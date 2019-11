Anyaország :: 2019. november 15. 14:33 ::

A minisztertől kérhetnének fennmaradási engedélyt az alternatív iskolák - a Waldorf máris üldözöttnek érzi magát

Ha elfogadja a parlament az innovációs miniszter törvénymódosítását, szeptemberben minden további nélkül bezárhatnak az alternatív iskolák. A javaslat alapból megszüntetné az alternatív tantervek alapján tartott oktatást Magyarországon, és helyette csak egyéni engedélyek alapján volna mód eltérni az előírásoktól - véli a HVG.

A módosítások lényege, hogy április 1-ig minden alternatív iskolának fennmaradási engedélyt kell kérnie az oktatásért felelős minisztertől, aki saját belátása szerint, a törvényben nem tisztázott szempontok alapján döntheti el, hogy az adott iskola a következő tanévben is kinyithat-e – fogalmaz a 444.hu. Az eddig megszerzett oktatási engedélyek mind elvesznek. Ha egy iskola nem kér engedélyt a túlélésre, akkor automatikusan be kell zárnia jövőre. Új magániskola alapítása szinte lehetetlenné válik.

A változtatás különösen súlyosan érinti az országosan 45 iskolát és 59 óvodát működtető Waldorf-hálózatot. Eddig ugyanis a Waldorf-iskolák szervezete az összes intézményükre érvényes alternatív kerettantervet fogadtathatott el a kormánnyal, de ezt a lehetőséget Palkovics az új javaslatával megszüntetné. Helyette az iskoláknak egyenként kellene az oktatásért felelős miniszterhez fordulniuk, és a miniszter egyenként dönthetne belátása szerint, hogy melyik Waldorf maradhat meg 2020 szeptemberétől.

A waldorfosok közleménye szerint semmi sem garantálja, hogy a most működő – az állam által eddig elismert – oktatási modelljük egyáltalán beleférhet-e a szűkített törvényi keretbe.

A Waldorfon kívül is számos, eddig engedéllyel működő iskola kerül veszélybe, Dobos Orsolya, az Alapítványi és Magániskolák Egyesületének alternatív iskolákat tömörítő tagozatának vezetője szerint országosan mintegy 80 iskola léte került veszélybe most.

Az alternatív iskoláknak már korábban is többször nekiment a kormány, legutóbb nyáron, amikor módosították a köznevelési törvényt, és többek között megszüntették a rugalmas iskolakezdést és a magántanulói státuszt, illetve eltörölték a tantestület véleményezési jogát az igazgatói kinevezések előtt. A szakértők szerint a jogszabály azonban annyira zavarosra sikeredett, hogy még nem volt minden veszve. A parlament először nem tárgyalta, de végül elfogadta a jogszabályt. A változtatások okait sem értették egyébként: eddig is kaphattak osztályzatot a diákok, eddig is a NAT-hoz igazodtak a tanterveik, és biztosított volt az átjárhatóság - írja a HVG.