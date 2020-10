Anyaország :: 2020. október 22. 13:58 ::

Dunaújváros: "méltó helyet" keresnek a "békéért harcoló" Vörös Hadsereg emlékművének

A kistemető közelmúltban kezdeményezett rendbetétele mellett szintén a kegyelethez kapcsolódó téma a 10-es körzetben a II. világháborús szovjet emlékmű áthelyezése. A tervekről Orosz Csaba önkormányzati képviselő szolgált összegzéssel - írja a Dunaújváros.com.



Fotó: Végh Zoltán

A "kegyhely" jelenleg a Magyar úton található, áthelyezése már az előző városvezetés idején is szóba került. Ám meglehetősen lassan hozható mozgásba a gépezet, mivel az önkormányzat mellett több érintett is szerepet kér a rendezésből: egy, a volt szovjet tagállamokat tömörítő bizottság mellett a Magyar Honvédség köreit is megjárja egy-egy temető- vagy emlékmű-áthelyezés kérdése, magyarázta Orosz Csaba, a 10-es körzet önkormányzati képviselője:

– Az első lépés az október havi rendes közgyűlésen megtörtént: elfogadták azt a kezdeményezést, amelynek lényege, hogy benyújtják a kérvényt arra, hogy a sírokat a dunaújvárosi temetőbe helyezzék át. Ez, amellett, hogy méltó nyughelyükre kerülnek a "hősök", a környék közlekedése szempontjából is előnyös lenne, hiszen a Petőfi utcából a Magyar út-Pincesor irányába haladók számára létrehozhatnának egy külön kanyarodó sávot, ezáltal gyorsabb haladást biztosítva ezen a szakaszon.

Az, hogy mikorra valósulhat meg az áthelyezés, még nem dőlt el, de a képviselő elárulta, már javában folynak az előkészületek arra, hogy új, "szintén méltó helyet" találjon a kegyhely.