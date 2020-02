Anyaország :: 2020. február 22. 14:07 ::

Novák: a Jobbik politikai körülmetélése zajik

Sajnálom, hogy ilyen végórái maradtak a Jobbiknak, de a Mi Hazánk kapui a frakció további tagjai számára már nem állnak nyitva – mondta Novák Előd a Mandinernek. Alább olvasható az interjú.

- Hogyan ítélik meg a Jobbikban zajló eseményeket, Bencsik János kilépését?

- Túl későn ébredt rá a Jobbik árulására Bencsik János. A Mi hazánk mozgalom már egy éve egyértelművé tette, hogy nem veszünk át több képviselőt, a hitelességünk megőrzése mindennél többet ér.

A Jobbikból kilépő újabb képviselőknek őszinte bűnbánatot kívánok az elmúlt évek gyalázatában való részvételük miatt, független képviselőként pedig a trágár O1G-zés helyett konstruktív ellezékiséget ajánlanék nekik. Hiszen van hibája, bűne a Fidesznek elég, ez lenne a feladata egy nemzeti útra visszatérő ellenzéki képviselőnek.

- Bencsik azt is mondja a Facebookra kitett videójában, hogy a Mi Hazánk nem út, inkább független lesz.

- Bencsik a jobbikosoknak való megfelelési kényszerrel üzent és határolódott el a Fidesztől ebben a videóban, hiszen most felteszik a kérdést, hogy miért nem adja vissza mandátumát, és miért akar még nemzetpolitikával foglalkozni. Érdekes még az is, hogy Bencsik azt mondta, ez a Jobbik politikai kasztrációja; én pedig úgy gondolom, hogy a kasztráció már megtörtént az elmúlt években, amit most Jakab Péter folytat, az inkább a Jobbik politikai körülmetélése. Hiszen elsődlegesen Kulcsár Gergelynek üzentek hadat egy sok évvel ezelőtti ügy miatt, és képesek voltak most visszahívni, Szávay István pedig már lemondott a mandátumáról, de ez sem volt elég Jakab Péternek, ő Szávayt teljesen a földbe akarja döngölni. Jakab Péter elnökségével megkezdődött a proletárdiktatúra a Jobbikban. Bencsikhez visszatérve pedig: furcsa, hogy ő csak úgy tudja meghatározni politikai célját, hogy Orbán Viktort kell leváltani, hiszen ezzel azt mondja ki, hogy akkor ő Gyurcsány Ferenc vagy Jakab Péter miniszterelnökségéért küzd? Azt értjük, hogy mivel szemben határozza meg magát, de azt nem, hogy kikkel dolgozik, ki lesz szerinte Magyarországon egy potenciális kormányváltó erő? A Jakab Péter vezette Jobbik, amelyből épp kilép, vagy esetleg Gyurcsány Ferenc?

- Nem arról van szó, Jakab elnökként egy központosított irányítást épít ki, hogy mindenki értse, hogy ő a vezető?

- Ez inkább egy rákosista vezetési modell, amikor folyamatosan a belső ellenséget keresik, és időről időre képesek leszalámizni magukat. Nem volt elég nekik a 2018-as pártszakadás, most úgy tűnik, hogy ismét belső ellenséget, Fidesz-ügynököket keresnek. Sajnálom, hogy ilyen végórái maradtak a Jobbiknak.

- A „Szávay-klán” – ha van ilyen – távozni fog a Jobbikból előbb-utóbb?

- Szerintem igen, csak idő kérdése. A Mi Hazánk kapui a frakció további tagjai számára már nem állnak nyitva. Legyen ez az ő döntésük, hogyan folytatják. Kicsit a politika senki földjére kerültek.

- Kinek állt érdekében a hangfelvétel kiszivárogtatása? Esetleg Jakab Péteré volt?

- Ezt a narratívát tartják a legvalószínűbbnek azok, akik a Jobbik belső működését ismerik. Biztosat persze nem mondhatunk. Logikus, hogy Jakab ezzel igazolja azt a támadó beszédét, amellyel el tudta érni, hogy csak az általa favorizált jelöltek legyenek az elnökségben, és azt az összeeskövés-elméletet, amellyel leárulózta a Jobbik korábbi vezetését, döntéseiket pedig hátba szúrásnak minősítette.

Sneider elnökjelölteket beszélt le az indulásról, hogy Jákob vehesse át a vezetést

Ő is a Mandinernek nyilatkozott.

