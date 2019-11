Ha lehorgonyzunk a kereszténység mellett, akkor erős hazát, virágzó kultúrát, szerető otthont és boldog családot építhetünk magunknak – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a keresztényüldözésről szóló budapesti nemzetközi konferencia megnyitóján.

Orbán Viktor hangsúlyozta: a magyar nép és kormány hiszi, hogy a keresztény erények békéhez és boldogsághoz vezethetik azt, aki gyakorolja azokat, ezért az alkotmány is kimondja, hogy Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme az állam minden szervének kötelessége.

Emlékeztetett: első keresztény királyunk több volt, mint kiemelkedő uralkodó, látnok is volt, aki útmutatást írt, lelki és politikai iránytűt. Bár ezt a fiának írta, úgy olvassuk, mint nekünk szóló személyes üzenetet – fogalmazott –, és ha megfogadjuk, amit írt, erős hazát, virágzó kultúrát, szerető otthont és boldog családot építhetünk magunknak. Ez a magyarok politikai kézikönyve, ma is ebből dolgozunk – tette hozzá. Közölte: ebben az útmutatásban az áll, hogy minden ember azonos állapotban születik, és semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség.

Akkor hát nézzük!

Olvassuk el a vonatkozó részt, és vessük össze a kormánytagok, illetve a többi fideszes viselkedésével, hogy eldönthessük, valóban "ebből dolgoznak"-e!

"Ez a magyarok politikai kézikönyve, mi ma is ebből dolgozunk. Fölolvasok belőle néhány tanácsot.

A jóság erényének gyakorlása elvezet majd téged a teljes boldogsághoz. Légy irgalmas mindenkihez, aki erőszakot szenved, lélekben soha ne feledkezz meg ama isteni intelemről, hogy irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Légy kíméletes mindenkivel szemben, ne csak a hatalmasokkal, hanem azokkal szemben is, akik híján vannak a hatalomnak. Azután meg légy lélekben erős, hogy jósorsod ne tegyen túlzottan elbizakodottá, a balszerencse pedig ne sújtson a porba! Légy alázatos is, hogy Isten felmagasztaljon most és a jövőben! Légy szelíd, hogy soha ne szegülj szembe az igazsággal! Légy becsületes, hogy senkinek se keltsd szándékosan rossz hírét!