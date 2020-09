Anyaország :: 2020. szeptember 30. 10:00 ::

Csak négy évet, és csupán fogházat kapott Molnár Ricsi, de legalább eltiltották a vezetéstől

Négy év fogházra ítélte első fokon, és véglegesen eltiltotta a járművezetéstől "M." Richárdot halálos közúti baleset gondatlan okozása, valamint garázdaság és könnyű testi sértés miatt szerdán a Pesti Központi Kerületi Bíróság.



Nem kell sokáig nélkülöznie a jó maffiózóéletet

Az ügyészség még a per elején 7 év 2 hónapot (börtönt, nem fogházat!) kért Molnár Richárdra arra az esetre, ha az előkészületi ülésen beismeri a bűnösségét, és lemond a tárgyaláshoz való jogáról is. Mivel az általa elkövetett bűncselekmény 1-től 7,5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, ez azt jelenti, hogy az ügyészség a 4 év 3 hónapos középmértéktől jelentősen felfelé eltérő büntetéssel lenne elégedett - írtuk korábban. Az egyik vádpont szerint "M." Richárd 2017-ben Budapesten a Dózsa György úton nagy teljesítményű nyugati rendszámú személyautójával 100 kilométeres sebességnél is jóval gyorsabban összeütközött egy szabálytalanul kanyarodó autóval, amelynek két utasa meghalt, vezetője pedig életveszélyes sérüléseket szenvedett.

Az ügyben ugyancsak megvádolt másik járművezető felfüggesztett szabadságvesztést kapott.

A másik, kisebb súlyú vádpont egy 2015-ben "M." Richárd és egy kerékpáros között kialakult közlekedési incidenssel kapcsolatos - írja az MTI.



A bíró neve: Varga Bea (fotó: MTI/Mónus Márton)

Frissítés: "mi kell még ebben az országban hogy valakit örökre leültessenek?"

Négy év fogházra és négy év közügyektől eltiltásra ítélte a Pesti Központi Kerületi Bíróság M. Richárdot a 2017 májusában történt Dózsa György úti tragédia miatt azzal, hogy a büntetés kétharmada után bocsátható leghamarabb szabadon feltételesen. A kecskeméti maffiaperből is ismert férfit örökre eltiltották a vezetéstől, a kerékpárossal történt afférja alól viszont felmentették. A balesetben érintett másik sofőrt, N. Józsefet 1 év 10 hónap fogházra ítélték, de a büntetését három évre felfüggesztették. Őt egy évre tiltották el a vezetéstől. Alább folytatódik a 24 részletesebb beszámolója.

A szakértői vélemény szerint M. Richárd 135-140 km/óra közötti sebességgel haladt Mercedesével a Dózsa György úton a Kassák Lajos utcai kereszteződés irányába. Ekkor érkezett a kereszteződésbe gépkocsijával N. József, aki szabálytalanul, kis ívben kanyarodott be a szemből érkező vádlott elé úgy, hogy nem adta meg neki az elsőbbséget. A kanyarodni akaró autó az ütközéstől többször is megpördült, majd berepült a buszmegállóba.

A baleset egyik áldozata egy 37 éves kisgyerekes apuka volt, a másik pedig egy 24 éves egyetemista fiú. A kanyarodó kocsit vezető N. Józsefnek kilyukadt a tüdeje és öt bordája eltört, M. Richárd viszont könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet.

A balesethez egyesítették M. Richárdnak azt az ügyét, amelyben korábban bevonták a jogosítványát. M. Richárd ekkor majdnem elsodort egy kerékpárost, majd az emiatt kialakult konfliktus során az utasával együtt kiszállt az autóból, és megverte a bringást. Az ügyész perbeszédében letöltendő börtönt kért M. Richárdra azzal, hogy örökre tiltsák el a vezetéstől. Súlyosító körülményként kérte figyelembe venni a férfi büntetett előéletét.

