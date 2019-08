Anyaország :: 2019. augusztus 29. 15:42 ::

Gyurcsányék ezúttal nem a szemünket akarják kilőni, "csak" azonnal bevezettetnék az eurót

A Demokratikus Koalíció (DK) az Európai Parlamentben (EP) kezdeményezi, hogy az unió jogi eszközökkel kötelezze Magyarországot az euró bevezetésére, amit korábban népszavazással megerősített csatlakozási feltételei között vállalt – mondta Molnár Csaba, az ellenzéki párt EP-képviselője, alelnöke csütörtökön, Budapesten tartott sajtótájékoztatón.

A politikus kifejtette, az euró árfolyama napokon belüli történelmi csúcsra drágulhat a forinttal szemben, amit nemcsak a külföldön nyaralók, hanem az egész ország megérezhet.

Az euró drágulása ugyanis az üzemanyagok, majd azon keresztül az élelmiszerek és a gyógyszerek árának emelkedéséhez vezet – mondta Molnár Csaba. Hozzátette, hogy az infláció már most is hétéves csúcsán van.

A DK EP-képviselője aláhúzta, a helyzet javítása érdekében a helyzet javítása érdekében "azonnal be kell vezetni az eurót", ami "a magyar gazdaságnak is jót tenne", továbbá "a lakosság többsége is egyetért vele".

(MTI nyomán)