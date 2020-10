Anyaország, Koronavírus :: 2020. október 22. 16:13 ::

Gulyás: készek vagyunk vásárolni az orosz és kínai oltóanyagokból

A kormány olyan jogi garanciákat igyekszik megteremteni, hogy ha van vakcina a koronavírus ellen - akár nyugatra, akár keletre -, Magyarország az elsők között vásárolhasson belőle - közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a kormányinfón.



A vírusnak akkor lesz vége, ha lesz vakcina - hangsúlyozta, hozzátéve: különböző kutatások zajlanak, Magyarország az EU minden ilyen programjában részt vesz, és ha lesz vakcina, Magyarország 6,5 millió oltóanyaghoz jut, amely 13 milliárd forintos kötelezettségvállalást jelent a kormánynak.

Elmondta továbbá: arra kérték az operatív törzset, szakértők bevonásával vizsgálja meg az orosz és kínai vakcinákat, ha pedig azok valós védettséget jelentenek a vírussal szemben, készek vásárolni belőlük.

Gulyás Gergely arra is biztatta az embereket, hogy oltassák be magukat az influenza elleni védőoltással, amely ugyan nem jelent védettséget a koronavírussal szemben, de azt a védettséget biztosítja, hogy egyidejűleg a koronavírus és az influenza ne jelentkezhessen. Jelenleg 1,3 millió influenza elleni oltóanyag áll rendelkezésre, de ha az igények ezt meghaladják, beszereznek még, illetve gyártanak.

A Miniszterelnökség vezetője kifejtette: a világban mindenhol romlik a járványhelyzet, Magyarország sem kivétel, a megbetegedések és az elhunytak száma is nő. Az egymillió lakosra vetített uniós fertőzési adatokat nézve 8 ország van Magyarország előtt, 18 pedig mögötte. A haláleseteknél az EU 27 tagállamának átlaga egymillió főre vetítve 357 halott, Magyarországon 129.

Kijelentette: a magyar egészségügyi ellátórendszert tavasszal sikerült felkészíteni a vírus elleni védekezésre, a kórházi ágyak 47 százaléka ma is üres, egyelőre műtéteket nem kell elhalasztani, aki pedig koronavírus-megbetegedés miatt kórházba kerül, annak biztosított a lehető legmagasabb színvonalú ellátás.

Arról is beszélt, hogy az ápolók fizetése november 1-jétől 20 százalékkal nő, amelyet 2022. január 1-jén további 30 százalékos emelés követ. Ez a 2018-as bérekre vetítve azt jelenti, hogy összesen 72 százalékos béremelés lesz az ágazatban - közölte, emlékeztetve, hogy idén egyszeri, 500 ezer forintos juttatást is biztosítottak az egészségügyi dolgozóknak.

Az orvosbérek emeléséről a miniszter kiemelte, hogy a magyar politikában régóta nem tapasztalt egyetértéssel, egyhangúlag fogadták el azt a bértáblát, amelyet a Magyar Orvosi Kamara (MOK) javasolt. A részletekről tárgyalnak a MOK-kal és a háziorvosi szervezetek képviselőivel, hogy mindenkire kiterjedő szabályt alkothassanak - tette hozzá, megjegyezve: nem látnak olyan pontot - például a másodállásról vagy a kirendelésről -, amely esetében ne lehetne megnyugtatóan rendezni a kérdéseket a részletszabályok kidolgozásakor. Reményei szerint a háziorvosokkal kapcsolatos javaslatokról legkésőbb két hét múlva dönthet a kormány.

A miniszter kiemelte: a kormány úgy döntött, hogy a SZÉP-kártyával kapcsolatban ez évre hozott szabályokat kiterjeszti a jövő évre, a cél, hogy ne álljon le a turizmus Magyarországon. Hangsúlyozta: a döntés értelmében a szálláshely alszámlára 400 ezer, a vendéglátás alszámlára 265 ezer, a szabadidő alszámlára pedig 135 ezer forint tölthető fel, ez éves szinten 800 ezer forintot jelent. Mint mondta, egyelőre bizonytalan, mikor indulhat meg a turizmus külföldre, illetve külföldről, ez vélhetően akkor lesz meghatározható, ha már lesz vakcina. Ugyanakkor jó lenne, ha a belföldi turizmus addig sem állna le, és minél többeknek lenne lehetőségük hazai szállás-, illetve vendéglátóhely igénybevételére - fűzte hozzá. Megjegyezte: továbbra is azt kérik, hogy az emberek ne utazzanak külföldre síelni, legutóbb is ausztriai síelőhelyeken alakultak ki gócpontok.

