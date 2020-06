Anyaország :: 2020. június 24. 15:38 ::

A fehérgyűlölő Mandeláról nevezne el parkot a néger fosztogatóknak szurkoló Karácsony, a Mi Hazánk ismét megakadályozná

A Mi Hazánk antikommunista sikere volt 2018-ban, hogy tiltakozásunk után a Fővárosi Közgyűlés visszavonta a fehérgyűlölő terrorista Nelson Mandela park egyhangúan megszavazott elnevezését. Most azonban Karácsony Gergely ismét kezdeményezte azt, és csütörtökön az újbudai önkormányzat szavaz róla. A Mi Hazánk tiltakozik a rasszista provokáció miatt, s a lakók megkérdezését szorgalmazza, az Etele út melletti közterületnek pedig az Etele park elnevezést javasolja - írják közleményükben, alább a folytatás.

2018. augusztus 29-én a Fővárosi Közgyűlés egyhangúan (a Jobbikkal együtt) megszavazta a kommunista, fehérellenes terrorista Nelson Mandeláról való parkelnevezést, majd a Mi Hazánk Mozgalom egyedüli pártként tiltakozott, és jobboldali értelmiségiek is markáns kritikát fogalmaztak meg Mandelával kapcsolatban, így sikerült meghátrálásra bírnunk Tarlós Istvánt és az összes pártot: visszavonták a közterület-elnevezési határozatot.

Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke tartott 2018-ban tiltakozó sajtótájékoztatót a XI. kerületben tervezett Mandela park helyszínén, és interneten is tiltakoztunk: túl azon, hogy Nelson Mandela egy olyan rendszert hozott létre, amely nyíltan diszkriminálja a fehéreket, és egy olyan, egyre kevésbé élhető országot, ahol egekbe szökött a bűnözés, ahol fehér farmerek ezreit gyilkolták le válogatott kegyetlenséggel, Nelson Mandela ráadásul kommunista is volt. Az általa vezetett Afrikai Nemzeti Kongresszus a Dél-Afrikai Kommunista Párttal lépett szövetségre, és a párt saját szóvivője és weboldala szerint Mandela nemcsak tagja, hanem egyik vezetője is volt a Dél-Afrikai Kommunista Pártnak - emlékeztet Novák Előd újbudai önkormányzati képviselő, a Mi Hazánk alelnöke.