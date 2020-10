"Hatvannégy évvel ezelőtt szabadságszerető magyarok lázadtak fel a kommunista uralom ellen. Szellemiségük ihlette a prágai tavaszt, a lengyel Szolidaritás mozgalmat és a berlini fal ledöntését" – írta péntek esti tweetjében a demokrata elnökjelölt.

Donald Trump még egyetlen eddigi üzenetében sem méltatta 1956-ot - jegyzi meg az Index.

64 years ago today, freedom-loving Hungarians revolted against communist rule. Their spirit inspired the Prague Spring, Poland's Solidarity movement, and the fall of the Berlin Wall. As president, I'll always stand in defense of democracy and freedom at home and around the world.