Gulyás Gergely kérdésre válaszolva tagadta, hogy létezik olyan kormányzati terv, amely szerint az őszi iskolai szünet után digitális formában folytatódna az oktatás. Pillanatnyilag a kormány elkötelezett amellett, és ennek megfelelően a terveink is azok, hogy az iskolák normálisan működjenek, és az őszi szünetet követően is a jelenlegi normális rendben folytatódjon az oktatás - jelentette ki.

Az iskolákban alkalmazott óvintézkedésekre utalva hozzátette: az elmúlt két hónap bizonyította, hogy még ilyen körülmények között is lehet az iskolákat működtetni.

A miniszter a járványcsúcsot illetően jelezte: az orvosi vélemények széttartóak, ezért a kormány nem akar jóslásokba bocsátkozni.

Kérdésre válaszolva Gulyás Gergely megerősítette azt is: ha a rendelkezésre álló 1,3 millió influenza elleni vakcina nem elegendő, akkor "akár holnap" be tudnak szerezni további oltóanyagot, és ha kell, akkor gyártani is tudnak. Az állam nem tartalékolja a vakcinákat - jegyezte meg egy másik kérdésre.

Tagadta azokat a híreket, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság munkatársait a Sanofi Vaxigrip Tetra nevű vakcinájával oltották be. Közölte: a médiahatóság dolgozói magyar gyártású, háromkomponensű oltást kaptak. Kérdésre kitért arra is, hogy a miniszterelnököt a magyar gyártású vakcinával oltották be.

Azt a felvetést, hogy az elmúlt 14 nap "gördülő átlaga" alapján Magyarországon a harmadik legrosszabb a járványhelyzet Európában, Gulyás Gergely úgy értékelte: ez a statisztika egy pillanatképet jelöl, sok értelme ezért nincsen, az adatokat egészében érdemes nézni.

A lélegeztetőgépekkel kapcsolatban elmondta: a beszerezett gépek szükség esetén bevethetők, nem tud arról, hogy bármilyen adminisztratív vagy technikai akadálya lenne a használatuknak.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter kérdésre válaszolva súlyos ügynek nevezte a Belgiumban tisztázatlan körülmények között meghalt szlovák állampolgár ügyét, és úgy vélte: amikor nem politikai fegyverként, zsarolásra akarják használni a jogállamiságot, akkor az Európai Bizottság és számtalan EU-s állam kevésbé érdeklődik annak valós tartalma iránt. Hozzátette: az, hogy ennek az ügynek nem lett uniós szinten következménye, jól mutatja, hogy az Európai Uniót a közép-európai tagállamok zsarolásának lehetősége érdekli, és a legcsekélyebb mértékben sem az alapvető emberi jogok.

Az uniós kibocsátáscsökkentési célokkal kapcsolatban Gulyás Gergely azt mondta, mindenkinek be kellene tartania a 2030-as vállalásokat, Magyarország ebben jól áll, ez negyven százalékos kibocsátáscsökkentést jelent az 1990-es szinthez képest. Németország, vagy Svédország közelében sincs a vállalások teljesítésének - tette hozzá. Elmondta, nehéz úgy tárgyalni a 2050-es célokról, hogy a nagy, gazdag alapítóállamok lábbal tiporják a 2030-as megállapodást. Szerinte egyelőre kérdéses, hogy megvalósul-e egyáltalán az uniós Next Generation-alap.

Magyarország nem tartja helyesnek, ahogy az EU kezeli a válságot, de támogatja a közös hitfelvételt a déli tagállamokkal vállalt szolidaritás miatt - mutatott rá. Hozzátette: minden tagállamnak feladata, hogy a lehető leghatékonyabban használja majd fel a forrásokat, a programokról a jövő héten kezdődhetnek meg a tárgyalások az Európai Bizottsággal.

