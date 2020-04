Anyaország, Koronavírus :: 2020. április 30. 15:52 ::

Járt-e a TEK parancsnoka éjszaka a bodrogkeresztúri csodarabbi sírjánál? - Egy izraeli rabbi szerint igen

A bodrogkeresztúri csodarabbi halálozási évfordulója április 26-án volt, ám a koronavírus-járvány terjedésének lassítása érdekében elrendelt tiltó rendelkezések miatt az idén nem lepte el a falut több tízezer vallásos zsidó. A híres rabbi síremléke fölé emelt építményt és a rabbi házát a rendőrség és a helyi polgárőrség lezárta, őrizte. Két zsidónak az éjszakai órákban azonban rejtélyes módon, felsőbb utasításra, mégiscsak sikerült bejutnia a csodarabbi sírjához, s imádkozni nem csak a zsidókért, hanem még az Orbán Viktor állandó védelmét ellátó biztonsági egység helyszínen személyesen intézkedő parancsnokért is – olvasható a fényképes beszámoló a Kol Háj Rádió honlapján.



Slomó Grossberg rabbi a csodarabbi sírjánál (fotó: Ávi Klein)

A főcím olvastán sokaknak mindjárt Herczeg Ferenc Kék róka című színművében többször is elhangzó, de végül meg nem válaszolt kérdés juthat az eszébe: „Járt-e Cecile a Török utcában?”. Herczeg regényében, illetve a regény színpadi változatában nem kapunk választ az izgalmas kérdésre. Valószínűleg az is sokáig rejtély marad, hogy járt-e az elmúlt vasárnap éjjel Bodrogkeresztúron „Orbán Viktor állandó védelmét ellátó biztonsági egységért felelős” személy, aki a tiltó rendelkezések ellenére mintegy háromnegyed óra hosszára a helyszínen, személyesen adott utasítást az „ohel” azaz a csodarabbi síremléke fölé felhúzott építmény kinyitására, s a két kiváltságos zsidó beengedésére.

A Gergely-naptár szerint az idén április 26-án vasárnap este kezdődött Jesájele, bodrogkeresztúri csodarabbi (cáddik) halálozási évfordulója. A koronavírus-járvány előtti években erre az évfordulóra tízezrek látogattak el a Tokaj-hegyaljai faluban levő sírhoz. A mintegy ezerfőnyi helyi lakosság életét az ilyen „zarándoklatok” a járvány nélkül is alaposan fölbolydítják, ám most egy ilyen tömeges csoportosulás ezen kívül még komoly fertőzésveszéllyel is járna. A település polgármestere ezért elrendelte, hogy az évforduló napja előtti és utáni napokban kizárólag a helyi, illetve a szomszédos falvak lakosai léphetnek be Bodrogkeresztúr területére.

A Magyarországon törpeszektának számító Chabad hászid ortodox zsidó vallási irányzat (Slomóék) magyarországi vezetősége, megelőzvén azt, hogy a helyhatósági tiltás ellenére csoportosan megjelenjenek a csodarabbi sírjánál, közleményben szólított föl az állami és a helyhatósági tiltó rendelet tiszteletben tartására.

Csakhogy, amit az a hivatkozott izraeli rádió honlapján olvasható, két Magyarországon élő és magyar állapolgársággal is rendelkező zsidó, Slomó Grossberg rabbi és Ávi Klein rabbi vasárnap az éjszakába nyúló órákban – elmondásuk szerint igen kalandos úton - mégiscsak bejutott a csodarabbi sírjához. Slomó Grossberg rabbi elmondása szerint aznap délben Londonból fölhívta telefonon az unokatestvére, s közölte vele, hogy este induljon Bodrogkeresztúrra, mert igen magas szinten megkapta erre a különleges engedélyt. Két ember várja majd a sírnál éjszaka, s öt perc imádkozási lehetőséget kap, közölte Grossberg rabbival az állítólagos unokatestvér. (Aki valójában a rendkívül engedélyt kijáró Slomó lehetett – H. J.)



Slomó Grossberg - a TEK parancsnokáért is imádkozik (fotó: Ávi Klein)

A rabbi elmondása szerint a csodarabbi sírjánál rájuk várakozó két ember közül az egyik „Orbán Viktor állandó védelmét ellátó biztonsági egység felelőse”, míg a másik „az egész körzet rendőrkapitánya” (Borsod-Abaúj-Zemplén megye rendőrkapitánya?). Ha a rabbi igazat mondott, s nem csak egy újabb hászid legendáról van szó, akkor az először említett személy nem lehetett más, mint Hajdu János vezérőrnagy, a TEK parancsnoka, pontosabban első főigazgatója. Grossberg rabbi szerint a két magas beosztású rendőrtiszt utasította a helyszínt biztosító rendőröket, hogy engedjék be a két kivételezett zsidókat a csodarabbi sírjához.



Hajdu János (korábbi MTI-fotó)

Az első hallásra hihetetlennek tűnő történet azonban ezzel még nem ér véget. Slomó Grossberg rabbi szerint mielőtt ketten beléptek volna a sír fölé húzott építménybe, a miniszterelnök állandó védelmét ellátó egység parancsnoka és az egész körzet rendőrkapitánya süteményt és italt adott nekik, hogy megfelelően áldást tudjanak mondani. Egyetlen kérésük volt csupán:

a csodarabbi síremlékénél értünk is mondjatok egy imát!



Kézcsók a keresztúri éjszakában - korábbi felvétel

H. J. – Kuruc.info

