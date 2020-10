Anyaország :: 2020. október 6. 20:18 ::

A CEU oldalára állt az Európai Bíróság, Karácsony boldogan visszafogadná a Soros-egyetemet

Budapest boldogan fogadná újra a Közép-európai Egyetemet (CEU), tanulni és tanítani vágyó polgárait - írta Facebook-oldalán a főpolgármester az Európai Unió Bíróságának a magyar felsőoktatási törvénnyel kapcsolatos, kedden nyilvánosságra hozott ítéletére reagálva.



Fotó: Máthé Zoltán/EPA/EFE

"Ma az Európai Unió Bírósága megállapította, hogy a lex CEU uniós jogot sért, Európában ez egyszerűen nem fér bele. Nincsenek illúzióim azzal kapcsolatban, hogy a kormány bűnbánóan visszahívja-e a CEU-t, Budapest viszont boldogan fogadná újra az egyetemet, tanulni és tanítani vágyó polgárait" - fogalmazott Karácsony Gergely.

Mint írta, az elmúlt tíz év egyik leggyalázatosabb kormányzati döntése volt az ország nemzetközileg is legelismertebb egyetemének elüldözése. "A CEU Bécsbe költözésével az ország és Budapest is szegényebb lett, a főváros korábbi vezetése némán asszisztált ehhez. A hazug propaganda fontosabb volt a kormánynak, mint az oktatás, a tudomány szabadságának tiszteletben tartása. És így van ez sajnos azóta is, gondoljunk csak az MTA leigázására vagy a Színház és Filmművészeti Egyetem autonómiájával szembeni támadásra" - áll Karácsony Gergely bejegyzésében.

Soros szerint már késő

Fontos erkölcsi és jogi győzelmet jelent a Közép-európai Egyetem (CEU) és az akadémiai szabadság számára az Európai Bíróság friss ítélete, amely jogsértőnek minősítette a magyar felsőoktatási törvény 2017-es módosítását - jelentette ki az intézmény elnök-rektora kedd délutáni, online is közvetített sajtótájékoztatóján.

Michael Ignatieff hangsúlyozta, hogy olyan irányadó ítélet született, amely Európa-szerte megerősíti a szabad intézmények jogi védelmét.

Úgy fogalmazott: "A mai döntéssel a lex CEU érvényét vesztette. Az ítélet visszaállítja a szabadságunkat." Hozzátette, a verdikt teljesen egyértelmű, a legfőbb európai igazságszolgáltatási szerv hozta meg, az egyetem szabadon döntheti el, hogy milyen képzéseket tervez Magyarországon, és élni is fog ezzel a szabadsággal.

Elmondta, ennek ellenére továbbra is fenntartják az új bécsi kampuszt, a budapesti tervekkel kapcsolatban pedig még nem döntöttek, de elképzelhető, hogy indítani fognak néhány amerikai akkreditációjú programot.

Arra a kérdésre, hogy kérnek-e anyagi kártérítést a magyar kormánytól, az elnök-rektor közölte, noha a költözés mintegy 200 millió euróba került, erről túl korai lenne még beszélni.

Fodor Éva, az intézmény professzora, korábbi rektorhelyettese kijelentette: örömmel nyugtázták a döntést, azonban az nem csak a CEU-ról szól, miután a kutatás és az oktatás szabadságát a kormány több más esetben is akadályozta az elmúlt években. Példaként többi között a Magyar Tudományos Akadémia "állami kontroll alá vonását", illetve egyes egyetemek átszervezését említette.

Arról is beszámolt, hogy új kutatóintézetet hoznak létre Budapesten CEU Demokrácia Intézet néven, amelynek feladata a demokráciával kapcsolatos kérdések kutatása és megvitatása lesz minél szélesebb körben, minél több szempontból. Emellett meg kívánják erősíteni kapcsolataikat a magyar kollégákkal és más egyetemekkel.

Eközben George Soros György, a CEU alapítója az AFP és a Reuters hírügynökség szerint közleményt adott ki, miszerint "az ítélet túl későn érkezett". "Nem tudunk visszatérni Magyarországra, mert az ott hatályos törvények nem felelnek meg az akadémiai szabadság követelményeinek" - írta az MTI szerint.