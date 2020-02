Az Igazságügyi Minisztériumot vezető Varga Judit a 2019 decemberében történt győri családirtás óta kiemelten foglalkozik a kapcsolati erőszak témájával. A miniszter januárban megígérte, hogy a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelemben a törvényi szigort és a valós segítségnyújtást fogja előtérbe helyezni, és ehhez civil partnereket is keres.

Kedden este Varga a Facebook-oldalán jelentette be, hogy a kapcsolati erőszak témakörében az együttműködés lehetőségeiről egyeztetett Lehel Lászlóval, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatójával. Lehel hosszas tagadás után 2017-ben beismerte, hogy a rendszerváltás előtt együttműködött a pártállam állambiztonságával. 1980-as évek elején szervezte be a III/III. főcsoportfőnökség, majd Filozófus fedőnéven működött azzal a feladattal, hogy az evangélikus egyház reakciós tevékenységről jelentsen.

A beismerést követően Lehel felfüggesztette elnök-igazgatói megbízatását, hogy kivizsgálhassák ügynöki tevékenységét. A kormányközeli szervezetként számon tartott Ökumenikus Segélyszervezetnek azonban a jelek szerint nem rendült meg a bizalma benne, a beszervezett lelkész hamarosan visszakapta az irányítói szerepköröket. 2017 karácsonyán Lehel már ismét elnök-igazgatóként gyújthatta meg az adventi gyertyát Orbán Viktor felesége, Lévai Anikó és Kovács István jószolgálati nagykövet társaságában.

Az igazságügyi miniszternek eddig is meglehetősen szelektívek voltak a kommunista ügynökmúltra adott reakciói. Az ötvenes évek Magyarországát bemutató Örök tél című film Emmy-díja ürügyén például a Twitteren a kommunista rezsim örökösének titulálta például Dobrev Klárát (az is - a szerk.), a DK EP-képviselőjét, de saját apját, aki titkos tisztként, hadnagyi rangban dolgozott a Borsod megyei rendőrség III/2-es osztályának, a rendszer áldozataként mutatta be