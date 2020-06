Anyaország, Elcsatolt részek :: 2020. június 28. 12:11 ::

Novák: szégyen, hogy nincs egy képviselő sem elszakított területek magyarjai közül

Megkezdtük alapszervezeteink létrehozását a trianoni határainkon túl is, hiszen a Mi Hazánk Mozgalom jelszava: minden magyar felelős minden magyarért! Tegnap egy régi bajtársi kapcsolatunkat formalizálva Érsekújváron alapítottunk szervezetet, a tagok a rendkívül talpraesett és elhivatott, lokálpatrióta Bucsek Dominikot választották elnökké - írja Facebook-oldalán Novák Előd, a nemzeti párt alelnöke. Alább a folytatás.

Az első határon túli szervezetünk létrehozásáért köszönet Komlódi Lóránd külhoni szervezőnknek, Árgyelán János pártigazgatónknak és Ferencz Gergő Győr-Moson-Sopron megyei elnökünknek! Az alapítás után fejet hajtottunk honvédjeink hősi sírjainál az érsekújvári temetőben, ahol már tavaly is megemlékeztek a mieink.

Dr. Popély Gyula, "a Felvidék krónikása" is belépett nemrég a Mi Hazánkba, és szerte a Kárpát-medencében erősödünk. A magyar Országgyűlés (igazából nemzetgyűlés, hiszen a külhoniak is választják) szégyene viszont, hogy még mindig nincs a trianoni határainkon kívüli képviselője (talán épp Popély állt a legközelebb hozzá 2010-ben, hiszen a 47 mandátumot szerző Jobbiknak már csak 4 helyet kellett volna szereznie az ő bejutásához). A Mi Hazánk szeretne végre az elszakított területek magyarjai közül is képviselőt a budapesti nemzetgyűlésbe. És programpontjaink közt szerepel az is a felvidéki tagjaink kérésére, hogy kemény fellépéssel, akár a magyar-szlovák alapszerződés felmondásának kilátásba helyezésével megszüntessük Szlovákiának azt a magyarellenes törvényét, mellyel megfosztják helyi, szlovák állampolgárságától azt, aki magyar állampolgár is lesz. A Mi Hazánknak tehát küldetése van. Hazánkat szolgáljuk!