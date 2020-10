Anyaország :: 2020. október 15. 16:08 ::

Dúró: ha a Fidesz komolyan gondolja, amit mondanak, akkor lépjenek is!

Reklám





Levélben kértem a frakcióvezetőket: támogassák a homoszexuális propaganda iskolai tiltását célzó határozati javaslatomat, hogy az oktatásban ne mérgezhesse gyermekeinket ez a rendkívül agresszív lobbi - írja közleményében a Mi Hazánk elnökhelyettese, alább a folytatás.

Ezt a kezdeményezésemet egyszer már leszavazták a kormánypárti képviselők is, de nem vagyok haragtartó, így új lehetőséget kap a Fidesz és a KDNP is. Ha valóban úgy gondolják, hogy "hagyják békén a gyerekeinket", akkor tegyenek is valamit azok, akiknek kétharmados többségük van a magyar törvényhozásban. És sajnos nemcsak mesekönyvekről van szó: "szexuális felvilágosítás"-nak álcázott propagandatevékenységről, színházi előadásokba bújtatott homoszexuális jelenetekről (amelyekről előzetesen sem a diákokat, sem a szülőket nem értesítették), de legújabban már a mesékből sem hagyják ki ez a devianciát. Szabjunk ennek gátat, védjük meg a gyermekeinket!

Sajnos a kormányzat magatartása köszönőviszonyban sincs azzal, amit akár Orbán Viktor mond erről az ügyről: nemhogy tűrik, de támogatják is állami szinten azokat a kiadványokat, azokat a szerzőket, akik beállnak az LMBTQPSTB lobbi mögé, ezért is tartja rendkívül súlyosnak a helyzetet a Mi Hazánk Mozgalom. A droghasználattal kapcsolatban egyébként már létezik hasonló szabályozás: a kábítószert sem lehet népszerűsíteni az oktatásban, akkor a homoszexualitást miért lehet? Kíváncsian várom a frakcióvezetők válaszait!