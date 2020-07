Anyaország :: 2020. július 1. 22:16 ::

Kaposvár: inzultált lány védelmére kelt a Turul Étterem 23 éves szakácsa, agyonverték

Reklám





Június 20-án éjjel a kaposvári Noszlopy Gáspár utcában támadtak rá arra a 23 esztendős fiatalra, akit a mentősök életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba. A fiú múlt szombaton belehalt sérüléseibe - írja a 74nullanulla.hu.

A rendőrség kevés információt közölt az esetről: a leírás szerint a mindössze 17 esztendős elkövető június 20-án, szombaton éjjel ököllel ütötte meg az áldozatot, aki ezt követően a földre esett. A mentősök életveszélyes sérülésekkel, koponyatöréssel szállították kórházba, az elkövetőt pedig másnap elfogták.

Az áldozatot Dávidnak hívták, kaposmérői lakos volt, mindössze 23 éves, és a kaposvári Turul Panzió és Étterem szakácsa. Egybehangzó információink szerint az egyik hölgy ismerősével ment le a Noszlopy utcába lazítani. A lányt az éjszaka folyamán inzultálták, Dávid a védelmére kelt, ekkor támadt rá az elkövető hátulról.

Az étterem tulajdonosa, Nagy Gyuláné könnyek között mesélte:

- Dávid még tanulóként került ide hozzánk, itt töltötte szakácstanonc éveit, ám ezt követően is itt tartottuk, hiszen egy végtelenül jóindulatú, lelkiismeretes, becsületes ember volt. Ez most egy borzasztó tragédia számunkra, hiszen máig nem tértünk napirendre a történtek felett. Nem értjük, hogy lehet egy ilyen halk szavú, jó lelkű gyereket megtámadni és egyáltalán így megverni. Négy éve dolgozott már velünk, gyerekként került ide, majd pedig egy kitartó, szorgalmas fiú vált belőle, nem is tudjuk elképzelni, hogy egyik napról a másikra hová tűnt.

- Nem tudtuk még feldolgozni, döbbenetes és borzasztó, hogy történhetett ilyen. Nem is tudtuk pontosan, mi történt, de azt sejtettük, hogy nem egy ember verhette meg, vagy csak ennyire szerencsétlenül esett, viszont nagyon sok a tisztázatlan kérdés bennünk. Nem volt egy vagány gyerek, de jólelkű és csendes fiú volt, ha kértünk tőle valamit, azt maradéktalanul megcsinálta, nagyon szerettük. Mikor megműtötték, mindenki bizakodott, hogy fel fog épülni, tartottuk az édesanyjával naponta többször is a kapcsolatot, a fiúk a konyhán pedig mind azt mondták, hogy ha nem is épül majd fel teljesen, és nem tud csinálni semmit, ő akkor is itt lesz majd velük.

- Nem járt el bulizni, nem nagyon mászkált el, most az egyszer lement a városba, és ez lett sajnos a veszte. Hihetetlen, hogy ha az ember elmegy, hogy iszik valamit, és akkor ennek kell történnie.

- Mikor most vasárnap megtudtuk, hogy meghalt, az egész csapat összetört. Munka közben itt sírtak mind együtt, még mindig nem tudtuk feldolgozni. Ez egy borzasztó, értelmetlen halál. Természetesen csütörtökön nem nyitjuk ki az üzletet, az egész csapat, a tanulótársai, korábbi munkatársai a Balatonról, barátai és mindenki a temetésre megy 10 órára a kaposmérői temetőbe.