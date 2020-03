Anyaország :: 2020. március 11. 17:16 ::

A fogyasztóvédelem is meglátogatta a "koronavírus-irtó" vecsési autómosót

Egy vállalkozás közel 15 ezer forintos áron hirdetett koronavírus elleni autófertőtlenítést egy Vecsésen kihelyezett molinón és közösségi oldalon, ezért a cég ellen megtévesztés miatt fogyasztóvédelmi hatósági eljárás indul - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) szerdán az MTI-vel.



Forrás: a cég Fb-oldala

A hatósági ellenőrök kedden végeztek helyszíni ellenőrzést Vecsésen, a molinó azonban akkorra már eltűnt - írták. Mivel a szakemberek a közösségi oldalon közzétett bejegyzést lementették, annak alapján a cég ellen megtévesztés miatt fogyasztóvédelmi hatósági eljárás indul. A hatályos szabályozás szerint az eljárás akár több százezer forintos bírság kiszabásával is zárulhat.

Schanda Tamás, az ITM parlamenti és stratégiai államtitkára korábban jelezte: a tárca országos fogyasztóvédelmi ellenőrzést rendelt el a koronavírus-veszély miatt aggódó embereken nyerészkedni akaró kereskedők, szolgáltatók kiszűrése, szankcionálása érdekében. A minisztérium továbbra is fokozott figyelemmel kíséri a hasonló jelenségeket, indokolt esetben haladéktalan intézkedésekkel védi a magyar családokat, vásárlókat - olvasható a közleményben.

Szép, tiszta autó

Egy indexes elment megnézni, mit kínál a vírusirtást ígérő vállalkozó. Alább olvasható a cikk lényegi része:

Hamar kiderül, hogy én vagyok az első ügyfél, aki teljes fertőtlenítési csomagot rendel. Azaz egy teljes külső-belső takarítást szárazgőzös tisztító készülékkel, valamint belső téri ózongenerátoros fertőtlenítéssel. Emberünk így ecseteli a technológiát: ez egy közismert, sokak által használt módszer: a gőzpisztoly 8 bar nyomáson 120 Celsius fokos gőzt bocsájt ki, a magas, forró nyomásnak köszönhetően eltávolítja a letapadt mikrobákat és baktériumokat, hőmérséklete miatt pedig fertőtlenítő hatású. Ezt megfejeli a mobil ózongenerátor, az abból kiszivárgó ózon ugyanis baktérium- és vírusölő hatású.



Fotók: Tenczer Gábor/Index

Engem első körben meggyőzött, mehet a fertőtlenítés, ami körülbelül egy órát vesz igénybe. Közben, ahogy tudom, kérdezgetem az önjelölt vírusbuster-mestert, honnan jött az ötlet.

Mint kiderül, ezt a fertőtlenítési módot már ő is régebb óta használja, sőt, használják más magyar cégek is. (És valóban, ahogy később utánanéztem, ózonos autóklíma-tisztítást és -fertőtlenítés valóban több helyen kínálnak.) Mint mondja, azt gondolta, ha az ózon mindenféle vírust és baktériumot elpusztít, akkor nem állhat ellen a koronavírus sem neki. Ezt a feltevését leellenőrizte egy - közelebbről meg nem nevezett - szakértő ismerősénél, és jószándékúan kitette a hirdetést.

A molinót aztán többen is lefotózták és megkezdődött képek villámgyors terjedése a neten. Mindenféle ember mindenfélét hozzászólt, elterjedt, hogy már kígyózó autósorok vannak nála, holott csak a szokásos, mosásra váró autók parkolnak az udvaron, hogy több száz százalékos haszonkulcsal haszontalan terméket ad el hülye autósoknak, holott a piacon megszokott árakon kínálja mind a mosást, mind a fertőtlenítést. Voltak, akik a halálát, megfertőződését kívánták, csalónak és hazugnak kikiáltva őket – egyszóval nagyon sokan felháborodtak.

Én nem akartam felháborítani másokat, az emberek érzékenysége miatt leszedtem a hirdetést is a kerítésről – mondja. Persze a fertőtlenítés maradt, akár koronavírus esetére is, bárki jöhet, teszi hozzá. Sőt, felajánlotta interneten, hogy óvodákat ingyen fertőtlenít az ózongenerátoros-szárazgőzös módszerrel.

Azt értem, hogy első kuncsaft vagyok, de mi lenne, ha meg lennék fertőzve a vírussal? Ő és munkatársa személyesen hogy védekezik a fertőzés ellen? - kérdem tőle, mivel nem látok rajta se maszkot, se kesztyűt, de még szemüveget vagy eldobható védőruhát sem. Lesz maszk, meg kesztyű, meg szemüveg is, próbál megnyugtatni, de ezzel az ígérettel lehet, sok vevőnél nem járna sikerrel.

Arról is érdeklődöm, hogy van-e valamilyen hatósági tanúsítványa például azoknak az óvodáknak, akik szeretnének élni a felajánlott ingyenes fertőtlenítéssel, de biztosak szeretnének lenni abban, hogy megfelelő szolgáltatást kapnak. Be fogja szerezni a szükséges papírokat is, jön az ígéret.

A kocsi közben elkészül, szó se róla, valóban kívül-belül ragyog. Félve rákérdezek, mi a garancia, hogy vírusmentes marad? Mint válaszolja, azt nem tudja garantálni, hogy ha valaki fertőzötten visszaül, és letüsszenti a kormányt, akkor az vírusmentes lesz, de tisztítás után garantált, hogy nem marad a kocsiban egy vírus sem.

Nem csodaszert, nem gyógymódot kínálok, egy szép, tiszta autót fogok átadni annak, aki megrendeli a fertőtlenítést – mondja, és hozzáteszi: sokan csinálják ezt, ő annyiban más, hogy ki is írta egy nagy hirdetésre.

Virológus: kétséges az ózon felhasználhatósága

Nálam ez a nyerészkedés kategóriába esik, ám a 120 fokos gőz és ózon (szabadgyökökből fakadó) fertőtlenítő hatása valid, igazolt – mondta az Indexnek Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem virológusa.

Hozzátette: a gőz jól hangzik, az ózonnál azonban igazán jól kimért módszertan vírusokra nem létezik, így erősen kétséges a felhasználhatósága. A védőfelszerelés alap lenne a vállalkozónál, hiszen eleve fertőtlenítésre készül, szögezte le a virológus.