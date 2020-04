Anyaország, Rendőrbűnözés :: 2020. április 23. 12:00 ::

Tinesz Mihályt sem a Fidesz számoltatta el - betegsége küldte az égi bíróság elé a 2006-os szemkilövőt

"Emberekre lőtt, uram! - Igen, és?" - a mai napig fülünkbe cseng magyar hazafiak élete tönkretevőjének Horn Gyula-i aljas cinizmusa. Kérdés, megnyugtat-e egyetlen áldozatot is a hír (már azok közül, akik életben vannak még), hiszen nem arra vártak, hogy meghaljon valaki - de arra sem hogy büntetlenül haljon meg. Tinesz Mihály nem nyerte el büntetését életében, és nem is bánta meg tetteit, amint az a kapcsolódó anyagainkból kiderül. Ez a történet is befejezetlenül ér tehát véget - legalábbis ezen a színpadon. Úgy tudjuk, rák vitte el.

Tinesz, a gyurcsányi rendőrterror egyik leghírhedtebb alakja vadászpuskásként, azaz amolyan mesterlövészként szolgált Vágó László csapatában. Közvetlen közelről lőttek fejbe egy tucat embert, akik közül többen elvesztették egyik szemüket, súlyosan károsodott az agyuk és emiatt tönkrement az életük. A szemkilövetésből Tinesz is kivette a részét - írtuk korábbi cikkünkben.

Most, közel 14 évvel a véres események után, fájó szívvel búcsúztatják a különböző világhálós csoportokban.

Aki pedig tájékoztatni vagy emlékeztetni meri őket arra, hogy ki is volt Tinesz, azt leugatják a tévesen fordított "halottról jó vagy semmit" jegyében (holott halottról igazat vagy semmit - így szól az intés).





















Aki nem tudja, vagy fel szeretné idézni, ki volt Tinesz Mihály, az alábbi videók segítségével megteheti - a HírTV-t akkor még nagyon érdekelte a téma, amíg a Fidesz ellenzékben volt - a hatalomra kerülésük utáni "elszámoltatás" már sajnos ismert mindenki előtt...

(Kuruc.info)

