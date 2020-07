Anyaország :: 2020. július 21. 14:22 ::

Orbánék dobtak egy kis aprót Simicskának - a G-nap óta először

Reklám





Már nem lehet annyira ellenséges a viszony Orbán Viktor miniszterelnök és Simicska Lajos, a Fidesz volt pénztárnoka között, ugyanis a Miniszterelnöki Kabinetiroda felügyelete alá tartozó Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által kiírt Kisfaludy-pályázaton Simicska Lajos családjának érdekeltségében maradt cége, a Hárskúti Mezőgazdasági Zrt. is nyert ötmillió forintot panziófejlesztésre - írja az Mfor az MTÜ által közzétett döntési lista alapján.





Simicska az emlékezetes firkálásai egyike során

Azt nem tudni, hogy Simicska Lajost értesítették-e már arról, hogy az ő pályázata is nyert. Az viszont biztos, hogy az MTÜ-nél tudták, hogy a Hárskúti Mezőgazdasági Zrt. cégnév valójában kit takar. Az adóhatóság (akkoriban APEH) volt elnökének és a Közgép egykori tulajdonosának a Veszprém megyei Hárskúton van panziója, ez a cég üzemelteti a Faunus Vendégházat. A legolcsóbb szoba 16 ezer forintba kerül, a narancs apartmanban viszont már 56 ezer forint egy éjszaka.

Az MTÜ vezérigazgatója, Guller Zolán múlt csütörtökön jelentette be, hogy lezárult a Kisfaludy-program magán-, és egyéb szálláshelyek fejlesztését célzó pályázata; a másfél hónapos időszakban több mint 16 ezer vidéki szálláshely pályázott, közülük 13 471 szálláshely kaphat augusztus folyamán szobánként egymillió forint vissza nem térítendő támogatást, összesen mintegy 45 milliárd forintot a kormánytól. A pályázók 84 százaléka nyertes lett, akiket a hónap végéig értesítenek, a teljes támogatást augusztus végéig mindenkinek elutalják. A pályázatokban vállalt fejlesztést, beruházást a kedvezményezetteknek legkésőbb idén év végéig kell befejezniük.

Bár Simicska Lajos most is milliárdos, azért ráfért egy kis támogatás az Orbán-kormánytól, ugyanis a Hárskúti Mezőgazdasági Zrt. 2019-ben is veszteséggel zárt. A beszámolója szerint a cég ugyan 29,8 millió forintról 32,9 millió forintra tudta növelni a bevételét, de a 2018-as 59 millió forintos veszteség után 2019-ben már 64 millió forintos veszteséget könyvelhetett el.

Fideszes parlamenti képviselők is nyertek

Más érdekes nevet is rejt a nyertesek listája: a Vertical Art Kft. négymillió forintot nyert egy hollókői panzió fejlesztésére. A cég tulajdonosai pedig Becsó Károly és Becsó Zsolt, mindketten a Fidesz parlamenti képviselői. Már korábban is volt ügyük Hollókőn: a hvg írta meg, hogy Becsó Zsolt kihagyta a vagyonbevallásából azt a testvérével közös vállalkozását, amely 34 millió forintnyi uniós támogatás nyert el egy hollókői vendégház (és egy pásztói teniszcentrum) építésére.

A Kisfaludy-pályázatokról a kormány álláspontja szerint nincs semmi probléma: Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára szerint nem politikai szimpátia alapján, hanem kizárólag szakmai alapon dől el az, hogy kik kapnak turisztikai fejlesztési támogatást. Ezeket a fejlesztéseket ugyanis magyar emberek hajtják végre, magyar embereknek adnak munkát, a magyar turizmus és a magyar gazdaság bővüléséhez járulnak hozzá. Mészáros Lőrinc szállodái például konkrétan 17,7 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kaptak.

A Fidesz volt oligarchájától kapta jelszavát a balliberális moslékkoalíció

Már több mint öt éve történt, hogy Simicska Lajost annyira felidegesítette Orbán Viktor, hogy trágár szavakkal nyilatkozott róla. Azóta 2015. február 6-a a G-nap.

A Fidesz akkor két legerősebb emberének harca a 2018-as választásig tartott, ami Orbán Viktor győzelmével és Simicska Lajos kapitulációjával végződött: teljes cégbirodalmától megvált, aminek jelentős része aztán Mészáros Lőrinc felcsúti milliárdos körénél landolt. Azóta ez az első eset, hogy Simicska Lajos újra kormányzati forrásokhoz jut, ami a kibékülés jele is lehet.