Anyaország, Koronavírus :: 2020. április 30. 16:17 ::

Sem Zsiget, sem VOLT, sem Balaton Sound nem lesz idén

Idén sem a Szigetet, sem a Telekom VOLT Fesztivált, sem pedig Balaton Soundot nem tartják meg. A szervezők a kormány csütörtöki döntése, a koronavírus-járvány nyomán határoztak így.

A Sziget fesztivál 1994 óta tartó történetében először fordul elő, hogy nem rendezik meg. A kormány csütörtökön jelentette be, hogy a tömegrendezvényekre vonatkozó korlátozást augusztus 15-ig meghosszabbítja. "A mostani helyzetre nincs történelmi tapasztalat, ezért a megoldás kulcsa sincs a zsebünkben. Végtelen szomorúságot érzünk, hogy a rengeteg munka, szeretet és odaadás, amit a kollegáink évtizedek óta ezekért a fesztiválokért és a vendégeinkért tesznek, idén semmivé vált" - idézte a Sziget főszervezőjét az MTI-hez eljuttatott közlemény.



Nagy kár a zsidó sátorért...

Kádár Tamás szerint most mindenekelőtt ki kell alakítani az elővételes jegyvásárlók számára az optimális megoldást, legyen szó a jegyek jövő évi felhasználhatóságáról vagy a visszatérítés menetéről. A nemzetközi példákat elemezve minderre számos megoldás látott már napvilágot, vannak országok, ahol külön jogszabályokkal is támogatják, szabályozzák ezt a folyamatot. "Az biztos, hogy ez a precedens nélküli helyzet nagyon komoly anyagi károkat okoz a teljes fesztiválpiacon, ezáltal az országnak is, rengeteg munkahely és cég sodródik veszélybe" - tette hozzá a főszervező.

Megjegyezte, hogy bár elindultak az egyeztetések a kormányzattal az esetleges segítségről, az iparágat érintő mentőcsomagról, és a különféle szakmai szervezetek régóta egyeztetnek többfajta vészforgatókönyvről, de konkrét eredményre még nem jutottak a fesztiválszervezők a döntéshozókkal. "Most az az elsődleges, hogy a vendégeink a lehető legkedvezőbb megoldást kapják, és jövő nyáron együtt élvezhessük ezeket a világszínvonalú fesztiválokat. Egyelőre türelmet kérünk, keressük a megoldást, azonban az biztos, hogy sokat jelentene, ha azok a látogatók, akik már megvásárolták elővételben a jegyet, ezt a jövő évi fesztiválra való befektetésként kezelnék" - közölte Kádár Tamás.