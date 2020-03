Anyaország, Koronavírus :: 2020. március 26. 11:24 ::

Gulyás: hamarosan tömegessé válik a munkanélküliség, június-júliusra tetőzhet a járvány

A kormány megtárgyalta a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetben hozott, de eddigi parlamenti döntés hiányában lejáró intézkedések sorsát, és talált megoldásokat, elsősorban az intézményfenntartók közreműködését kéri - közölte Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön az online tartott kormányinfón.

Erre azért volt szükség, mert 15 nap után lejár a veszélyhelyzetben hozott intézkedések hatálya, az pedig az Országgyűlés hatáskörének kiüresítését jelentené, ha a kormány újra és újra 15 nappal meghosszabbítaná ezeket a lépéseket - magyarázta a tárcavezető.

Ezért úgy döntöttek, hogy kérik, a parlament jövő heti döntéséig az egyetemek és főiskolák zárva tartását a fenntartók rendeljék el, és a bölcsődék és óvodák esetében is azt kérik a fenntartóktól, rendeljenek el addig szünnapot.

A határzár fenntartását a belügyminiszter saját hatáskörben fogja megoldani, az ítélkezési szünet kérdésében pedig az igazságügyi miniszter tárgyal majd a bírósági hivatal elnökével - közölte Gulyás Gergely.

Frissítés: további bejelentések:



Az egészségügyi ellátórendszer állítólag felkészült

Gulyás Gergely szerint a következő napokban ugrásszerűen nőni fog a megbetegedések száma, de felkészítették a betegellátást. Így 2600 léglegeztetőgép áll rendelkezésre, de a kormány mindent megtesz azért, hogy újabb eszközöket vásároljon és szerezzen be.

A miniszter azt is mondta, hogy nagyon sok helyről, sok úton igyekeznek beszerezni a védekezéshez szükséges eszközöket, de csak a sikeres bevásárolásokról, az ország területére érkezett szállítmányokról fognak beszámolni.

Lassan átlépünk a tömeges megbetegedések időszakába

Gulyás szerint jelenleg a védekezés kezdetén vagyunk, látható, hogy ugrásszerűen elkezdett megnőni a fertőzöttek száma, ez várható a következő hetekben és hónapokban is, lassan átlépünk a tömeges megbetegedések időszakába.

Gulyás szerint azokat a rendeleteket, amiket a környező országok is meghoztak, lényegesen előbb hozta meg Magyarország, mint a többiek, így pedig kevesebb a fertőzött is nálunk. De azt látni, hogy a következő napokban és hetekben ugrásszerűen meg fog nőni a fertőzöttek száma, de kontroll alatt fogjuk tartani, az egészségügy erre felkészült: növelik a lélegeztetőgépek számát is.

Eddig több mint 100 milliárd forintot költöttünk a védekezésre, a további pénz is rendelkezésre áll a költségvetésben, mondta Gulyás.

A fertőzöttek 80-90 százaléka tünetmentes

A fertőzöttek 80-90 százaléka tünetmentes, vannak, akik átlagos influenzajeleket mutatnak, vannak, akik kórházba kerülnek, mondta Gulyás Gergely.

Vámmentességet kér a magyar kormány a védőeszközök Európába hozatalára

Ma lesz az uniós állam- és kormányfő értekezlete videó-konferenciás formában, és azt fogja a magyar kormány indítványozni, hogy a védőeszközöket vámmentesen lehessen az Európai Unió területére behozni.

Gulyás Gergely szerint az uniós pályázati pénzek lehívhatósága Magyarországnak kevésbé segítség

A miniszter szerint Magyarország a legjobb uniós forráslehívó tagállamok között van, éppen ezért ezen alapok megnyitása a védekezéshez szükséges költségekhez annyira nem nagy segítség nekünk, mint a nálunk ebben rosszabbul teljesítő országok esetében.