A miniszter több kérdést kapott fővárosi ügyekkel kapcsolatban. A DK áramlopással vádolt önkormányzati képviselőjéről szóló kérdésre válaszolva Gulyás Gergely azt mondta: alapos a gyanú, hogy a DK-s politikus lopott és bűncselekményt követett el, ebben az esetben pedig a hatóságok feladata, hogy eljárjanak. Az ügy politikai következtetéseit úgy összegezte: a korrupcióról beszélő pártoknak érdemes lenne először a saját soraikban körülnézni.

Az ügy kapcsán a minisztert kérdezték a kriptovaluták szabályozásáról is, amire azt mondta, az unió dolgozik az egységes szabályozáson, mivel határon átnyúló szolgáltatásokat is érint a kérdés.

Gulyás Gergely a 3-as metró felújításáról elmondta: ez a projekt teljes egészében a főváros hatáskörébe tartozik, és bíznak abban, hogy a főváros képes megvalósítani. Megjegyezte: az állam felajánlotta, hogy több ügyben próbál segíteni a fővárosnak, hogy ne kelljen eladósodnia, de erre a főváros egyelőre nem adott választ.

A minisztert arról is kérdezték, hogy több fideszes politikus, köztük ő sem indul egyéni körzetben 2022-ben Budapesten, amit Karácsony Gergely főpolgármester úgy kommentált, hogy a Fidesz feladta a fővárost. Gulyás Gergely erre úgy reagált: a legkevésbé kedvező budapesti közvélemény-kutatások is 41 százalékos népszerűséget mérnek a Fidesznek, a főpolgármester pártja pedig vagy mérhetetlen, vagy 1-2 százalékon áll, ezért a helyében visszafogottabban kezdene esélylatolgatásba. Hozzátette: nem újszerű állítás, hogy a kormány tagjai és a frakcióvezető igen jelentős személyes részvétellel igyekszik ott lenni a kampányban, egyéniben pedig olyan jelöltek fognak indulni, akinek jó esélyük van arra, hogy a lehető legtöbb szavazatot megszerezzék.

Arra a kérdésre, hogy lesz-e további hasonló döntés Budapesten, azt mondta: nem számít további meglepetésekre. Kitért arra is: a Fidesz elnökségének döntése volt, hogy ne induljon, ha ő dönthetett volna, akkor ismét indul.

Az október 23-i rendezvényekről közölte: azért nem szerveznek központi eseményeket, mert a jelenlegi helyzetben ez a felelősségteljes magatartás, de a gyülekezés joga biztosított, így bárki szervezhet rendezvényeket, akár az is, aki korábban erőszakot alkalmazott tüntetők ellen.

Gulyás Gergely a Színház-és Filmművészeti Egyetemen (SZFE) kialakult "patthelyzetre" vonatkozó kérdésre válaszolva közölte: a kormány nem tárgyalófél, ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy mielőbb megegyezés lesz a kuratórium és hallgatók, illetve a tanárok között. Kijelentette: a kormánynak nincs politikai célja az ügyben, hanem azt szeretné, hogy minél színvonalasabb színművészeti oktatás legyen Magyarországon, és az ehhez szükséges költségvetési forrásokat a kuratóriumnak biztosította is.

Arra a felvetésre, hogy Szarka Gábor kancellár szerint népegészségügyi okokból is sor kerülhet az egyetemi épületek kiürítésére, Gulyás Gergely azt mondta: a népegészségügyi okok nem politikai kérdésként merülnek fel, ha ugyanis valahol koronavírus vagy más fertőzés terjed el, akkor a népegészségügyi szabályok határozzák meg, mire van lehetőség és mire nem. Jelezte: eddig többször volt fertőzés, de a hatóságok soha nem ítélték ezt olyan súlyosnak, hogy ebben a formában fel kellett volna lépni.

Azt, hogy a zuglói Szent István Gimnázium tantestülete kiállt az SZFE mellett, a miniszter úgy kommentálta: egy szabad országban mindenki olyan formáját választja a véleménynyilvánításnak, amelyet magához és a helyzethez méltónak talál.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő sajtótájékoztatóján volt szó Ferenc pápa a homoszexuális párok élettársi kapcsolatát támogató nyilatkozatáról. A miniszter rámutatott, Magyarországon még a balliberális koalíció fogadott el jogszabályt az azonos neműek élettársi kapcsolatáról, és ahhoz a kabinet nem nyúlt. Hozzátette: örökbefogadásra nincs lehetősége a "meleg" pároknak, elsősorban házastársak fogadhatnak örökbe gyermeket, mivel minden gyermeknek joga van egy anyához és egy apához. Kitért arra is, hogy a családtámogatási rendszer Magyarországon szinte egészében a gyermekhez kötött.

