Erre mondják, hogy kérik a pofont: továbbra is azzal kampányol Bírónak a Fidesz, hogy mennyire utálja a cigányokat

Átlépett egy határt Karácsony Gergely főpolgármester, amikor egy olyan jelöltet állított más ellenzéki pártok vezetőivel együtt a borsodi időközi választáson, aki "náci, rasszista, cigánygyűlölő" - mondta a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára szerdán a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.



Persze hogy hazudott, ma már csak egy ócska zsidóbérenc vagy. De az emberek el fogják hinni azokat a hazugságokat, hogy utálod a főnökeidet és az ő rejtett erőforrásaikat... (fotó: Fb/Bíró)

Fürjes Balázs hangsúlyozta, a Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke, Fekete-Győr András, a Momentum elnök és Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke által jelöl Bíró László egyebek mellett Budapestet Judapestnek nevezte, és zsidó uzsorástőkéről posztolt.

"Tehát gyomorforgató, elfogadhatatlan kijelentéseket tett, és szerintem a főpolgármesternek kellett volna az elsőnek lenni, aki a judapestezve zsidózó jelölt ellen fellép, és követeli a visszaléptetését" - mondta. Hozzátette, hogy ehhez képest Karácsony Gergely egy kampányvideóban "teljes mellszélességgel" kiáll az antiszemita jelölt mellett.

Fürjes Balázs szerint ez a budapesti zsidóság és minden jóérzésű magyar ember elárulása.

"Budapest első embere egyszerűen nem tehet ilyet" - emelte ki.

Az ellenzéki pártok koalíciós kényszerről beszélnek a jelöltállítással kapcsolatban. "De az egész borsodi Jobbikban nincs egy ember, aki nem náci?" - tette fel a kérdést, nagy valószínűséggel újabb százalékokat szállítva Bírónak.

És nincs senki, aki szólna nekik, hogy miközben ők ki sem látszanak a zsidók és a cigányok hátsójából, a borsodiaknak (is) épp az efféle fideszes és "isteni" ajándékokból van elegük, tehát annál jobb ajánlólevél nem is kell valakinek, mint amit a Fidesz hetek óta mantrázik, országosan ismertté téve a ballib moslék jelöltjét, minden normális magyarnak imponáló tulajdonságokkal ruházva őt fel. Ezzel pedig szépen meg is ágyaztak az amúgy is esélytelen jelöltjük kudarcának, mert ugye Borsodban pont cigány- és zsidóbarát szövegekkel kell elindítani ismeretlen kislányokat a választáson...



Zsófikával a cigánybűnözés és a zsidó honfoglalás ellen... Úgy tűnik, Habony Ibizán felejtette magát (fotó: Csudai Sándor/Origó)

Az persze más kérdés, hogy ezek fényében meg is érdemlik a bukást, már csak azt kellene elmondaniuk, miért jó nekik egy ekkora, kétharmados pofon ezektől.

(Kuruc.info - MTI korrigálva)