3000 milliárd forint marad a magyar családoknál

Az a cél, hogy a gazdaság a lehető legnagyobb mértékben működhessen, ezért tesz lépéseket a kormány azért, hogy a munkahelyek megmaradjanak, és a veszélyhelyzet után új munkahelyeket hozzanak létre.

Gulyás hozzátette, hogy például ezért hozott olyan rendeletet a kormány, miszerint 2021. január 1-jéig nem kell senkinek hitelt fizetni, ez pedig potenciálisan 3000 milliárd forintot hagy ez a magyar családoknál – mondta a miniszter.

Gulyás: az EU-vezetés bírálata politikai támadás

Az Európai Uniótól minden segítséget megköszönünk, de hogy a védekezésben akadályozzon minket, ezt nem tartjuk elfogadhatónak, reagált Gulyás az Európai Tanács bírálatára.

Ez egy olyan politikai támadás, amit egy olyan időben indítanak a kormány ellen, amikor összefogást kéne - mondta a miniszter.

A polgármesterek nem rendelhetnek el kijárási tilalmat

A kormányhivatalok több esetben adtak jogi útmutatót a polgármesterek számára arról, hogy milyen intézkedéseket tehetnek meg a veszélyhelyzet különleges jogrendje idején. Az önkormányzatoknak nincs lehetőségük kijárási tilalmat elrendelni, erre csak a kormány jogosult, mondta kérdésre Gulyás.

Csak az intézze a hivatalos ügyeit most személyesen, akinek ez halaszthatatlan

Ma 33 ezer ember dolgozik a közigazgatásban, az ő egészségük az állam működőképessége szempontjából kulcsfontosságú, mondta Gulyás arról, hogy miért terelték online munkavégzés, ügyfélfogadás felé a kormányhivatali ügyintézést.

A határhelyzet most rendezett

A határhelyzet rendezettnek tűnik, akik ma jogosultak belépni Magyarország területére belépni, azok viszonylag gyorsan be is jutnak.

Több mint 6000 tesztet végeztek az országban

Magyarországon 6000 fölött van a szűrések száma, mondta Gulyás. Hozzátette, hogy mindent megtesznek, hogy a lehető legtöbb tesztet elvégezhessék a szakemberek.

Nem kellett engedélyt adni az Ausztriában síelő kormánymegbízottnak

Rácz Róbert kormányhivatal-vezető élt azzal a lehetőséggel, hogy az Ausztriában síelő fiát hazahozza, aki eltörte a kezét. Ehhez Gulyás szerint nem kellet engedélyt adnia neki. Hozzátette, Rácz otthon van, és folyamatosan végzi a munkáját.

Minden szakmai kritériumnak megfelel Kásler iránymutatása

Minden szakmai kritériumnak megfelel Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter iránymutatása, amelyet az elhunytak esetében a koronavírus, illetve más megbetegedések adminisztrációjára adott ki.

Teljesen rendben van, hogy bement a fideszes képviselő a karanténból a parlamentbe

Hozzájárult ahhoz, hogy a Fidesz–KDNP-nek meglegyen a kétharmados többsége, de mindenkitől 2-3 méterre ült, és minden biztonsági előírást betartott B. Nagy László fideszes képviselő, aki bement a házi karanténból az Országgyűlés hétfői és keddi ülésére. Gulyás Gergely szerint ez felelős öntés volt.

Hónapokat venne igénybe, hogy kiépítsék az online szavazást az Országgyűlésben

Gulyás Gergely szerint ez mindenképpen fennakadást okozna a Ház munkájában, és egyelőre nem látják biztosíthatónak, hogy a parlament munkája folyamatos legyen, ezért tett a kormány ilyen javaslatot a koronavírus-törvényre.

A kormány javaslatán így is éjt-nappallá téve dolgozott az Igazságügyi Minisztérium, és még ha a kormány hamarabb is terjesztette volna be a parlamentnek a tervezetet, akkor sem biztos, hogy hamarabb tudott volna szavazni róla a Ház, az ülésezésnek ugyanis meghatározott rendje van.

