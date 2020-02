Anyaország :: 2020. február 27. 15:46 ::

Kukába a politikai korrektséggel! - Toroczkai az észt pénzügyminiszternél járt

A Mi Hazánk Mozgalom elnöke az észt pénzügyminiszterrel is találkozott a kormányzó Észt Konzervatív Néppárt (EKRE) ifjúsági szervezete által negyedik alkalommal megrendezett nemzetközi konferencián Észtország fővárosában, Tallinnban. A konferencián több európai országból jöttek össze hazafias gondolkodók, politikus és aktivisták. Ebben az évben az észt pénzügyminiszter mellett magyar felszólaló is volt, Toroczkai Lászlót, Ásotthalom polgármesterét és a Mi Hazánk Mozgalom elnökét is meghívta ugyanis az észt hazafias kormányzó párt - írja az Elemi.hu, alább a folytatás.



Toroczkai László és Martin Helme észt pénzügyminiszter

A különböző észt, litván és finn felszólalók között az észt pénzügyminiszter, aki egyben az EKRE alelnöke, Martin Helme tartotta a legérdekesebb beszédet. Ami jól példázta, hogy milyen, amikor szilárd elképzelésekkel rendelkező, gerinces emberek jutnak politikai hatalomhoz. Az elvek feladása nélkül is kormányrúdhoz lehet kerülni, csak elszántság és belső szilárdság kell hozzá.

A pénzügyminiszter szerint egy olyan korban élünk, ahol egy hatalmas konfliktus van kibontakozóban a globalista és a hazafias erők között. De már itt előrebocsátotta, hogy a végén „a hazafiság győzni fog, mert mindig győz, az idők kezdete óta”.

Az észtek pontosan megértik, milyen egy geopolitikailag huzatos helyen élni. A történelem folyamán lerohanták őket a svédek, németek, oroszok, dánok és lengyelek is, de még mindig itt vannak, még ha az elmúlt pár száz év nem is volt egy leányálom az észtek számára.

A demokráciának szerinte csak akkor van értelme, ha van egy közös nevező a társadalomban, ha ugyanazon szokások alapján élik az életüket. Van valami, ami összetartja a társadalmat, ha ez nincs meg, akkor csak törzsi csoportok vannak. Ahol csak a saját törzsedre, nációdra szavazol, mindegy, milyen irányelvek irányítják az adott pártot. Ezért is ellenzi minden tisztességes hazafias erő a bevándorlást, a multikulturalizmust.

Az Európai Unióval kapcsolatban azt mondta, hogy ha így megyünk tovább a EU föderalizációja felé, annak nem lesz jó vége. Tapasztalatai szerint

mindegy, hogy néppárti, zöld vagy szocialista pártban van valaki, ugyanazok az irányelveik, és ezek az irányelvek nem a saját országaikban lettek meghatározva, hanem Brüsszelben.

Elmondása szerint már több mint egy éve miniszter, mindig részt vett az uniós pénzügyminiszterek tanácsülésén, de még mindig nem tudja pontosan, hol történnek valójában az igazi döntések.

A politikai siker kulcsa szerinte egyszerű, ne hazudj és ne lopj, aztán sikeres leszel. Természetesen ez leegyszerűsítés, de rendkívül fontos sarokpontok.

Szükség van egy jó szervezetre, kell pár teljesen kiforrott politikai szlogen és agenda, találni kell egy olyan pontot, ami rezonál az emberekben és

sosem szabad félni attól, hogy hány ember nem ért velünk egyet, mindig csak azokat az embereket kell figyelembe venni, akik támogatnak, akik a mi oldalunkon vannak.

Nem szabad abba a hibába sem esni, hogy elhisszük, hogy rögtön többségünk lesz a parlamentben. Csak be kell tenni a lábunkat az ajtón és lépésről lépésre haladni. Lesz először hat százalék a választásokon, aztán lesz tizenhat is.

Helme szerint sose becsüljük alá ellenzékiként azt a képességet, hogy a mainstream pártokat lökdösve a megfelelő irányba tolhatjuk a politikát. Ahogy fogalmazott

a mainstream politikai pártokat az hajtja, hogy gerinctelenek és nincs saját ideológiájuk. szóval, ha elég erősen tolod őket, akkor arra fognak mozdulni, amerre te akarod.

