező „ismerősnek”. A félrevezetett nő a mondottak szerint cselekedett, egy táskába mintegy 6 millió forintot pakolt be, és azzal várta a magát az unokája ismerősének kiadó futárt. Valamit sejthetett abból, hogy talán nem egészen tiszta a történet, és bár a segíteni akarástól vezérelve átadta az összeget, közben alaposan megfigyelte az azért jelentkező férfit. Előrehaladott kora ellenére igen jó személyleírást adott róla. Az sem kerülte el a figyelmét, hogy a házától nem messze egy sötét színű, rakteres furgon áll, ami nem tartozott a megszokott utcaképhez. Sajnos ezeket az információkat már akkor közölte velünk, amikor az első, unokája „bajba kerülése” miatti lelkiállapota után átgondolta a történteket, és rájött, hogy alighanem átverték.

A zsaruk kiderítették, hogy a telefonhívást Angliából kezdeményezték. Azonban úgy okoskodtak, a pénzért egészen biztos nem a szigetországból caplatott el a futár Szigethalomra, hiszen feltűnően rövid idő alatt megjelent a magát Attilaként megnevező férfi. Górcső alá vették, hogy az asszony szűkebb környezetében él-e olyan, aki összefüggésbe hozható efféle bűncselekménnyel. Találtak is egy szigetcsépi nőt.

– Egyáltalán nem ritka, hogy nők, akár családok tervelnek ki és valósítanak meg efféle bűntényt – magyarázta az őrnagy. – Az információból az is világossá vált, hogy többszereplős elkövetői körrel kell számolnunk. A kiindulási pont a Szigetcsépen élő család volt. Az 55 éves B. Józsefnének volt egy szürke Citroen Berlingója, ami tökéletesen megfelelt a sértett által a cselekmény idején az utcában észrevett autónak. A közterületi kamerák felvételein visszakövettük az autó mozgását a kérdéses időszakban. Láttuk, hogy a kocsi használója egy másik nővel és egy férfival együtt utazott a pénzátadást megelőzően, egy dohánybolt kameraképeiből jó minőségű képet tudtunk kimenteni a férfiról. A sértett személyleírásának megfelelő „Attiláról” az adatbázisok használatával megállapítottuk, hogy valójában ő a 34 éves szigetcsépi B. József, B. Józsefné fia. Egy jobb minőségű fotóról a sértett egyértelműen felismerte, így a pénzátvevő már megvolt. Azonosítottuk a kocsit vezető másik férfit, a 42 éves B. Lászlót is, majd később a hozzá csatlakozó, 19 éves M. Zoltánné V. Vivient is, ők szintén szigetcsépiek. Megállapítottuk, a négyes tagjai a megszerzett zsákmányból fejenként 600-600 ezer forintot vettek ki, majd a maradékot a tököli HÉV-állomáson átadták a gyáli N. Norbertnek (32). A történetben utoljára felbukkanó férfinak speciális tevékenységrész jutott volna.

A zsaruk, miután eléggé tisztán láttak a történetben, augusztus 8-án a Pest Megyei Rend­őr-főkapitányság felderítő osztályával együttműködve csaptak le a kvintettre. A két nőt és a három férfit előállították a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányságra. A láncolat utoljára azonosított tagjánál, N. Norbertnél autógumikba rejtve bukkantak rá több mint 3,5 millió forintra, míg B. Józsefnél 955 ezer forintot foglaltak le.

Emellett találtak és lefoglaltak a pénzátvétel napjától a rajtaütésig egyértelműen a bűncselekményből származó pénzen vásárolt két laptopot, hangszórót, babaruhákat, egyéb babakelengyéket, továbbá babakocsi és babaágy rendeléséről számlát. A zsaruk informá­ciói alapján a nagyobb zsákmányrész az ötös tervei szerint nem sokáig maradt volna a gumiabroncsokban. A gyanúsítottak postán külföldre szándékoztak küldeni.

Idős koránál fogva a bűncselekmény felismerésére és elhárítására korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett csalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt indítottak eljárást ellenük. B. József letartóztatását a bíróság augusztus 8-án rendelte el, társai szabadlábon védekeznek. A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság az eljárás szélesítésével vizsgálja, ki kezdeményezte a telefonhívást, melynek hatására a megtévesztett asszony átadta a pénzt az „ismerősnek”.