Anyaország :: 2020. június 4. 14:36 ::

A vármegyések jelképesen helyreállították az Ereklyés Országzászlót a Szabadság téren

Reklám





Még ha csak ideiglenesen és nem is a pontos mását, de 2020. június 4-én reggel 9 órakor helyreállították az eredeti helyén a budapesti Ereklyés Országzászlót. Június 5-én ide fog megérkezni a Trianon Felvonulás, a zászló addig is látogatható a Szabadság téren, a füves területen. A vármegyések elhelyezték a felállított zászló tövében az eredeti, Szabadság téren álló Ereklyés Országzászló 1945-ben megmentett földereklyéjét is egy korabeli, gránit és bronz maketten.

A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom szimbolikusan helyreállította az Ereklyés Országzászlót a budapesti Szabadság téren. A vármegyés vezetők sajtótájékoztatón mondták el terveiket és meglátásaikat a 1920 és 1945 óta tartó gyalázat kapcsán.

Kónyi-Kiss Botond, a szervezet alelnöke elmondta, hogy nemcsak mint a HVIM egyik vezetője van jelen, hanem mint a Székesfehérvári Országzászló Védnöki Testület képviselője, amely testület tagjai a királyi városban méltó módon helyreállított Országzászló Emlékmű kezdeményezői és megvalósítói. A HVIM, a Fejér Szövetség és számos tettrekész szervezet sokéves, kitartó erőfeszítésének köszönhetően Székesfehérvár polgármestere és képviselő-testülete is az emlékmű felállítása mellé állt, így 2018-ban megvalósult az Ereklyés Országzászló emlékmű helyreállítása Székesfehérvár Önkormányzatának támogatásával. A testület tiszteletbeli elnöke Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere lett. – fejtette ki Kónyi-Kiss, aki ezzel bemutatta, hogy a példa adott, ily módon sikerülhetne Budapesten is helyreállítani az országzászlót.

A vármegyés vezető és az Országzászló Védnöki Testület tagja a sajtótájékoztatón bemutatta az eredeti budapesti földereklyét is, ami a szabadság téri Ereklyés Országzászlóban volt elhelyezve, és anno sikerült kimenteni, azóta pedig megőrizni. 2018-ban, a székesfehérvári helyreállításkor Harsányi Jenő a hitelesítő dokumentumokkal együtt átadta ezt az ereklyét a székesfehérvári testületnek megőrzésre, hogy majd a budapesti helyreállításkor ez legyen visszahelyezve. Mint ismeretes, azért állítottak ilyen Ereklyés Országzászlókat a csonkahonban, hogy a trianoni diktátumra emlékeztessenek. Az ereklye a Magyar Királyság mind a 64 vármegyéjéből származó földet tartalmazza.

Ezt az ereklyét is elhelyezték a vármegyések a most felállított zászló tövében, egy szintén korabeli makettel egyetemben, így - ha csak pár napra is -, de visszatért eredeti helyére az ereklye. Az Ereklyés Országzászlót a földereklyével folyamatosan őrzik a felvonulás végéig a Szabadság téren.

Barcsa-Turner Gábor, a mozgalom társvezetője groteszknek nevezte, hogy a Szabadság téren minden van, csak szabadság nincsen, hanem csak a megszállás, elnyomás és gyarmatosítás szimbólumaival találkozhatunk, miközben az Ereklyés Országzászlót egyik kormányzat sem állította helyre. Van itt ugyebár német megszállás emlékműve, amit a zsidók kiegészítették holokauszt-emlékművel, és mindenféle lomot odahordtak, a téren található a sok harcot látott, ám még mindig álló, a szovjet megszállást büszkén hirdető obeliszk, de a modern gyarmatosítás fő ereje, az USA is jelen van a nagykövetségével, illetve a bankcenterrel és az IMF-irodával a bankárhatalom is. A társvezető kifejtette, hogy az Ereklyés Országzászló helyreállítása szimbolikus lenne, visszaadná a térnek és ezáltal Budapestnek is a függetlenségét. Ismertette, hogy a Trianon Felvonuláson - mint a rendőrség által engedélyezett méltóságteljes megemlékezésen - nem fognak beszédek elhangozni, de erőt és széles hazafias összefogást sugárzó lesz, és itt fog véget érni, a Szabadság téren, a felállított zászlónál. Várnak mindenkit szeretettel, június 5-én 19 órára a Hősök terére.

Zagyva Gy. Gyula, a HVIM másik társelnöke a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a Vármegye az elmúlt közel 20 évben már sokat tett a trianoni tragédia bemutatására és orvoslásáért. "Sőt, eredményeink is vannak, pedig mi nem vagyunk kormányon." Zagyva bírálta a mindenkori kormányt, de kiváltképpen az elmúlt 10 év idézőjeles nemzeti kormányzását, hogy csak plakátokat helyeztek el. Ez egyrészről pozitívum, de másrészről negatívum, hogy ennyiben kimerül a retorikai nemzeti kormányzás, és még egy ilyen apróságot sem valósítottak meg, mint egy zászló-helyreállítás.

A vármegyések egy információs táblát is elhelyeztek, ami a budapesti Ereklyés Országzászló történetét mutatja be:

(64 - Szent Korona Rádió)