Nagyon felzaklatta a celebmocsár varangyait a buzipropaganda-könyv múlt heti megsemmisítése.

A Fluor Tomi nevű nyomorult például ezt nyilatkozta a 24.hu-nak:

Az a szülő pedig, aki azt gondolja, hogy a gyereke egy mesekönyv vagy egy tévéműsor hatására változik meg, esélyesen nem teremtett meg egy stabil bázist számára. Tele van az egész ország frusztrációval, gyűlölettel, egyre nagyobbak a szakadékok, legalább az a kibaszott meseország hadd legyen mindenkié, ha már úgyis pártok mondják meg, hogy ki a magyar meg ki nem. Most könyvet égetünk, jövő héten akasztani fogunk? Mi a terv?

Hajós András a Facebookon tette hozzá a magáét Fluor nyilatkozatához:

Büszke vagyok rád! Fontos, hogy megnyilvánulsz közéleti kérdésekben is, fontos, hogy bátor vagy, mert tudod, hogy az igazságféltés néha nagyobb ügy, mint a közönségféltés.

A Lakatos Márk nevű valami Dúró Dóra mellett Budaházy Eddának is címezte mondandóját. De előbb nézzük meg, ki az, aki véleményt nyilvánít:

Ők annyira jól meg tudják mondani, hogy kinek legyen gyereke, hogy ki és hogy nevelhessen gyereket – hát kéne most már azzal is foglalkozni, hogy ha valaki biológiai úton szülhet gyereket, de olyan vadbaromságokat csinál, mint ez a két nő és ilyen gyűlölet ömlik belőle... én nem hagynám, hogy ezeknek gyerekük legyen.

Egy Szabó András, illetve Csuti néven is ismert (?) valaki szintén foglalkozott a témával az Instagramján, illetve ő is nyilatkozott később a 24.hu-nak, többek között ezt:

Heine mondta, hogy „ahol könyveket égetnek, ott végül embereket is fognak”. Nagyon hasonlít ez a szélsőséges gondolkodás az 1933-as könyvégetéshez is.

Igazán elismerő párhuzam, Dúró Dóra büszke lehet rá.

"A trágár, sértő, életveszélyes fenyegetések sem tántorítanak el: igenis a magyar családok mellett állok" - írja Fb-oldalán.

Budaházy Eddát is fenyegetik

Mi sem mutatja jobban, hogy igazuk van azoknak, akik a genderlobbi hazai megerősödésétől tartanak, mint az, hogy minden fronton és a legalpáribb módon támadják mindazokat, akik megszólalnak az LMBTQP propaganda terjesztése ellen.

Schittl Eszter és Dúró Dóra mellett Budaházy Eddát is mocskolják és fenyegető üzenetekkel támadják a hazai toleranciabajnokok, mióta határozottan szembeszállt Osváth Zsolt homoszexuális aktivistával - írja a Mégegymagyart.com.

Ilyen és ehhez hasonló primitív üzeneteket kap, még egy kamu közszereplői oldalt is létrehoztak a nevében a Facebookon, amivel megpróbálják lejáratni. Mondanunk sem kell, hogy ez nem zavarja a közösségi oldal híres-neves alapelveit.

– Sajnos az utóbbi időben megfigyelhető, hogy, bár sokan megszólalnak a különböző szexuális aberrációk terjesztése ellen, mégis a terjesztőkkel szemben valahogy elnézők – nyilatkozta Budaházy Edda –, hovatovább elröhögcsélnek velük, mint például Vona Gábor is Osváth Zsolttal . Pedig ő nem egy egyszerű homoszexuális, hanem egy olyan youtuber, aki magyar fiatalok tízezreit befolyásolja, “érzékenyíti” egyfajta árukapcsolással műsoraiban, ezért az ilyen emberekkel szemben nincs kegyelem, zéró toleranciát kell hirdetni. Itt az idő, hogy nevén nevezzük őket és ne tudjanak elbújni különböző civil szervezetek álcái mögé. Ők is személyünkben támadnak minket és tudjuk jól a nyugati példákból is, hogy ellehetetlenítik és a legkeményebb lejárató kampányt folytatnak mindenki ellen, aki ellenük felemeli a hangját, főleg ha nő az illető, mert azt védtelenebbnek gondolják.