Kérdezték arról is, hogy nyolc civil szervezet fordult az ombudsmanhoz, mert szerintük gyűlöletkeltő Orbán Viktor miniszterelnöknek egy mesekönyv kapcsán megfogalmazott nyilatkozata, miszerint Magyarország türelmes a homoszexualitással szemben, amíg békén hagyják a gyerekeket. Gulyás Gergely kifejtette: egyszerűen másképp gondolkodnak erről a kérdésről, senkinek semmi köze nincs ahhoz, ki hogyan éli a magánéletét. Az államnak azonban a gyermekek ép és egészséges testi fejlődéséhez van köze, és ezt a kormány családban képzeli el - magyarázta.

A miniszter kérdésre beszámolt arról, hogy a Mathias Corvinus Collegium Alapítványból egy nagy magyar tehetséggondozó intézményt szeretnének, ehhez biztosított az állam ingatlanokat, és az a cél, hogy az alapítványnak legyen nyaralója is, ezért kap Révfülöpön ingatlant.

Megerősítette a sajtóhíreket, miszerint Szászfalvi-Farkas Lenke új genfi konzul Szászfalvi László KDNP-s politikus lánya. Elmondta, az új konzul két nyelven beszél, feladatai zömmel államigazgatási és adminisztratív jellegűek. Szerinte ha valaki országgyűlési képviselő, cégvezető vagy médiaszemélyiség gyermeke, sem előnyt, sem hátrányt nem jelent, ha alkalmas az adott feladatra. Az új konzul életútját látva nem kiugró, nem elfogadhatatlan és nem vet fel semmilyen gyanút a kinevezése - jelentette ki. Megerősítette, hogy Pécsett stadion épül, miután a megyeszékhely ellenzéki polgármestere ezt kérte a kormányfőtől.

Kérdésre beszélt arról is, hogy más logisztikai bázis biztosításával rendeződött a Dunaferr nyersanyagellátásával kapcsolatos gond, amely a MÁV záhonyi vágányfelújítása miatt jelentkezett.

Az űrprogramról szóló kérdésre azt mondta: Magyarország ambiciózus ország, de nincsen olyan illúziója, hogy a legnagyobb országokkal versenyezhetne, ugyanakkor fontos, hogy legalább régiós összehasonlításban ne maradjon le.

Sok tudásintenzív, hight-tech szektor függ össze az űrkutatással, ezért jó, ha Magyarország tud fejleszteni ezen a területen is - vélekedett.

A miniszter az őszi szünettel kapcsolatban megjegyezte: senki nem várja el, hogy a szünet alatt a diákok ne menjenek a szabadba, de a szülőkre van bízva, hogy nagy rendezvényeket ne most szervezzenek.

A ferihegyi repülőteret illetően kifejtette: soha nem értettek egyet az eladásával, és örülnének, ha magyar tulajdonba kerülne. Még ha az állam nincs is abban a helyzetben, hogy megvegye a repülőteret, ha részben vagy egészben magyar tulajdonba kerül, azt üdvözlik - mondta.

Gulyás Gergely közölte: egyelőre nincs konkrét időpontja Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök következő találkozójának, ez sok mindentől függ, így a járványhelyzettől is.

Volt kérdés arról is, mennyit fizetett az állam azért, hogy november 8-án Budapest legyen az MTV European Music Awards egyik házigazdája. Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő az MTV-vel kötött szerződés miatt nem beszélt konkrét összegről, mondván szigorú menetrend szabja meg az esemény kommunikációját. Ugyanakkor közölte, óriási turisztikai lendületet adhat a műsor a magyar fővárosnak, ezért pályázta meg a Magyar Turisztikai Ügynökség.

A koronavírus-járvány miatt még 2021 is nehéz lesz, és amikor újraindul a turistákért a verseny, a MTV díjátadója versenyelőnyt jelenthet Budapestnek - részletezte.