Az állam 200 milliárd bevételtől esik el hetente

És sem fogja senki kompenzálni a kieső bevételeket. 140-150 milliárd esik ki a GDP-ből hetente a vendéglátás miatt, ehhez a gyárak leállása további 40-50 milliárdot tesz hozzá.

Gulyás: szeretnénk mindenkin segíteni, de most még nem tudunk

A kormány tervez újabb intézkedéseket, de első körben ezeket a lépéseket tudták meghozni, mondta a miniszter a további, a gazdasági válságnak kitett társadalmi csoportok megsegítését érintő kérdésre. Gulyás Gergely szerint a magyar gazdaság súlyos károkat szenved el, a kormány abban érdekelt, hogy mihamarabb újra lehessen indítani.

Még csak "vizsgálják", kell-e karantén a Spanyolországból érkezőknek

Az operatív törzs folyamatosan vizsgálja, hogy kell-e karanténba tenni bárkit, aki Spanyolországból érkezik haza, mondta Gulyás.

Halálos kimenetellel csak akkor jár, ha valamilyen alapbetegség is van

Gulyás Gergely fenntartja korábbi álláspontját arról, hogy kikre, mely társadalmi csoportokra, azaz az idősekre, valamint a krónikus betegségekkel küzdőkre a legveszélyesebb a koronavírus, szerinte ezzel minden szakmai megszólaló is egyetért. Korábbi félreérthető kijelentésével kapcsolatban a miniszter azt mondta, ő úgy értette, hogy közismertek a veszélyeztetettebb csoportok, és hogy halálos kimenetellel csak akkor jár a fertőzés, ha valamilyen alapbetegség is van.

Áprilisban és májusban tömegessé válik a munkanélküliség

Áprilisban-májusban tömegessé válik majd a munkanélküliség az országban, mondta Gulyás.

A cél az, hogy három hónap után mindenkinek legyen munkája.

Azt szeretnék, ha azok az intézkedések és a kedvezmények, amelyeket 3 hónapra vezettek be, meghoznák az eredményeket a gazdaság újraindításában, és 3 hónap alatt azok is találnának munkát, akik adott esetben most elveszítették vagy veszítik a járványhelyzetben, mondta Gulyás az álláskeresési járadék idejének meghosszabbítást érintő kérdésre.

Nincs anyagi korlátja a védekezésnek, de hosszú időre kell készülni

A kormány minden lehetséges forrást biztosít a védekezéshez – ismételte meg több kérdésre Szentkirályi Alexandra. A kormányszóvivő szerint nincs ennek anyagi korlátja, a pénz felhasználásáról és menetéről az operatív törzs javaslatai alapján döntenek.

Felülvizsgálják Sződliget és Polgár polgármestereinek rendeleteit

A kormányhivatal felülvizsgálja majd Sződliget és Polgár polgármestereinek saját rendeleteit a részleges kijárási tilalomról.

Gulyás: ha indokolt, bevezetik a kijárási tilalmat

Nem kétséges, hogy akár a még súlyosabb korlátozó intézkedésekről is döntenie kellhet a kormánynak, mondta a miniszter. Azt mondta, hogy ha ez indokolttá válik, nem fognak habozni, és azonnal tájékoztatják a közvéleményt.

Több tízezer ember lesz munkanélküli csak ebben a hónapban

Az Index kérdésére, miszerint mennyi a regisztrált álláskeresők száma Magyarországon, Gulyás azt mondta, pontos számok nincsenek, összesítik még. Ez a szám valószínűleg több tízezres lesz, csak márciusban 30-40 ezres lehet, április még rosszabb lesz, tette hozzá. De azon lesz a kormány, hogy mindenkinek legyen majd munkahelye.

Attól függ minden, hogy meddig fog tartani a járvány

Gulyás Gergely szerint nem lehet ma megjósolni, hogy milyen lesz a gazdasági növekedés, vagy hogy egyáltalán lesz-e. A miniszter szerint a korábban a jegybank által prognosztizáltnál nagyobb siker lenne, ha egyáltalán lenne növekedés, hiszen a gazdaság több szektora szó szerint áll.

