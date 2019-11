Anyaország :: 2019. november 3. 10:44 ::

Mi Hazánk: ez nem a mi háborúnk!

Reklám





A párt elnökségenek közleménye:

A Mi Hazánk Mozgalom sem Erdogan Törökországát, sem a szélsőbaloldali kurdokat nem támogatja, Magyarországnak semmi keresnivalója a szíriai konfliktusban.



Kurd különítmény Észak-Szíriában (illusztráció; kép: internationalistcommune.com)

Ez nem a menekültekről szól. Erdogan török elnök korábban megfogalmazott szavai szerint, a "mecsetek a mi laktanyáink, a hívek a katonáink". Törökország jelenlegi katonai akciója a sok évszázada megszokott, népirtásoktól sem mentes muszlim vallási és török nacionalista hódító politika része, amelyet Magyarország - saját 150 éves tapasztalatainknak is köszönhetően - sohasem támogathat. A másik oldalon pedig a kommunista, szélsőbaloldali és liberális kurdok állnak izraeli segítséggel a háttérben. Ezt mi, magyarok szintén nem támogathatjuk. Ez nem a mi háborúnk. Európának a saját határait kell katonai és rendőri erőkkel megvédenie a bevándorlástól és minden külső inváziótól! Arra kérünk minden magyart, hogy ne tüntessen együtt szélsőbaloldali felforgatókkal, de ne is üdvözölje a hazánkba látogató török elnököt. Maradjunk ezúttal is a harmadik úton, a magyarok útján.