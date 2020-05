Anyaország, Videók :: 2020. május 22. 13:32 ::

Így hízik az adónkból (is) a Fidesz cionista szektavezére - az "egyház" vagyonán kívül az ATV-t is "hazavitte"

Reklám





Szegény hívek gazdag papja – ezzel a címmel közölt terjedelmes cikket a Magyar Hang Németh Sándorról, a Hit Gyülekezetének vezetőjéről. Az írás fő állítása, hogy Németh Sándor szinte láthatatlanul az ATV Zrt. többségi tulajdonosává vált. A cikk előzménye Bartus László Fesz lesz című, május végén nyomtatásban is megjelenő könyve, amelyben a lap szerint az újságíró egy teljes fejezetet szentel annak, hogyan "vitte haza Németh az ATV-t".



Németh (Kauzál) Alexandra interjúzik Németh Sándorral 2015-ben (fotó forrása: Hit Rádió / Facebook), illetve a Németh család budapesti villája

A bonyolult cégháló miatt nem egyszerű átlátni az ügyleteket, de a Magyar Hang szerint a lényeg az, hogy az "egyház" tulajdonában álló vállalkozás tulajdonosi körében egyszer csak felbukkant egy liechtensteini offshore cég, amely egyre nagyobb tulajdonrészt szerzett, majd amikor többségbe került, átadta a tulajdonrészét Németh Sándornak. Így vált Németh egy csapásra az ATV Zrt. többségi tulajdonosává.



Családi vállalkozások (forrás: Átlátszó)

A részleteknek az Átlátszó nézett utána : a lichtensteini cég az X&A Marketing and Holding Limited, mely 2020. január 9-e óta végelszámolás alatt áll. A cég 2009 és 2019 között volt tulajdonos a Hadar Gold Kft.-ben, tagsági jogviszonya azon a napon, 2019. március 29-én szűnt meg, amikor Németh Sándor magánszemélyként 60 százalékos tulajdonrészt szerzett az utóbbi vállalkozásban. A Hadar Gold Kft. 50 százalékot meghaladó szavazati joggal rendelkezik a Broadcast Projekt Kft.-ben, és a 2019. május 10-én közzétett legfrissebb alapszabály szerint ez a két cég birtokolja az ATV Zrt. részvényeit is, Németh Sándor mellett.

A Magyar Hang cikke szerint összességében tehát kijelenthető, hogy a lichtensteini offshore cég kiiktatásával a cégstruktúrából Németh Sándor közvetlenül és érdekeltségein keresztül az ATV Zrt. többségi tulajdonosává vált.

Az X&A Marketing and Holding Limited nevű vállalkozásnak volt egy másik magyar érdekeltsége is, az X&A Marketing Kft., melynek tulajdonosi körében 2007-től 2010-ig egy másik offshore cég, a Zug Holding AG. is megjelent, ennek kézbesítési megbízottja Dávid Gyula, Puch László akkori szocialista pártpénztárnok ügyvédje volt. 2019 márciusában aztán a liechtensteini cég kiszállt a magyar leánycégből, és ennek is Németh Sándor lett a 100 százalékos tulajdonosa. Az ügyvezető személye 2006, vagyis az alapítás óta nem változott, maradt Kovács Tamás, aki 2003 óta az ATV vezérigazgatója.

A Magyar Hang szerint kérdés, miért engedte az ATV tulajdonosa, hogy egy külföldi offshore vállalkozás 270 milliós tőkeemeléssel döntő befolyást szerezzen a több milliárd forintos vagyon felett. A lap úgy véli, erre válasz lehet, hogy minden vállalkozásban családtag ül. Az "egyházi" vagyonkezelő céget a "lelkész" lánya vezeti, a televíziót a fia és a másik lánya. És most már Németh Sándor többségi tulajdona az ATV épülete, megszerezte a befolyást a televízió felett, az ATV mellett lévő négyszintes "egyházi" kollégium is többségében az övé.

A Magyar Hang szerint a gyülekezeti vagyonból magánvagyon lett, a kérdés már csak az, hogy Németh Sándornak honnan volt pénze arra, hogy megvegye az offshore cég üzletrészét.

Németh ráadásul úgy szerezte meg a televíziót, hogy az ATV részvények alapján nem is látszik többségi tulajdonosnak. De mivel a másik két cégben többségi tulajdonrészt szerzett, a részvénytársaságnak is többségi tulajdonosává vált. A Magyar Hang megjegyzi, ez azért kényelmes helyzet, mert ha pénz kell, az "egyház" viseli a költségeket, de a profitot már bárhogy el lehet osztani.

Egy május 13-i videóban Németh arról beszélt, hogy azért volt szüksége az "egyházra", mert neki nem volt pénze. A szövevényes céghálót pedig azzal magyarázta, hogy "azért tették bonyolulttá, hogy ne lehessen könnyen eligazodni". Németh azt is mondta a Hit Gyülekezet oldalára felkerült videóban, hogy a gyülekezetet nem érte kár, de azt elismerte, hogy "befektettek néhány százmilliót a televízióba az egyház pénzéből".

A Magyar Hang cikke emlékeztet arra, hogy a Hit Gyülekezet már több milliárdot kapott a magyar adófizetőtől az elmúlt 10 évben, és ha ebből a pénzből magánvagyon lett, az közügynek számít. Megemlítik azt is, hogy Németh Orbán Viktor jó barátja lett az évek során, és állami hirdetések érkeznek a televízióhoz.

A lap küldött kérdéseket a Hit Gyülekezetének és Németh Sándornak is azzal kapcsolatban, hogy Németh mennyi jövedelmet vett fel az "egyháztól", és hogyan tudta megvásárolni a cégtulajdonokat. A válasz csupán annyi volt, hogy Németh javadalmazása a hitéleti bevételekből történik, ehhez állami támogatást nem vettek igénybe, így az erre vonatkozó adatok nem nyilvánosak. Hozzátették még, hogy az "egyház" vagyona egyébként folyamatosan nő, majd a lap kérdéseit a kommunista pártállami idők egyházellenes hangulatkeltéséhez hasonlították - ismerteti a 24.hu.