Ha már a büntetett előéletnél tartunk, akkor érdemes kitérnünk arra, hogy M. Richárd komoly bűnlajstromot halmozott fel az elmúlt két és fél évtizedben. A birtokunkba jutott hivatalos iratokból az látszik, hogy a férfi 1995 óta gyakorlatilag törzsvendég a Pesti Kerületi Bíróságon. A kétezres évek elején négy év börtönre ítélték ugyanitt kábítószerrel való visszaélés miatt, de többször kapott felfüggesztettet, illetve pénzbüntetést is ebben az épületben garázdaság miatt. A legsúlyosabb büntetést a kecskeméti maffiaperként elhíresült ügyben kapta:

2006-ban nyolc év fegyházra ítélték jogerősen bűnszervezet tagjaként elkövetett emberölés előkészülete miatt mint társtettest, és bűnsegédként elkövetett fegyvercsempészet miatt. A következő évben kábítószerrel való visszaélés miatt állították bíróság elé. M. Richárdnak öt évvel ezelőtt volt még egy zsarolási ügye, de azt megszüntették. Három évvel ezelőtt viszont begyűjtött még egy felfüggesztett szabadságvesztést garázdaság miatt.

A bíróság végül négy év fogházra ítélte M. Richárdot halálos közúti baleset gondatlan okozása és más bűncselekmények miatt, azzal, hogy végleg eltiltotta a vezetéstől is. Az ügy másodrendű vádlottját felfüggesztett 1 év 10 hónap felfüggesztett fogházat kapott. A bíró az ítélet indoklásában hosszasan sorolta, hogy M. Richárd volt a baleset fő okozója, kitért a gyorshajtására és arra is, hogy vezetés közben videózta magát. Elmondása szerint a balesetben elhunyt egyetemista fiú valószínűleg akkor is életét vesztette volna, ha be van kapcsolva a biztonsági öve.

A bíróság ítélete után beszélgettünk Molnár Józseffel, a balesetben elhunyt egyetemista fiú édesapjával, aki a másik fiával, Tamással a per elejétől fogva végigülte a tárgyalásokat. Kérésünkre elmondta, hogyan élték meg az elhúzódó eljárás során történteket.

"A hosszú időt leszámítva mind az ügyészség mind a bíróság, valamint a sérültek részéről megjelenő ügyvédek igyekeztek a per tisztaságát fenntartani. Sajnos a balesetet okozó védői mindent megtettek, hogy húzzák az időt a végtelenségig, még az utolsó pillanatban is. Persze tudom, hogy ez a dolguk, de szerencsére ezzel csak maguk és ügyfelük alatt vágták a fát, hisz oly mértékben nézték néha hülyének ezt az országot, a bíróságot, hogy a résztvevők sokszor a fejüket fogták vagy éppen kínjukban mosolyogtak a különböző megszólalásukon" – mondta Molnár József, hozzátéve, az hogy az ügy folyamata közben kerültek elő bizonyítékok, amik megerősítették előző szakértői véleményeket, csak azt bizonyítják, hogy a rendőrség és a bíróság is végig résen volt.

„Ez az ember elvett a fiamtól és a kollégájától több mint száz évet. Meg nem született gyerekeket és azt az örömöt, hogy lássák felnőni őket. De valószínű, hogy éveket vett el tőlünk, a nagyszülőktől és a testvérétől, Tamástól és a barátaitól is. M. Richárd mindent megtett azért, hogy megbűnhődjön azért, amit tett. A legnagyobb hibát akkor követte el, amikor azon a napon be mert ülni az autóba, de ez a saját döntése volt, és nem egy beteg emberé, mint ahogy fel szerették volna tüntetni a per során. Jogosítvány nélkül száguldozott 140-el a megengedett 50 helyett, miközben mobiltelefonnal videózta magát. Mi kell még ebben az országban hogy valakit örökre leültessenek?” – tette hozzá.