2019. november 26. 17:40

"Életfogytiglant" kaptak a dövényi horrorgyilkosság cigány elkövetői - de azért még szabadon lehet majd engedni őket

A Debreceni Ítélőtábla III.r. vádlott szabadságvesztés büntetését életfogytig tartó szabadságvesztésre súlyosította azzal, hogy a vádlott legkorábban 25 év múlva bocsátható feltételes szabadságra. IV.r. vádlott szabadságvesztés büntetését és közügyektől eltiltását 3-3 évre enyhítette. Egyebekben helybenhagyta az elsőfokú ítéletet. Alább folytatódik a Debreceni Ítélőtábla sajtóosztályának közleménye.



Korábbi fotók (forrás: 444)

Az elsőfokú bíróság megalapozott tényállást állapított meg, helyes a bűncselekmény minősítése és helyesen következtetett a vádlottak bűnösségére. Az ítélőtábla nem fogadta el a védői érveléseket, miszerint I.r. vádlotton kívül mindenki fenyegetettség hatására cselekedett. A tények nyomon követhetőek és azok cáfolják a vádlottak védekezését. A rendkívül brutális bűncselekmény ideje, a „horror éjszakája” volt a sértett és hozzátartozója számára. A különös kegyetlenség mint minősítő körülmény nemcsak azt jelentette, hogy a sértett átlagot meghaladó kiszolgáltatott helyzetben volt és átlagot meghaladó kínokat kellett kiállnia, hanem azt is, hogy az elkövetők az átlagot meghaladó brutalitással végeztek vele. Tekintettel a bűncselekmény kiemelt tárgyi súlyára és a társadalomra való veszélyességére, csak életfogytiglan tartó szabadságvesztés szolgálhatja a büntetési célok elérését. Az ítélet jogerős.

Az első fokon eljárt Miskolci Törvényszék 2019 júniusában a vádlottak közül I., II. és III. r. vádlottakat előre kitervelten, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés és személyi szabadság megsértésese miatt mondta ki bűnösnek. Az ítélet szerint az emberölést a két férfi vádlott társtettesként, a III. r. vádlott nő bűnsegédként követte el. A törvényszék az I. és II. r. vádlottat életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte. Az I. r. vádlott legkorábban 35 év, míg a II. r. vádlott 25 év múlva szabadulhat a fegyházból. III.r. vádlottat bűnsegédként elkövetett emberölés bűntette, társtettesként elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntette és testi sértés kísérletének bűntette miatt 25 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. IV.r. vádlottat bűnpártolás bűntette miatt a bíróság 4 év börtönbüntetésre ítélte és 4 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától.

Az ítélet ellen I., II és II.r. vádlottak felmentésért, illetve enyhítésért fellebbeztek. Az ügyész III.r. vádlott terhére is életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását indítványozta.

A bíróság által megállapított tényállás szerint a 4 vádlott és a sértett jól ismerték egymást, az eset napján - 2018. február 4-én – is együtt szórakoztak Dövényben, a helyi kocsmában. A vádlottak többször összevesztek, azonban a kocsma bezárása után is folytatták az italozást. Azonban a vita elmérgesedett közöttük, a vádlottak elhatározták, hogy megölik a sértettet. Az I. r. vádlott élettársa, a III. r. vádlott hazament, majd az autójában késsel, bicskával, karddal tért vissza. Időközben a helyszínre érkezett a sértett férfi barátnője is, aki kérlelte élettársát, hogy menjenek haza, azonban a férfi nem hallgatott rá, továbbra is a vádlottak társaságában maradt. 23 óra körül valamennyien beültek a III. r. vádlott autójába azzal, hogy a közeli településre mennek. Az autót a III. r. vádlott vezette, a hátsó ülésen a két férfi vádlott között ült a sértett, az anyósülésen a barátnő utazott. Az indulás után az I. r. vádlott közölte a sértettekkel, hogy „Most meghaltok mind a ketten.”, majd előkerültek a kések is. A sértettek kérték, hogy engedjék el őket, válaszul az I. r. vádlott többször megszúrta, megvágta a sértettet, miközben kijelentette: „Most vágtam el a nyakát!”. Putnokra érve az I. r. vádlott korábbi élettársának, a IV. r. vádlottnak a házához mentek, a még életben lévő sértettet a pincébe vonszolták, és magukkal vitték a sértett férfi barátnőjét is. A pincében - miközben a III. r. vádlott a telefonjával világított - a két férfi vádlott a magukkal hozott karddal és késsel többször megvágta, megszúrta a sértettet, a barátnőjét pedig megöléssel fenyegették és arra kényszerítették, hogy végignézze élettársa kivégzését. Fenyegetésüknek nyomatékot adva, a III. r. vádlott a nála lévő késsel combon szúrta a rémült nőt. Tettük végeztével a sértett testét szőnyegbe csavarták, betették az autóba, majd a IV. r. vádlott segítségével hozzáláttak a nyomok eltüntetéséhez: a véres ruhákat, a cselekmény során használt bicskát és a sértett telefonját elégették, a vérnyomokat feltakarították, majd a sértett holttestét visszavitték Dövényre, ahol egy emésztőgödörbe dobták.

A sértett sebesült barátnőjét egy napon át fogva tartották, fenyegették, megtiltották, hogy az esetről bárkinek beszéljen. Másnap a nő bejelentést tett a rendőrségen.

