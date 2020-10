Közös közleményben tettek hitet az "embertelenség kormánya" elleni közös harc mellett - majd meglátjuk, mit fognak mondani egymásról néhány hónap múlva...

Visszautasítjuk Hadházy Ákos kijelentéseit - Folytatjuk a felkészülést a 2022-es kormányváltásért

Természetesnek tartjuk, hogy egy sokszínű ellenzék köreiben akadnak viták, nézeteltérések, félreértések. Különösen igaz ez most, amikor hitet tettünk egy közös program, egy közös ajánlat mellett abból a célból, hogy leváltsuk az embertelenség és az aljasság semmitől sem visszariadó kormányát. Ugyanakkor elengedhetetlenül fontos az is, hogy az amúgy is feszültséggel túlterhelt közéletet ne mérgezzék félinformációkból, tájékozatlanságból, tévedésből fakadó burkolt gyanúsítgatások, amelyek igazságtartalmát nincs módunk vizsgálni.

Legnagyobb sajnálatunkra most éppen ez történt, emiatt kötelességünk rögzíteni: a rendelkezésre álló információk alapján nem állják meg a helyüket azok az állítások, amelyeket Hadházy Ákos tett Bíró László szerepvállalása kapcsán.

Hadházy Ákosnak maga Bíró László ajánlotta fel - Szabó Gábornak, a Jobbik kampányfőnökének teljes egyetértésével és támogatásával -, hogy otthonában betekintést nyerhet minden olyan iratba és dokumentumba, amelybe óhajt, és kérdéseket is föltehet neki. Miután a húszperces, kampányhajrában beiktatott látogatás megtörtént, Hadházy Ákos megnyugodva távozott Bíró László otthonából. Ami ezek után történt, arra nehéz magyarázatot találni - kiváltképpen azért, mert a pártvezetők közül senkit sem keresett meg -, mindenesetre Hadházy Ákos médiában tett, több helyen egymásnak is ellentmondó kijelentéseit visszautasítjuk.

Politikai közösségünk számára a legfontosabb feladat, hogy előre tekintsünk, és folytassuk a közös felkészülést a 2022-es választásokra, a múlt vasárnapi időközi választás eredményének elemzése után levonjuk a megfelelő konzekvenciákat, és kiérlelt, jó ajánlatot tegyünk Magyarország számára. Hisszük, hogy Hadházy Ákos továbbra is politikai közösségünk tagja, és hisszük, hogy közös munkánk eredményeként 2022-ben leváltjuk az Orbán-kormányt.

2020. október 13.

DK

Jobbik

LMP

Momentum

MSZP

Párbeszéd