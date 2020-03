Az országos tisztifőorvos által kiadott eljárásrendnek megfelelően esetükben is haladéktalanul megkezdődik a járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás, amelyet a járványügyi hatóság a rendőrséggel együttműködve végez.

Magyarországon eddig 32 új koronavírus-fertőzöttet tartanak nyilván, közülük 9 iráni, 1 brit és 22 magyar állampolgár.

A kormányzati honlap szerint eddig egy beteg gyógyult meg, 79-en vannak karanténban, 1236 mintát vizsgáltak meg.

Frissítés: Megduplázódott az elkülönítettek száma

Egyetlen nap leforgása alatt megduplázódott azok száma, akiket a koronavírus miatt elkülönítettek.

A hazai koronavírus-járvánnyal kapcsolatos statisztikát is ismertető koronavirus.gov.hu -n az elmúlt egy napban megszaporodtak a frissítések - írja a Privátbankár. Eddig jellemzően napi egyszer frissült a hazai helyzetre vonatkozó adatsor, aztán tegnap kétszer is módosították a fertőzöttek számát - először 6, majd este 5új fertőzöttel. Vasárnap folytatódni látszik ez a trend, ami látszólag a járvány terjedésének gyorsulására enged következtetni Magyarországon. Bár gyorsuló ütemben emelkedő statisztika azzal is magyarázható, hogy egyre nagyobb számban végeznek mintavételeket és teszteket hazánkban, így pedig egyre több esetre vagy gyanúra derülhet fény.