Anyaország :: 2019. november 20. 11:42 ::

A mai Göringek már Karácsonyokkal lépnek szövetségre, és gyűlölik a nacionalisták Európáját

Reklám





Kormányok helyett közvetlenül a településeket kellene finanszíroznia az EU-nak, amelynek hosszú távon az Európai Egyesült Államok felé kellene lépnie – mondta a német Zöldek parlamenti frakciójának vezetője, aki Karácsony Gergellyel találkozott hétfőn, miután sok magyar városban "a progresszív erők" győztek, írja az Index.

Katrin Göring-Eckardt, a német Zöldek frakcióvezetője szerint az Orbán-kormány rendszere tudatosan szembement az európai értékekkel, a jogállamisággal, és meg kell találni a módját, hogy az EU erre reagáljon. A szembemenetel megmutatkozott a "menekültek" helyzetének kezelésében is az EU külső határánál, mondta. Eckardt szerint humánus bevándorlási rendszerre van szükség, betartva a genfi egyezményt, "tiszteletben tartva az európai értékeket".

Az egyre több tartományban második erővé előlépett, a szociáldemokraták visszaesése, a kormány vezető erejét adó kereszténydemokraták kifáradása miatt már országosan is kormányzati szerep lehetőségében gondolkodó párt politikusa úgy látja, van helye a szabályozott bevándorlásnak, mert nem csak Németországnak, "de Magyarországnak is szüksége van a külföldről érkező szakképzett munkaerőre."

Az egykori NDK-ban 1963-ban született, a rendszerváltás óta politikailag aktív Göring-Eckardt személyesen is fontosnak érezte a magyarországi folyamatokat, ezért is találkozott a magyar főpolgármesterrel, amint erre lehetősége volt. "Jó, hogy most helyzetbe kerültek azok a progresszív politikai erők, amelyek európai értékek mentén valósítanának meg klímapolitikát, lakhatási és más szociális programokat."

"Nagy esélyt látok a korrupcióellenes harc leküzdésére is" - mondta Göring-Eckardt. Több tagország kormánya "érzi, hogy nem számolhat magától értetődően az EU-s forrásokkal." Felvetette, hogy jó kerülő út lenne, ha az EU a nagyvárosok számára közvetlenül nyújthatna finanszírozást a megadott programokra."



Fotó: Bődey János / Index

Karácsony ehhez a közös beszélgetésen hozzátette: "Nem azt mondjuk, hogy a kormány helyett az ellenzéki települések kapjanak támogatást, hanem azt, hogy a városok kapják meg a pénzt olyan projektre, amelyek az EU szerint is fontosak. Nem sajnálnám a klímavédelmi támogatást egy fideszes vezetéstől sem". (Ezt a politikus már a kampányban is felvetette, sőt, tárgyalt is róla Brüsszelben.)

Azonban a kormány prioritásai ettől most eltérnek, mondta Karácsony: légszennyezettségi ügyben kötelezettségszegési eljárás van, "de a kormány nem tesz semmit". Nekünk viszont van programunk erre, mondta. "Ha német politikus lennék, és meg kellene indokolnom, hogy a német adófizetők pénzének egy részét miért kell más tagországokban elkölteni, azt mondanám: ne a korrupt kormányokat, hanem a becsületes magyar városokat támogassuk" - mondta a főpolgármester.

"A renitens tagállamok nemzeti kormányai fittyet hánynak az EU szankcióira. Erre igenis lehetséges válasz az, hogy a kormányok politikáját szankcionálja az EU a városok közvetlen támogatásával." A gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan elvét Göring-Eckhart általában a vidék közvetlen támogatásának fontosságával egészítette ki, mondván, a Zöldek nem csak a városokat képviselik.

"Az Európai Egyesült Államok híve vagyok" - mondta Göring-Eckardt, hangsúlyozva, hogy több szintű döntési mechanizmusról van szó: "ami működik, azt meg kell őriznünk, van, amit az EU szintjén, van, amit nemzeti, van, amit önkormányzati szinten kell eldönteni. Amire biztosan nincsen szükség, az a nacionalisták Európája" - mondta Karácsony szövetségese.