- Van új elnök és elnökség – és vannak sértett emberek is a Jobbikban?

- A belső béke eddig nem teremtődött meg a Jobbikon belül, de bízom benne, hogy így lesz. Jelenleg elég bizonytalanok az emberek, hiszen naponta történnek olyan dolgok, amelyek megnehezítik a jövőről való gondolkodást; nem lehet tudni, hogy kire számít a mostani elnökség. A Jobbik jövőjéről véleményt formálni jelen pillanatban lehetetlenség, az elnökségen kívül a munkatársak, az országgyűlési képviselők bizonytalannak látják a jelenlegi helyzetet, várják, hogy pontosan lehessen látni, hogy merre tovább és hogyan.

- Önre számít az új elnök?

- A pártigazgatói posztra Lejer Zoltánt választotta az elnökség, az ő pályázatát jobbnak ítélték meg, mint az enyémet. Jelenleg nincs túl sok dolgom, nyilván majd a szociális területen, amellyel mindig is foglalkoztam, fogom folytatni a munkám.

- A Népszava értékelése szerint a Jobbikban egy központosított vezetés valósul most meg.

- Egyetértek a Népszavában megjelent értékeléssel. Maga a frakció vezetése sem válik már el az országos elnökségétől – ez korábban nem így volt. Azt hiszem, egyetlen ember volt, Lukács László, aki azt mondta, hogy mivel megválasztották országos alelnöknek, akkor lemond a frakcióvezető-helyettesi tisztségéről, de a többieknél ez nem fordult elő. Egy sokkal szűkebb körre szűkült a pártvezetés.

Nekem más volt a vezetési stílusom: én leosztottam a feladatokat, ezért kértem, hogy legyen elnökhelyettes a pártban, és ez a leosztás jól is működött. Most sokkal központosítottabb, szűkebb vezetésre szabott az irányítási rendszer. Azt nem tudjuk, hogy ez jó vagy rossz, azt majd az idő dönti el. A DK is ilyen: próbálja azt mutatni, hogy demokratikus, de teljesen Gyurcsány Ferenc személyére épülő párt, ilyen szempontból elég diktatórikusnak mondanám. De ilyen a Fidesz is, ott is ugyanez a módszer van, és ezt a Fidesz nagyon jól tudta alkalmazni: az erősen központosított, egy személyre szabott politikát.

- Jakab Péter a fideszes mintából tanulhatott, hogy így kell rendet vágni egy pártban?

- Lehet, de azt látom, hogy Orbán Viktor valahogy humánusabban kezeli a dolgokat a személyzeti politikájában.

- Ha lecsendesedik a vihar, mindenki beáll a sorba, a munkába, akkor mindenki – ön is – lojális marad? Vagy lehet lemorzsolódás, esetleg a Mi Hazánk mégis befogad távozókat?

- Nem, a Mi Hazánkkal nem ok nélkül történt a szakítás. Sokszor nem is ideológia mentén történnek az elválások, a politika sajnos olyan, hogy gyakran a pénz sokkal többet jelent, mint az elvek. Az tény és való, hogy én magam és az én elnökségem egy mérsékelt, jobbközép néppárti irányvonalat kívánt vinni, és ehhez ragaszkodunk. Tehát van egy elvi elképzelés. Hogy lesznek-e lemorzsolódások, azt nem lehet megmondani. Nyilván a vezetéstől is függ, hogyan kezeli majd a helyzetet. Ha a munkatársak azt látják, hogy humánusan mennek a dolgok, ha mindenkinek adnak valamilyen lehetőséget, akkor biztos vagyok benne, hogy mindenki be tud állni a sorba. Ha viszont az ellenkezőjét látják, akkor ha van valakinek tüske a szívében, az el is mérgesedhet.

- Ön akkor is lojális marad, ha húzóemberből esetleg a harmadik vonalba sorolják hátra?

- Önmagában engem ez nem zavar. Engem a párt, a mozgalom és a választott elvek érdekelnek. Ha a párt tud fejlődni, akkor én örülök. Ha akartam volna továbbra is az első sorban lenni, akkor indulhattam volna elnöknek is, de én magam is azon dolgoztam, hogy Jakab Péter legyen az elnök. Én voltam az, aki megkért más elnökjelölteket, hogy ne induljanak el, lebeszéltem őket erről. Én a második-harmadik vonalbeli szerepet is el tudom fogadni, csak a Jobbik tudjon fejlődni. Ez a legfontosabb a számomra.