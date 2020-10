A hálapénz adásáért is börtön járhat, a magán- és az állami ellátást a másodállás tiltásával is szétválasztanák.

Benyújtotta a kormány azt a törvényjavaslatot, amelyről a hétvégén a Magyar Orvosi Kamara elnöksége tárgyalt és egyezett meg Orbán Viktor miniszterelnökkel. A törvényjavaslat szerint három lépcsőben valósul meg az orvosok béremelése: 2021-ben, 2022-ben és 2023-ban kaphatnak emelést, vagyis az utolsó kör már a 2022-es választás utánra esik.

A 34 oldalas javaslat nemcsak a háromlépcsős béremelést tartalmazza, hanem a hálapénz büntetését is, emellett a magán- és a közellátás viszonyát is alapvetően átalakítaná.

Jövőre egy évet érne a hálapénz



A törvényjavaslat értelmében a hálapénzt a beteg és az orvos oldaláról is büntetni fogják, vagyis börtön járhat a paraszolvencia adásáért és elfogadásáért is. A javaslat szó szerint így szól:

A büntető törvénykönyvet úgy módosítják, hogy egy év börtön járhat annak is, aki hálapénzt ad 2021. január 1-jétől.

Ugyanakkor a törvény nem tiltja az ajándékozást, bár erőteljesen korlátozott annak összege is:

és ugyanez az értékhatár vonatkozik egy konkrét egészségügyi szolgáltatás nyújtására is, ott egyszer engedélyezett egy ilyen összegű, vagyis jelenleg maximum 8 ezer forintos ajándék.

Béremelés három lépcsőben

A jogszabály mellékletében felsorolt táblázatok szerint így változik majd az orvosok bruttó bére a gyakorlati idő függvényében:

2021. január 1. – 2021. december 31-ig

2022. január 1. – 2022. december 31.

2023. január 1. – 2023. december 31.

Külön negedélyhez kötött lesz a másodállás a magánellátásban

A törvényjavaslat értelmében a bérrendezéssel párhuzamosan alapvetően átalakulhat a magán- és az állami egészségügy viszonya. A jelenlegi helyzetet a párhuzamosság jellemzi: az orvosok jelentős része dolgozik mindkét ellátási formában, vagyis miközben gyógyít az állami kórházban, magánpraxist is fenntart. Ez a törvényjavaslat értelmében január 1-jétől tiltott gyakorlat lesz, vagyis az az orvos, aki állami fenntartású kórházban dolgozik, az ezzel párhuzamosan nem dolgozhat a magánellátásban (pontosabban a törvényjavaslat alapján engedélyhez kötött, de a 24 és az Index is ragaszkodott a betiltás hangsúlyozásához - a szerk.). A javaslat szövege erre vonatkozóan a következő:

Az összeférhetetlenség körében a törvényjavaslat rendelkezik arról is, hogy az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy további munkavégzésre irányuló jogviszonyt, ideértve más keresőfoglalkoztatást, valamint díjazás ellenében folytatott tevékenységet is – a tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony (gyakorolható tevékenység) kivételével – kizárólag a kormány által kijelölt szerv előzetes engedélyével létesíthet. Ugyanakkor a gyakorolható tevékenység végzéséhez is szükséges a kormány által kijelölt szerv előzetes engedélye abban az esetben, ha a munkavégzés időtartama részben azonos az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy munkaidejével, kivéve, ha egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy a gyakorolható tevékenységet egy másik, a törvényjavaslat hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatónál végzi.