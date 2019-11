Anyaország :: 2019. november 16. 08:51 ::

190 millió forintnyi készpénzt ásott el a tuják tövébe egy biatorbágyi drogkereskedő

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyon-visszaszerzési Hivatala (KR NNI VVH) a Pest Megyei Főügyészség felkérésére folytat vagyon-visszaszerzési eljárást a 48 éves K. Zsolt ellen.

A Budaörsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának nyomozói 2019. május 2-án fogták el a biatorbágyi férfit, aki a megalapozott gyanú szerint kábítószerrel kereskedett. K. Zsolt eleinte letartóztatásban volt, majd a bíróság bűnügyi felügyeletet (lakhelyelhagyási tilalmat) rendelt el vele szemben.

A VVH nyomozói a KR NNI Bűnügyi Technikai Főosztály munkatársaival közösen 2019. november 11-én kutatást tartottak a férfi biatorbágyi otthonában, hogy a drogkereskedelemből származó vagyonelemeket elvonják tőle. A mindenre kiterjedő kutatás során a rendőrök lefoglaltak egy nagy értékű személyautót, valamint egy motorkerékpárt. A nyomozók az ingatlanhoz tartozó kertet is alaposan átvizsgálták. Ennek alkalmával a kutatásban részt vevő bűnügyi technikus a kerti bokrok tövében korábbi talajmozgatás nyomaira bukkant, amelyet a gyanúsított elmondása szerint saját kutyája ásott fel. Több ilyen – "kutya által felásott" – részt is megvizsgáltak a rendőrök, de mindegyik üresnek bizonyult. A bűnügyi technikus a garázs mellett, a kerítés tövénél lerakott mulcsot is gyanúsnak találta. A felső réteg eltávolítása után, a tuják tövében, a földben elásva, több lefóliázott csomagban összesen 70 millió forintot és 354 605 eurót találtak a rendőrök, amelyet a vagyonelkobzás érdekében lefoglaltak.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyon-visszaszerzési Hivatalának vagyonelkobzás érdekében tett intézkedései az alapügyek nyomozásaival párhuzamosan egyre hangsúlyosabb szerepet kapnak, hiszen a bűncselekmények elkövetéséből eredő javak elvonásán túl a rendőrség így hatékonyan tud fellépni az ellen, hogy a gyanúsítottak vagyonukat újból drogkereskedelem finanszírozására fordítsák - írják a Police.hu-n.