Vett egy állami céget a kormányszóvivő férjének köre, majd 32 milliárdról írtak alá szerződést a MÁV-val

32 milliárd forintos keretszerződést írt alá a múlt héten a Dunakeszi Járműjavító Kft. a MÁV-Start Zrt.-vel. A közbeszerzésre még állami tulajdonú társaságként pályázott a járműjavító, a nyereményt azonban már a kft. új tulajdonosai, az orosz állami Transmashholding Csoport és Szalay-Bobrovniczky Kristóf zsebelhetik be. Az egykori Századvég-potentát, majd londoni nagykövet, a kormányszóvivő férjeként is ismert Szalay-Bobrovniczky nemrég az egyik legjövedelmezőbb bizniszbe kapott bebocsátást, Garancsi Istvánnal közösen átvehette a néhai Andy Vajna fővárosi kaszinóüzletét.



Szalay-Bobrovniczky fejes volt a fideszes Századvégnél

Ha nem is ilyen látványos, de nyereséggel kecsegtető üzletnek néz ki újabb szerzeménye is, az elmúlt öt esztendőben legalábbis nem volt még egy olyan jó éve a Dunakeszi Járműjavító Kft.-nek, mint a tavalyi. A májusban még főtulajdonos Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. megszavazhatott 101 millió forint osztalékkivétet, így is maradt pénz a nyereségből, több mint 200 milliót betehettek az eredménytartalékba. (Az osztalék alighanem már az új tulajokat gazdagította, a taggyűlés nélküli határozat ugyanis június 30-ai kifizetést írt elő azzal, hogy „az osztalék jogosultjai azok a tagok, akik az osztalékfizetés esedékességének időpontjában a társaság tagjai”. Az új tulajdonosokat pedig június elején jegyezte be a cégbíróság.) Ez látványos eredményjavulás ahhoz képest, hogy 2015 óta 8 és 68 millió forint között ingadozott a nyereség. Idén januárban a dolgozók még úgy vázolták lapunknak a dunakeszi cég helyzetét, hogy megrendelést főként az állami vasúttársaságtól várhat, az azonban legatyásodott, ezért nem reménykedtek a járműjavító felvirágzásában.

Nagyot fordult azonban azóta a világ, a múlt héten hatalmas megrendelésről írhattak alá szerződést a MÁV-csoport személyszállító cégével. Összesen nettó 32 milliárd forint a megrendelés keretösszege, igaz, a keret 48 hónapra szól, és az összegnek „csak” a 70 százaléka biztos, ennyi pénz elköltésére vállalt kötelezettséget a MÁV-Start, durván 10 milliárd forint lehívása opcionális. De még a 22 milliárd forint is óriási tétel a Dunakeszi Járműjavító életében, hiszen az előző öt évben a cég árbevétele nem érte el a 10 milliárd forintot: 2015-ben 5,4 milliárdnál tartott, tavaly mutatott ki a legtöbb forgalmat, de az is csak 9,4 milliárd forint volt.

A feladat a MÁV-Start által üzemeltetett, belföldi és nemzetközi forgalomban lévő vasúti személykocsik fővizsgája, ellenőrzése, javítása. Minderre előleget is kap a Dunakeszi Járműjavító, a szerződés szerint három havonta a belföldi kocsikra 206 millió, a nemzetközi forgalomban futó személykocsikra 175 millió forintot, csak igényelnie kell.



És azt is tudja, Habony Árpáddal érdemes barátkozni

Nyílt közbeszerzést írt ki a MÁV-Start áprilisban, így elméletileg az egész Európai Unió területéről jelentkezhettek volna a munkára, de a bontási jegyzőkönyv szerint csak a dunakeszi cég adott be ajánlatot. A dokumentumok alapján az áron nem kellett huzakodni,

az ajánlattevő fillére annyi vállalkozói díjat írt be, amennyit a MÁV-Start a kiírásban becsült.

Az új tulajdonosok már jelezték az MTI-nek adott nyilatkozatukban, hogy komoly terveik vannak a Dunakeszi Járműjavítóval: több tíz millió eurós beruházással modernizálnák, a magyar, majd a közép-európai piacon vezető járműipari gyártó vállalattá fejlesztenék. Hogy pontosan mit fognak gyártani, a megrendelésektől függ, de biztos pontnak látszik a tulajok szerint, hogy a TMH Hungary Kft. (tulajdonosai azonosak a hasonló nevű zrt. tulajdonosaival) több mint 1 milliárd euró értékben 1300 személyszállító vasúti kocsit szállít az ENR egyiptomi vasúttársaságnak, és ebből 680-at, négy év alatt Dunakeszin fognak legyártani.

Habony Árpád és Hernádi Zsolt emberei a Magyar Vagonban

Június 4-éig kellett beadni a MÁV-Startnak a közbeszerzési ajánlatot, a cégnyilvántartásban négy nappal később jegyezték be a járműjavító cég új tulajdonosát, a TMH Hungary Invest Zrt.-t. Utóbbi a Transmashholding a svájci adóparadicsomban, Zugban bejegyzett cégének és Szalay-Bobrovniczky Magyar Vagon Befektetési Vagyonkezelő Zrt.-jének közös érdekeltsége (50-50 százalékban tulajdonosok- a szerk.). Szalay-Bobrovniczky egyszemélyes tulajdonosként van feltüntetve a Magyar Vagon cégpapírjaiban, de a háttérben felsejlik Habony Árpád informális miniszterelnöki tanácsadó és Hernádi Zsolt Mol-vezér sziluettje is.

Az igazgatóság elnöke Szalay-Bobrovniczky, a vezetőtestületben helyet kapott Halkó Gabriella, akit Habony bizalmasának tartanak, és Szalay-Bobrovniczky kaszinós cégében is az igazgatóság tagja. Ugyancsak a Magyar Vagon igazgatósági tagja Bacsa György, ő karrierjét a 2000-es évek elején a Molnál jogtanácsosként kezdte, majd a Mol-INA integrációs projektben az INA igazgatósági elnökének tanácsadói pozícióját töltötte be. Később a Mol egyik ügyvezető igazgatói pozíciójáig emelkedett. Befért a gázkereskedő cég, a MET Holding AG igazgatóságába is. A Direkt36 ugyanakkor az összeférhetetlenséget súroló kapcsolatra hívta fel a figyelmet Hernádi Zsolt Mol-vezérrel: arról cikkeztek, hogy Hernádi tőkealapkezelője, a start-upok között uniós pénzeket szétosztó Gran Private Equity megtolta Bacsa érdekeltségét, miközben Bacsa és Hernádi rokonok (Bacsa a Mol-vezér unokatestvérének a fia). Eközben Brüsszel finoman szólva sem volt elégedett a magyarországi Jeremie-programokkal. Bacsa Györgyöt aztán 2019 decemberében az alapkezelője igazgatóságába is beemelte Hernádi.