Nem tervezik az internetfogyasztás korlátozását

Nincsenek ilyen terveink, felelte Gulyás a megnövekedett internetforgalom miatti esetleges korlátozásra vonatkozó kérdést. A miniszter szerint a magyar internethálózat kiemelkedően jó, bírni fogja a terhelést.

Még a héten újabb ágazatokra terjesztik ki a járulékkedvezményt

Napi szinten szerepel ennek vizsgálata a kormány napirendjén, a kedvezményeket folyamatosan, a legérintettebb, legérzékenyebb szektorokra terjesztik ki.

Három miniszterelnök-helyettes is át tudná venni Orbán Viktor feladatait

Amennyiben a miniszterelnök megbetegedne, és maga Orbán határozhatná meg a helyettesítése rendjét, ismertette kérdésre Gulyás. A miniszter szerint ugyanakkor a "a veszély, hála Istennek, nem áll fenn", még Pintér Sándor is egészséges, mindkét koronavírus-tesztje negatív lett.

Nincs szó semmilyen felhatalmazás-törvényről

A koronavírus-törvényről Gulyás azt mondta, nincs szó semmilyen felhatalmazás-törvényről, csak az ellenzék hívja így. Veszélyhelyzetet a kormány hirdet, ennek végét is a kormány határozza meg.

Most tegyék félre ezt a hobbijukat és ne Magyarországgal foglalkozzanak!

Ezt javasolta Gulyás Gergely a magyar demokrácia vizsgálatát érintő, uniós politikusok véleményét firtató újságírói kérdésre reagálva.

Az egyházi kórházakat is bevonják a védekezésbe

Egyházi kórházak bevonását is tervezik a koronavírus-védekezésbe, ahogy minden kórházat.

Még nem kell elhalasztani az érettségiket

Az oktatás folyik továbbra is, csak digitális munkarendben. Jelenleg nem látják, hogy el kellene halasztani idén az érettségiket, de a helyzetet megfigyelik.

Június-júliusra tetőzhet a járvány Magyarországon

Abban bízunk, hogy a magyar virológusok és matematikusok munkájával nagyjából megbecsülhető, hogy mikor tetőzik a járvány – mondta Gulyás Gergely, aki szerint akkorra kell felkészülnie az ellátórendszernek. Ez a miniszter közlése szerint előre láthatóan június-júliusra tehető, de semmi sem teljesen biztos, folyamatosan a modellszámítások.

A következő másfél-két hónapban esélytelen a digitális parlament létrehozása

Gulyás Gergely az ellenzék idevágó követleléseit hisztériakeltésnek tartja, és kérte, hogy ehelyett inkább konstruktívan tárgyaljanak, ha ilyen igényük van. Reálisan a miniszter szerint azonban a következő másfél vagy két hónapban nem lehet digitális parlamenti munkát létrehozni.

A kormány lezárta a Mátrai Erőmű megvásárlását

A kormány lezárta a Mátrai Erőmű megvásárlásával kapcsolatos tranzakciót - közölte a Miniszterelnökség vezetője csütörtökön a kormányinfón.

Az MVM Magyar Villamos Művek megvásárolja az erőművet és a Geosol Kft.-t is tulajdonló Status Power Invest Kft.-t - tájékoztatott Gulyás Gergely, hozzátéve, hogy a kormány nemzetstratégiai érdeknek tartja az erőmű klímavédelmi szempontoknak megfelelő technológiai átalakítását.

A cégcsoport vételára 17,44 milliárd forint volt - közölte.

A miniszter hangsúlyozta továbbá, hogy az erőmű kulcsfontosságú szerepet tölt be a magyar villamosenergia-ellátásban, a villamosenergia-termelésünk 16 százalékát adja. A munkahelyek megőrzése, a térség gazdasági stabilitása szempontjából is kulcsfontosságú az erőmű működése - fűzte hozzá.

(Index - MTI nyomán)