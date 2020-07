Anyaország :: 2020. július 21. 14:54 ::

Mi Hazánk: ha az államalapításra való megemlékezés tilos, a deviánsok felvonulása is legyen az!

A kormány kettős mércét alkalmaz, a járványügyi helyzetre hivatkozva lefújta a tűzijátékot, ám a homoszexuálisok felvonulását engedélyezi – mondta Dúró Dóra, a Mi Hazánk politikusa, aki szerint ezzel a lépéssel a kormány azt mutatja, a deviánsok felvonulását fontosabbnak tekintik, mint az államalapításra való megemlékezést. Leszögezte, pártja a tiltás ellenére is jelen lesz, és követeli a felvonulás betiltását.

– A kormányzat eddig is törvények felettinek tekintette a homoszexuális felvonulást, amikor nem tiltotta be azt, a rendőrség nem lépett fel az ott megvalósult jogsértésekkel szemben, és most úgy tűnik, “járványon kívülinek” is tekinti, hiszen az állami ünnepségek lemondása után sem merült fel, hogy ezt se engedélyezzék. Elképesztő, hogy a deviánsok felvonulását fontosabbnak tekintik, mint az államalapításra való megemlékezést – mondta Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnökhelyettese keddi sajtótájékoztatóján, ahol arról beszélt, ha a tűzijáték tilos, a homoszexuális felvonulás is legyen az.

A párt országgyűlési képviselője közölte, a kormány olyan indokokkal fújta le a tűzijáték megtartását, amelyek megállják a helyüket a deviánsok vonulásával kapcsolatban is. – Ha előbbit járványügyi szempontból veszélyesnek ítélik, akkor utóbbit is annak kell, ám a kettős mérce még ebben a helyzetben is kijár a homoszexuálisoknak a kormány részéről – fogalmazott Dúró Dóra.

Hangsúlyozta: a Mi Hazánk az egyetlen párt, mely a homoszexuális felvonulás betiltását követeli, hiszen a mára mindenféle szexuális devianciát népszerűsítő felvonulások ügyében se Gyurcsányék támogató, se Orbánék tűrő politikáját nem fogadja el: a tiltást szorgalmazzák. – A jelek szerint egyelőre hiába, mert nemhogy ezt nem teszi meg a kormány, a mi ellentüntetésünket tiltották be. A kettős mércét mutatja, hogy a Horthy-emlékfelvonulásainkon az ellentüntetőket ugyanarra a közterületre is beengedték a Szent Gellért és a Fővám téren, míg a magunkfajták egy szomszédos utcában sem demonstrálhatnak a devianciák népszerűsítése ellen. Merthogy propagandáról van szó, az nyilvánvaló – vélekedett a politikus.

Emlékeztetett arra, hogy Falus András akadémikus, genetikus is egyértelművé tette, hogy a homoszexualitás terén a genetikai háttér megléte fokozott hajlamot, és nem végzetet jelent. – Tárkányi Ákos, a KSH Népességtudományi Kutató Intézet volt tudományos főmunkatársa pedig egyik tanulmányában azt is rögzítette: „Egy tizenéves homoszexuálisokat vizsgáló tanulmány eredményei szerint közöttük kilencszer olyan gyakori volt az alkohol, tizenkilencszer olyan gyakori a kokain rendszeres fogyasztása, és másfélszer olyan gyakori volt az öngyilkossági kísérlet, mint a magukat nem homoszexuálisnak valló fiatalok között.” – idézte a szakembert.

Hozzátette, augusztus 20-a az államalapítás ünnepe, egyúttal Szent István királyunk volt az, aki a kereszténység kötelékébe vezette hazánkat. – Ez a hagyomány is arra kötelez minket, hogy kimondjuk, és ennek szellemében is cselekedjünk: ne a zsákutcát jelentő devianciát népszerűsítsük, hanem a gyarapodást jelentő keresztény kultúrát őrizzük meg és adjuk tovább utódainknak. Egy deviáns vonulás nem lehet fontosabb az államalapítás ünnepénél a Mi Hazánk Mozgalom szerint – hangsúlyozta.

Jelezte: a tiltás ellenére is ott lesznek ellentüntetőkként, és egyedüli pártként követelik a homoszexuális felvonulás betiltását.

(Elemi.hu)