"Kormányfőhöz közeli körökből értesültünk arról, hogy Orbán Viktor gyengének és határozatlannal tartja a Mazsihisz elnökének Bíró-ügyben tanúsított fellépését" - írja a Mandiner.

Orbán a Mazsihiszt, személyesen annak elnökét, Heisler Andrást tartja felelősnek azért, hogy a baloldali pártok egy antiszemita jelöltet támogattak a szerencsi időközi parlamenti választáson - állítja a lap a miniszterelnökhöz közel álló források alapján.

Információik szerint a kormányfőben megütközést keltett, hogy Heislerék "az ügy súlyát relativizálva, határozatlanul nyilvánultak meg az ügyben".

Emlékezetes, a baloldal közös szerencsi jelöltje, Bíró László 2018-ban a környékbeli szállodákat látogató zsidó vendégekre utalva egy hozzászólásban úgy fogalmazott: "a kutyám majd megveszik amikor a tetűcsúzdások elmennek a ház előtt. Dolgoznak barátaim a szállodaiparban, elmondják mi a helyzet". Egy másik megosztásában az szerepelt, hogy "kikapcsolták a zsidó uzsora-banktőkét a gazdaságból, megszüntették a háborús jóvátételként eufeminizált kozmopolita rablás kifizetését", Budapestet pedig Judapestnek nevezte.

A Mandiner még augusztusban, Bíró jelölése után megkérdezte a Mazsihiszt, megfontolnák-e az ellenzéki pártok helyében a jelölt leváltását azok után, hogy kiderült, milyen megnyilvánulásokat tett 2018-ban. Ugyan a konkrét, Bíró leváltására vonatkozó kérdésükre egyértelmű választ nem kaptak, de a Mazsihisz jelezte, hogy

minden, bármely etnikai, vallási csoport, szexuális kisebbség elleni uszítást egyaránt elítél, teljesen függetlenül attól, melyik politikai csoportosuláshoz tartozik az, aki ilyeneket mond. Ha Bíró László ilyen kijelentéseket tett, akkor természetesen az ő kijelentéseit is. Ahogy a frissen kitüntetett Raffay Ernő történész hosszú, nyílt zsidózását is, amely egy most előkerült felvételen hallható.