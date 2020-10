Anyaország, Videók :: 2020. október 13. 16:17 ::

Az óvodai buzipropaganda betiltását kezdeményezi az önkormányzatoknál a Mi Hazánk

Az óvodai LMBTQXYZ-propaganda betiltását kezdeményezi önkormányzatokban benyújtott előterjesztésekkel a Mi Hazánk Mozgalom, miután a Meseország mindenkié című könyv előszava szerint „óvodai és iskolai foglalkozástervek” is készültek a mesékhez - írja Fb-bejegyzésében Novák Előd, alább a folytatás.

Gyermekvédelmi intézkedésként államilag kellene bevonni ezeket a fertőző könyveket, azonban kormányzati támogatással is folyik a homoszexuális és egyéb deviáns propaganda a mesékben: a Nemzeti Kulturális Alap támogatta ezt a másik mesekönyvet, amelyben a tanítónéni azon örvendezik, hogy az egyik kisgyereknek normális szülők helyett helyett két anyja van. Ezzel ráadásul olyan szerzőt támogatott a Fidesz-kormány 2019-ben az adófizetők pénzéből, aki a 2013-as ún. Pride-on megnyitó beszédet is mondott.

A Meseország mindenkié című könyvet kiadó Labrisz Leszbikus Egyesületet is támogató, az aberrált szervezeteket ernyőszervezetként összefogó Magyar LMBT Szövetség is folyamatosan kap anyagi támogatást az Orbán-kormánytól, sőt véleményezhették a Nemzeti Alaptantervet is, miközben közhasznú tevékenységként a köznevelést fogadják el nekik a beszámolójukban.

Már vannak olyan óvodák Magyarországon, ahol külső nyomásra ilyen kiadványokkal, és a hozzá kapcsolódó foglalkoztatófüzet segítségével népszerűsítik az óvodapedagógusok a homoszexuális propagandát a legvédtelenebb korosztályok számára. Legutóbb Óbudán történt ilyesmi, ott például a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány üzemelteti a yelon.hu oldalt, amely többek között arra tanítja a gyerekeket és a szülőket, hogy „a nemi identitásunk a legkevésbé sem a biológiai nemünkkel áll összefüggésben”, illetve borzongató részletességgel tájékoztatja őket a nemváltással vagy éppen az azonos nemű párok közötti szexszel kapcsolatos témákról.

Az LMBTQP-lobbi fellegvárává vált, az ún. Pride legtöbb rendezvényének önkormányzati kultúrházat biztosító Újbuda képviselő-testülete most csütörtökön tárgyalhatja a Mi Hazánk Mozgalom előterjesztését az óvodai deviánspropaganda betiltása érdekében.

Korábban sajnos hiába követeltük legalább a homoszexuális propagandára utaló figyelmeztető jelzés bevezetését a filmeknél és televíziós műsoroknál a gyermekek egészséges fejlődése érdekében, nem támogatták a Mi Hazánk Mozgalom e javaslatát, ahogy a homoszexuális propaganda óvodai-iskolai tiltását is hiába kezdeményezte az Országgyűlésben Dúró Dóra, tavaly leszavazták, ezért most augusztusban ismét benyújtotta.

A Mi Hazánk az egyetlen párt, mely a deviánsok felvonulásának és iskolai propagandájuknak a betiltását követeli, hiszen mi a mára mindenféle szexuális aberrációt népszerűsítő tevékenységük ügyében se Gyurcsányék támogató, se Orbánék tűrő politikáját nem fogadjuk el: a tiltást szorgalmazzuk.

A homoszexuálisok szaporodásának módja egyértelműen a propaganda, melynek véget vetne a Mi Hazánk, hogy legalább a divathomoszexuálisok számát csökkentsük.

