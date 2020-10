Anyaország :: 2020. október 9. 12:05 ::

A Mi Hazánk ifjúsági konzultációsorozatot indított, Szegeden ferde hajlamú diákok lejtettek táncot nekik

Konzultációsorozatot indított a Mi Hazánk Mozgalom kifejezetten a fiatal korosztály számára. Tegnap délután Szeged adott helyszínt az esemény első felvonásának, melyre számos érdeklődő érkezett.



Fotók: Magyar Jelen

A program célja, hogy megismerjék az ifjabb generáció problémáit, és ezekre megoldásokat dolgozzanak ki – nyilatkozta a Magyar Jelennek Dúró Dóra, a Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselője. Kiemelte: azért tartják fontosnak, hogy a fiatalok megszólaljanak a politikában, mert az elmúlt harminc év kormányai tevékenységének következtében az ifjúság politika felé való érdeklődése rendkívül alacsony mértékű.

"Azt szeretnénk megmutatni számukra, hogy a politika alapvetően róluk szól és a számukra jelentős problémákról, melyeknek életközelinek kellene lennie. Ezért mi igyekszünk közvetlen kapcsolatteremtési lehetőséget biztosítani számukra." Kifejtette: az eddigi állomások alapján elmondható: a lakhatás, a közbiztonság és a cigánykérdés rendkívül nagy probléma az ő életükben. Rendkívül elkeserítő, hogy az elmúlt évtizedekben semmit sem változott a vidéki fiatalság élete.

Az ifjúság képviseletében megjelent Vékony Csongor Levente, a Mi Hazánk Ifjainak elnöke is. Elmondta, hogy egy országos kampányt kezdtek el, Salgótarjánban, Miskolcon és Mohácson tartottak eddig rendezvényt, azt a célt szolgálva, hogy egy országos statisztikát tudjanak készíteni a harminc év alatti fiatalok problémáiról. Jelenleg több mint száz aláírást gyűjtöttek össze.

Kiemelte, az első helyen a borsodi cigánybűnőzés szerepel, Budapesten a lakhatás, valamint a hajléktalanok problémája is kiemelt fontosságú.

Hozzáfűzte, hogy a szocialista, valamint a Fidesz-kormány alatt sem történt változás. Az összegyűjtött problémákra egy megoldáscsomagot kínálnak majd fel, melyhez megoldás is párosul. Továbbá az Ifjúsági Kabinet egy olyan szórólapot készít el, melyen ezek a megoldások lesznek feltüntetve még az idei évben.

A standnál szimpatizánstalálkozót is tartottak. Vékony Csongor Levente elmondta, hogy Csongrád-Csanád megyében is és országosan is egyre több fiatal érdeklődik a Mi Hazánk és a Mi Hazánk Ifjai tevékenységéről.

A rendezvényen megjelentek ellentüntetők kisebb csoportjai, akik szivárványos zászlókkal érkeztek. Szerintük kirekesztés zajlik, és “szörnyű", hogy a másságot nem fogadják el. A rendőrség kiérkezése után páran hazakullogtak, néhányan azonban tovább maradtak és hirdették, hogy a másság mennyire jó…



Íme a buzipropaganda áldozatai (fotók: Kuruc.info)

Megünnepelték az "úzvölgyi döntést"

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Marosvásárhelyi Táblabíróság kedden jogerős ítéletben utasította el Darmanesti város arra irányuló keresetét, hogy érvénytelenítsék az úzvölgyi katonatemetőt Csíkszentmárton közvagyonává nyilvánító önkormányzati határozatot. Ennek fényében Szegeden, a Románia Főkonzulátusa előtt (alkoholmentes) pezsgővel ünnepelt a Mi Hazánk Mozgalom. Az úzvölgyi katonatemető rongálása esetében kimondta a román bíróság, hogy a temető magyar vezetéshez és településhez tartozik, mely hatalmas örömre ad okot – emelte ki Dúró Dóra.

Kiemelte, hogy szeretné felhívni az Európa Unió figyelmét arra, ha valahol demokrácia vagy jogállamisági problémákat észlel, akkor tekintsen inkább Románia felé. Ahol ugyanis nem fogadják el a saját bíróságuknak az ítéletét és máris bejelentették a tüntetést a döntés ellen. Dúró Dóra kihangsúlyozta, ha az Európai Unió nem alkalmazna kettős mércét és nem lenne magyarellenes, akkor ebben az esetben már régen szankcióval kellett volna illetnie Romániát.

Az eseményen részt vette Dorogi György, a Mi Hazánk Mozgalom Csongrád-Csanád megyei elnöke. Elmondta, hogy tavaly megtámadták békésen imádkozó honfitársainkat Úzvölgyében román nacionalisták. Tönkretették a fejfákat, majd szó szerint kiűzték ütlegelések közepette a magyar megemlékezőket. Ezt a területet Bákó megye hosszabb ideje magáénak követelte. A román bíróság az 1990-es dokumentumokra hivatkozva Bákó megyéhez csatolták a területet. Ezek után Csíkszentmárton polgármestere fellebbezést nyújtott be.

A bemutatott papírok alapján a román bíróság kelletlenül, de meghozta a fellebbezhetetlen döntést. Amely azt jelenti, hogy az Úzvölgye visszatért és már Csík megyéhez tartozik. Dorogi György hozzáfűzte, hogy ennek a bírósági döntésnek a megünneplése zajlott a mai napon. A fejfákat tavaly készítették, melyek pontos másolatai az úzvölgyi temetőben található fejfáknak. Kiemelte, hogy a felelősségre vonás még nem történt meg az üggyel kapcsolatban, de a részleges eredmény is ünneplésre adott okot.

Az (alkoholmentes) pezsgőbontáson részt vett Vékony Csongor Levente, a Mi Hazánk Ifjainak elnöke. Az esemény kapcsán úgy fogalmazott, hogy a magyar jogok továbbra sincsenek biztosítva az elcsatolt területeken. Október 25-én a románok újabb tüntetésre készülnek és feltételezhető, hogy egy újabb úzvölgyi esemény következik be, melyre fel kell hívni a figyelmet. Úgy folytatta, hogy a temetőt rongáló román soviniszták továbbra sincsenek elszámoltatva. Sőt, ami végképp felháborító, hogy kitüntetéseket kaptak a rongáló vandálok, továbbá állami és egyházi szinten sem szóltak fel a magyarellenesség ellen Romániában.

Hangsúlyozta, hogy nem egy békés tüntetés várható, hanem egy újabb magyarellenes cselekedetről beszélhetünk. Az ellenállással kapcsolatban elmondta, hogy aki teheti, ki fog állni és hangot ad az úzvölgyi temetőben október 25-én.

A főkonzulátus előtti beszédét ezzel zárta: "akkor fogunk újból itt koccintani, ha a temetőrongáló, magyargyűlölő román soviniszták megkapják méltó büntetésüket, és a börtönben fognak megrohadni".