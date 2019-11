Anyaország :: 2019. november 12. 17:22 ::

Brutálisan összevertek egy nőt Bujákon, nyugalmazott katonai alezredes lehet a tettes

Brutálisan összevertek egy nőt november 10-én hajnalban a bujáki katonai létesítményben - tudta meg a 168 Óra. A bántalmazásról maga az áldozat számolt be nyilvános Facebook-bejegyzésében, amelyhez képeket is mellékelt a sérüléseiről. A lap úgy tudja, az elkövető egy nyugalmazott katonai alezredes.

„...kötelességemnek tartom felhívni a figyelmet arra, hogy miért fontos soha hátra nem nézni és menekülni egy nárcisztikus személytől. Mert különben nem biztos, hogy túléled. Nekem szerencsém volt. Igaz, ez a harmadik és remélem, hogy egyben az utolsó bántalmazása/gyilkossági kísérlete volt ellenem csak azért, hogy ha már az övé nem lehetek, másé se legyek” - írja az áldozat, akinek támadója a bejegyzés szerint eltörte az orrát, „szétzúzta” a fejét és a testét, kitépte a haját és majdnem megfojtotta.

Hiába kért vele szemben távoltartási végzést és személyi védelmet, a jogszabályok ezt nem teszik lehetővé. A nő beszámolója szerint a tettes feltörte az ajtót, mielőtt megtámadta, és annak köszönheti az életét, hogy a segítségére siettek. A tettes korábban a volt feleségét és saját húgát is bántalmazhatta. „Hibát követtem el, amikor már az első brutális bántalmazás miatt nem jelentettem fel” - írta.

„2019. augusztus 9-én hajnalban lakásomon felkeresett és annyira megvert, hogy szintén nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedtem el tőle. Szétszakította a bal fülemet beszakítva a dobhártyámat is, nem jelentettem fel. Tudjátok miért nem? Mert rangjára hivatkozva azt ismételgette, hogy amennyiben megteszem, én fogok pórul járni. Nyugalmat szerettem volna már végre, megszabadulva tőle” - írja az áldozat.

Az őt ellátó kórház feljelentést tett a bántalmazással kapcsolatban.

Mivel az eset Nógrád megyében történt, ezért a lap megkereste a megyei rendőr-főkapitányságot, hogy érkezett-e hozzájuk feljelentés. Válaszukban azt írták, az ügyben büntetőeljárás van folyamatban, melynek részleteiről az eljárás érdekében nem adhatnak bővebb tájékoztatást.

A bántalmazott nőt telefonon sikerült utolérniük. Az áldozat azt mondta, az első bántalmazásnak a gyerekei is szemtanúi voltak. A férfi ekkor részeg volt. A másodiknál a rendőrséget is hívták, de ő végül nem tett feljelentést. A múlt heti eset után kihallgatták a feltételezett tettest, de szabadlábon távozhatott. A Pásztói Rendőrkapitányság nyomozója a hölgynek azt mondta, szóljon, ha legközelebb is előfordul ilyesmi.

A férfinek fegyvermérnöki diplomája is van és fegyverei is vannak. Az áldozat szerint az egyik bántalmazásnál azt mondta neki, hogy a falon lógó szamurájkarddal fogja elvágni a torkát.