Egészségi okokra hivatkozva mondott le a Fővárosi Állatkert főigazgatója, de a Biodóm okozhatta vesztét

Közleményben jelentette be az intézményt 21 éve irányító szakember döntését a Főpolgármesteri Hivatal. A Biodóm körüli költségvetési vita állhat a háttérben, bár ő egészségi okokra hivatkozott.

Nagyon úgy tűnik, hogy Persányi Miklós egy személyben vitte el a balhét az Pannon Park és benne a Biodóm körüli pénzügyi botrányért - fogalmaz a HVG. A Főpolgármesteri Hivatal közleményében jelentette be, hogy Persányi lemond az igazgatói tisztségről. A szakember – néhány év megszakítással – összesen több mint 21 évig állt az intézmény élén.

A közleményben Persányi egészségi okokra hivatkozott, ezért március 1-jétől távozik a posztról. Megbízott főigazgatóként a jelenlegi operatív igazgató válthatja.

Életem hetvenedik évébe léptem, és az utóbbi hónapokban munkámban jelentkező rendkívüli terhelés egészségemet is próbára tette.



Persányi KISZ-káderség után Medgyessy- és Gyurcsány-miniszter, de Balog biztosa is volt - egy állatkert-igazgatónak minden rendszer fekszik

A következő időszakban még tovább növekvő feladatokat felmérve, és tapasztalva a szervezetemet érő negatív hatásokat, magasabb vezetői feladatomtól visszavonulok” – írta Karácsony Gergely főpolgármesternek címzett levelében.

„Az Állatkert és a Főváros szolgálatára most is éppúgy elkötelezett vagyok, mint amikor 26 évvel ezelőtt, amikor 1994. március 1-én beléptem az Állatkertbe, és megkezdtem főigazgatói munkámat. Szívesen támogatom kollégáimat a továbbiakban is, utódomat tanácsokkal, a szakmai közösségekbe bevezetéssel, illetve bármely igényelt módon segítem, erőmhöz mérten kész vagyok közreműködni az Állatkert fejlesztéseinek sikeres befejezésében, jövőbeni működtetésének előkészítésében” - tette hozzá Persányi.

Karácsony Gergely főpolgármester elfogadta a lemondást, egyúttal azt javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek, hogy a főigazgatói teendőkkel 2020. március elsejével Szabó Roland agrármérnököt, az intézmény operatív igazgatóját, a főigazgató általános helyettesét bízza meg.

A Fővárosi Közgyűlés legközelebb jövő szerdán ülésezik, ekkor dönthetnek a megbízott főigazgató személyéről, Persányi Miklós utódját nyílt pályázaton választják majd ki.

Elszállt költségek

A Pannon Park körüli vita akkor mérgesedett el igazán, amikor egy bejáráson Persányi bejelentette, hogy a nagyszabású beruházásra nem elég a kormány által biztosított 43,7 milliárd forint. Akkor úgy becsülete: további 20 milliárd forintra van szükség.

„Ha már építünk valamit, mondhassuk, hogy miénk Európában a legnagyobb” - ebből a nagyívű perspektívából nézte a Biodómot 2013-ban Persányi Miklós, aki az 1,7 hektáros épületbe szabadabban mozgó nagytestű állatokat, kétmillió literes cápamedencét és az egykori pannon ősvadon megidézését képzelte el.

Az álmokhoz azonban pénz is kell: a 2012-ben 12 milliárdos projektként indult beruházás jelenleg ott tart, hogy 63 milliárdból talán meg lehet nyitni úgy, ahogy azt Persányi eltervezte, de még az sem biztos. Ennyi pénz nincs, a kormány megállt 43,7 milliárdnál, a főigazgató által decemberben kért plusz 20 milliárdot az elszálló összegeket értetlenül néző kormány és főváros sem akarja megadni.

Fürjes Balázs, a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára személyesen az állatkert igazgatóját okolta a kialakult helyzetért. Úgy nyilatkozott, Persányi "nagyon nehéz helyzetbe hozza nem is annyira a kormányt, inkább az országot”.

A beruházást nemcsak a gazdasági igazgató vizsgálta, hanem Karácsony Gergelyék felkérésére az Enviroduna Beruházás és Előkészítő Kft.-t is megnézi, mennyiből lehet befejezni a projektet. Ez a vizsgálat 4-6 hónapig is eltarthat, a Fővárosi Közgyűlés épp jövő héten ad pénzt erre.

Az elszálló árak miatt nem véletlen ez a szoros fogás, hiszen mindeddig nem derült ki, hogy Persányi Miklós pontosan mire kéri az újabb 20 milliárdot. A HVG által az Állatkerttől kikért közérdekű adatigénylésre befutott válaszok alapján pedig úgy tűnik, Persányi vagy csak megtippelte a várható pluszköltség nagyságát, vagy továbbra sem akarja elmondani, mi mennyibe kerül, és hol számolták el magukat a kezdeti kalkulációkhoz képest.

Mindig erre vágyott

Persányi Miklós neve szinte összenőtt a Fővárosi Állat- és Növénykerttel, ami nem csoda, hiszen – kis kihagyással – összesen huszonegy évig volt az intézmény főigazgatója. Ráadásul Persányi már a HVG-nek 2003-ban adott portréinterjújában is arról beszélt, hogy ötödikes korában esett szerelembe az állatkerttel és azóta csakis állatkerti igazgató akart lenni.

Ez a vágy vezérelte már az óbudai Martos Flóra Gimnázium biológia tagozatára is, majd az ELTE biológia-népművelés szakára. Tanári pálya után 1976-tól a KISZ Központi Iskolájának instruktoraként „táboroztatással és vezetőképzéssel” foglalkozott, 1986-ban pedig a Környezetvédelmi Hivatalba, majd a minisztériumba invitálták főosztályvezetőnek. 1990-ben Humphrey-ösztöndíjjal az amerikai Cornell egyetemen tanított, ahonnan a londoni Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankhoz szegődött környezetvédelmi szakértőnek.

A Fővárosi Állatkert főigazgatói székét 1993-ban nyerte el, amit csak a politikai kedvéért hagyott ott egy időre 2003-ban, amikor környezetvédelmi miniszter (később a vízügy is a területéhez került) lett a Medgyessy-kormányban, azt követően pedig Gyurcsány Ferenc kabinetjében.

Az állatkerti igazgatói székbe 2007 májusában tért vissza.

Persányiról egyébként kevesen tudják, de allergiás az állatszőrre, és csak a hüllők és a halak közelségét bírja huzamosabb ideig.

„Volt, hogy tévéinterjút kellett adnom a zsiráfházban, öt percig bírtam, aztán ki kellett mennem tíz percre levegőt venni” – mondta erről a HVG-nek.