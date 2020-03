Anyaország, Koronavírus :: 2020. március 25. 11:18 ::

Köves Slomó rabbi kivezeti népét az ígéret földjéről - Izraelbe

A koronavírus-járvány komollyá válása után Magyarországról is igyekeztek hazautazni az izraeliek, ám az egyetemi hallgatók és a létfontosságú munkát végző kósermetszők közül sokan itt rekedtek. Köves Slomó rabbi szervezésének köszönhetően a ISRAIR izraeli légiforgalmi társaság gépe a holnapi nap folyamán több mint 200 izraeli állampolgárt vesz fedélzetére, szállít haza, miután Budapesten kiszálltak az Izraelből kimenekített horvát és cseh állampolgárok – írja a 0404 című izraeli hírportál.



A ISRAIR Boing 757-es gépe Lod repülőterén (fotó: 2all.co.il)

A világ országainak többsége, így Magyarország is már napokkal ezelőtt lezárta repülőtereit a személyforgalmat lebonyolító repülőgépek előtt, de a koronavírus idején hazájukba visszatérni emberekkel időnként leszállhat egy-egy rendkívüli járat. Így teszi ezt Izrael harmadik legnagyobb légiforgalmi társasága, a ISRAIR is, amelynek gépe csütörtökön veszi fedélzetére a Magyarországon rekedt, több mint 200 izraelit, többnyire Budapesten tanuló egyetemi hallgatót, üzletembert, illetve az itteni kóser vágóhidakon dolgozó személyt, a családtagjaikat, és szállítja őket haza, Izraelbe.

Miután az izraeliek hazaszállításának ügyében Köves Slomón keresztül Izrael a magyar hatóságokkal, így a Külgazdasági és Külügyminisztériummal is fölvette a kapcsolatot, a magyar fél azzal a kéréssel fordult az izraeli légiforgalmi társasághoz: a ISRAIR gépe hozza vissza Magyarországra az „Izraelben rekedt polgárokat.” A hírportál szerint a ISRAIR habozás nélkül beleegyezett, s kész teljesíteni a magyar hatóságok kérését.



A ISRAIR repülőgépe landolás után (fotó: tripvisor.com)

Slomó rabbi ázsiója közben annyira megnőtt, hogy a fentebb említett kimentő akció hallatán „a Magyarországgal szomszédos Horvátország és Csehország külügyminisztériuma is Köves rabbihoz fordult azzal a kéréssel, hogy nekik is vannak Izraelben rekedt állampolgáraik”, s intézze el az ő kimentésüket is. (Azon mi már nem is csodálkozunk, hogy az igen olvasott 0404 izraeli hírportál nem tudja, hogy hazánk egyelőre még nem, majd csak a harmadik bécsi döntés után lesz szomszédos Csehországgal – H. J.) Mindenesetre, Slomó rabbi a horvátok és cseh „szomszédaink” kérését is kijárta.

Az összehangolt mentőakció lebonyolítására holnap kerül sor, amikor is a kora reggeli órákban Izraelben fölszáll a ISRAIR gépe, fedélzetén a zsidó államból Magyarországra, Horvátországba és Csehországba visszatérni szándékozó személyekkel, majd rövid budapesti tartózkodás után fölveszi a Magyarországról Izraelbe hazatérő állampolgárokat.

Hering J. – Kuruc.info