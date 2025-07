Extra :: 2025. július 13. 23:13 ::

Afrika ízei - Heti progresszió (CCXCI. rész)

Ismét a megszokott napon jelentkezik a Heti progresszió. Július hónap második része máris startol, de előtte megköszönöm olvasóink aktív közreműködését a rovat szerkesztésében. A hetiprogresszio@kuruc.info természetesen továbbra is várja a leveleket.

És akkor most essünk is neki a heti adagnak!

3. Júniusban felejtette magát a Raspberry Pi oktatásra fejlesztett számítógép, és a weboldalukon található logójukat szivárványosra hagyták.



Mindig szivárványosan

Lehet, hogy a cég már annyira lelkes, hogy egész évben ünnepli a Pride Hónapot. Fogadják „gratulációnkat”.

2. Igazi afrikai életérzést kölcsönöz a Saarbrückenben található Europa Galerie bevásárlóközpont plakátja, amelyen éppen az éttermi szolgáltatásaikat igyekeznek népszerűsíteni az embereknek.



Bon appétit!

Valahol ironikus, hogy egy Európáról elnevezett egységet sikerült egy feketével hirdetni, de igazából sokkal inkább látok benne szándékosságot, semmint bármi más célt.

1. Gáspár Laci duplázik , ismét vendégeskedik rovatunk hasábjain.

A „magyar ikon” ugyanis széttetováltatta magát , méghozzá a kvantumfizika miatt, amit titokban „imád”.

Gáspár az RTL Reggeliben vendégeskedett egy tetoválóművésszel, a téma pedig az volt, hogy életében először tetováltatott. A mintázat a teljes jobb karját beborítja, s hogy mi is legyen ez a díszítés, Gáspár sokáig kereste a megfelelőt.

Végül „vallási-filozófiai” egyveleget sikerült kiválasztani, melyről így nyilatkozott a „magyar ikon”:

Sokan nem is gondolnák, hogy én nagyon szeretem a kvantumfizikát. Engem foglalkoztatnak a párhuzamos dimenziók, a Schrödinger macskájától kezdve, a szuperpozíció... És ez mind itt megjelenik. Macskát nem akartam, de például ez a doboz itt a Schrödinger macskája.

Azért van még mit tanulnia, mert a szuperpozíció definiálásába belegabalyodott, persze csak azért, mert „nagyon korán” volt.



Kvantumfizikai áttörésnek vagyunk tanúi (fotó: Gáspár Laci/Instagram)

A szuperpozíciónak is az a lényege, hogy egyszerre egy dolog lehet két helyen is. Vagyis egy dolog... vagy hogy van, várjál... egyszerre egy dologra lehet két igazság is, vagy valami ilyesmi, mindegy – fogalmazott az újdonsült „tudós”.

De aztán korrigált is: „Közben eszembe jutott: atomokból áll minden, és egy atomrészecske egyszerre lehet két helyen is. Na, ez a szuperpozíció.”

A rögtönzött emelt fizika után még megtudhattuk azt is, hogy további tetoválások fogják erősíteni renoméját.

Úgy gondolom, érdemes megemészteni az olvasottakat, így kap is mindenki rá egy egész hetet, míg vissza nem tér a Heti progresszió.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info