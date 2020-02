Anyaország, Videók :: 2020. február 25. 20:10 ::

Vágó szerint 2006-ban nem rendőri, hanem tüntetői erőszak volt, és nem érti, mi köze ehhez Gyurcsánynak

Gyurcsány Ferencet mentegeti a 2006-os rendőri túlkapások miatt Vágó István - szúrta ki a HírTV. Tizennégy évvel a szemkilövetés és az őszödi beszéd után az egykori tévés az Azonnalinak azt mondta, szerinte a tüntetők voltak az erőszakosak, nem pedig a rendőrök.



Fotó: Bakó Bea / Azonnali

"Nem rendőri, hanem a tüntetői erőszak" – így kommentálta a 2006-os eseményeket a Gyurcsány-párt egyik képviselője. A volt tévés műsorvezetőből lett politikus arról is beszélt, hogy szerinte ha egy tüntető a rendőri felszólítás ellenére nem távozik a tüntetés helyszínéről, az elegendő ok arra, hogy "eltűrje a rendfenntartó erőszakot." Vágó a riporternek többször is feltette azt a kérdést, hogy mi köze ehhez Gyurcsány Ferencnek...