Természetesen, ez azt a veszélyt is tartalmazza, hogy lassan átveszik a te témáidat, de ez legyen a legkisebb gondunk – mondta.

A pénzügyminiszter kitért a politikai korrektségre is. Szerinte, ha egyetlen egy előnye volt a vasfüggönynek, az az, hogy a PC-beszédet pár évtizeddel később ismerhettük meg itt Kelet- és Közép-Európában.

„Mindig azt mondtam a PC-ről, hogy vissza kell vennünk az irányítást a saját nyelvünk felett. A balliberális oldal nagyon jó abban, hogy újradefiniálja a nyelvet, új értelmet adjon a szavaknak. Így forgatták ki saját jelentéséből a szivárvány keresztény szimbólumát is.”

„Szisztematikusan és tudatosan vissza kell venni a saját nyelvünket” – mondta.

„Ha pedig valaki azt mondja neked, hogy ezeket a szavakat nem használhatod, akkor csak tekerd fel a hangerőt, hadd őrüljenek meg!”

„Az ember a magyar határzár ötlete mögött” címmel hirdették meg a rendezők Toroczkai László előadását. Az előadás fő vonala erről is szólt. Hogyan vette fel Ásotthalom polgármesterként egyedül a harcot az illegális bevándorlással, az általa felállított mezőőrséggel együtt, majd hogyan szorította rá a kormányzó pártot, hogy átvegyék a határkerítés ötletét és megvalósítsák azt. Toroczkai László előadása tulajdonképpen annak a gyakorlati megvalósításáról szólt, amiről Martin Helme pénzügyminiszter is beszélt: hogyan kell a fősodratú politikai pártokat jó irányba lökni, terelni, nem félve attól, hogy akár átveszik, lenyúlják a témákat, ameddig az jó az országnak, jó a nemzetnek.

A Mi Hazánk elnöke angol nyelvű előadásában úgy fogalmazott, hogy „beszéd helyett itt az ideje a cselekvésnek”. Két videót is bemutatott arról, hogy ő hogyan alapította meg a fegyveres mezőőrséget, amellyel elsőként kezdték védeni a határt.

Toroczkai László azt ajánlotta a számos európai országból érkezett hallgatóságnak, hogy

a nemzet- és emberellenes balliberálisok, az erőszakos antifák ellen is vonuljanak az utcákra, hagyják el a hazafiak a komfortzónáikat.

Egy finn politikai aktivista kérdésére válaszolva elmondta, hogy Magyarországon sem volt jobb a helyzet, mint Finnországban, a Fidesz pedig a kilencvenes években még a Liberális Internacionálé vezető ereje volt. A változásokat húsz év kemény civil munkájával tudták elérni, sehol Európában nem voltak olyan nagy radikálisan nemzeti fesztiválok, mint például a Magyar Sziget, sehol nem volt annyi nemzeti zenekar, mint nálunk, annyi előadás, könyv, kiadvány, gerillamédia, mint Magyarországon. Ezzel a kitartó, hosszú civil munkával tudtuk elérni, hogy mára a kormány kénytelen volt időnként nemzeti irányba fordulni, vagy fellépni a déli határ védelmében. Szintén a kérdésre válaszolva Toroczkai hozzátette, hogy tévedés azt hinni, hogy más európai államokkal szemben nekünk ezt homogén környezetben kellett elérnünk, hiszen Magyarországon él Európa egyik legnagyobb zsidó közössége, a lakosságunk közel egytizede pedig a cigány etnikumhoz tartozik, de sajnos a bevándorlást sem tudta teljesen megállítani a magyar kormány.

Az esemény másnapján, február 24-én, az észt függetlenség napján nagy fáklyás felvonulást szervez már évek óta az EKRE és ifjúsági szervezete, melyen idén több mint tízezren vettek részt. Ez az ország 1,3 milliós népességéhez viszonyítva hatalmas szám. Mindössze három szivárvány ruhás antifa ellentüntető próbálta megzavarni a hatalmas felvonulást, de a menetelők ügyet sem vetettek rájuk. A méltóságteljes megemlékezésről és menetről nem is írunk többet, a képek magukért beszélnek: