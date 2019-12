Anyaország :: 2019. december 6. 16:42 ::

Kardiológus főorvost indít Győrben a Fidesz

Dézsi Csaba András kardiológus főorvost, önkormányzati képviselőt jelöli Győr polgármesterének a január 26-i időközi polgármester-választásra a Fidesz és a KDNP – jelentette be Simon Róbert Balázs (Fidesz) országgyűlési képviselő pénteken Győrben.

Simon Róbert Balázs hangsúlyozta: olyan jól ismert, köztiszteletben álló embert jelölnek Győr polgármesterének, aki több mint 25 éve politikai közösségük tagja, 1994 óta megszakítás nélkül, már a hetedik ciklusban Győr Nádorváros városrészének egyéni választókerületben megválasztott önkormányzati képviselője.

Emellett Dézsi Csaba Andrásnak vezetői tapasztalata is van, osztályvezető főorvos a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház kardiológiai osztályán – tette hozzá.

Simon Róbert Balázs hozzátette: jelöltjük személye garancia lehet arra, hogy a 2006-ban elkezdett városépítő munka a következő években is folytatódjon. Szerinte az október 13-án megválasztott győri önkormányzati testületet – 16 választókerületből 15-ben a Fidesz-KDNP jelöltje győzött – csak egy Fidesz-KDNP-s polgármester vezetheti eredményesen.

Az országgyűlési képviselő bejelentette azt is: szombaton mintegy négyszáz aktivistával kezdik meg a támogatói aláírásgyűjtéseket.

Kara Ákos (Fidesz) országgyűlési képviselő kiemelte: a fejlesztéseknek folytatódniuk kell Győrben, ezért olyan embert jelöltek polgármesternek, aki folytatni tudja az eredményes fejlesztő munkát. Dézsi Csaba Andrást olyan embernek tartja – mondta –, aki képes valamennyi városrészt képviselni, és az elmúlt időszak vitáit, városi konfliktusait le tudja zárni, hogy újra a város fejlesztését állítsa a középpontba.

Dézsi Csaba András hangsúlyozta: polgármesterként nyitott városházát képzel el, ahol együtt gondolkodva a győri polgárokkal, civil és szakmai szervezetekkel, valamint a különböző korosztályokat képviselő egyesületekkel újfajta stílust meghonosítva fejlesztik a várost.

A polgármesterjelölt úgy fogalmazott: szívügye Győr, hozzátéve, a szívcentrum létrehozásakor egyszer már össze tudta fogni a győrieket egy közös cél érdekében. Most pedig azt szeretné, hogy ez az összefogás politikai, városvezetői és városépítői szinten is megmutatkozhasson – mondta. Az is célja, hogy az összes győri városrészben új fejlesztések kezdődjenek.

Terveiről szólva elmondta azt is: tovább erősítené az önkormányzat és a megyei kórház kapcsolatát, továbbfejlesztené a sürgősségi és az alapellátás, valamint a szociális ellátások színvonalát, megújítaná a város közösségi közlekedését, valamint zöldebbé tenné Győrt.

Az előző városvezetés komoly városfejlesztő munkát végzett, ezt folytatni kell, és nem engedhető meg, hogy csatatérré váljon a város – jelentette ki. Hozzátette: ehhez kéri mindenki támogatását, akinek hozzá hasonlóan szívügye Győr.

Győrben január 26-án tartanak időközi polgármester-választást, mert a város október 13-án megválasztott polgármestere, Borkai Zsolt (Fidesz-KDNP) megbízatása november 8-án lemondással megszűnt.

(MTI)