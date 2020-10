Anyaország, Antimagyarizmus :: 2020. október 24. 20:45 ::

SZDSZ II.: Fegyőr is arról beszél, mit "nem tűrtünk" '56-ban - miközben a nagyapja még Lenint éltette

"Szembefordulni azokkal a fiatalokkal, akiken Magyarország jövője múlik, érthetetlen és elfogadhatatlan politika. 1956-ban sem tűrtük, akkor is felkeltünk az elnyomó politika ellen. A 21. században sem fogjuk tűrni. Orbán Viktor a tűzzel játszik." - írja az SZFE-vel kapcsolatos bejegyzésében a Momentum elnöke.



Nagyapáink leverték, mi pedig koszorúzgatunk, hogy ezt feledtessük, és hatalomra kerülve folytathassuk a "munkájukat"...

Tehát '56-ban sem tűrtük, akkor is felkeltünk az elnyomó politika ellen. Mi. De ki az a mi? Fekete-Győr nem tehette, hiszen nem élt akkor. Bizonyára a felmenőire gondolhatott hát, például a nagyapjára, aki akkor pont a megfelelő korban volt ahhoz, hogy szembeszálljon az elnyomó hatalommal.

Volt is szembeszállás, csak hát a nagypapa valamit elvétett, és a kommunisták helyett a magyar néppel szállt szembe... a kommunisták oldalán. Pontosan úgy, ahogy a néhai SZDSZ-esek szülei, s úgy lettek ők is harcos antikommunisták (koalícióban az MSZP-vel...), mint most a momentumosok.

Fekete-Győr András nagyapja ugyanis Heves megye tanácselnöke volt a kommunizmus idején (1969-től több mint tíz éven át) - ezt nem igazán az elnyomó hatalom ellenében szokták művelni.

Korábbi összeállításunkban idéztünk is a "szabadságharcos" nagyapától, például ezt az interjúrészletet:

– Ön politikai munkásnak tartja magát. Napjainkban nálunk mi ennek a kritériuma?

– Az, hogy értsem és alkalmazzam a párt politikáját.

(Major Lajos: Megyei tanácselnök és örökös téesztag. Szabad Föld, 1973. március 18., 3. o.)

Említettük azt is, hogy Fekete-Győr Endre frissen kinevezett magyar tanácselnökként azonnal fontos feladatot kapott: a központi megyei ünnepségen neki kellett mondania az ünnepi beszédet a patkánylázadás 50. év évfordulóján.

Egyebek mellett ezeket mondta, természetesen az elnyomás elleni harc jegyében:

Mi, magyarok, gazdag és hiteles történelmi múlttal rendelkezünk. Mégis úgy tűnik, még mindig kereshetünk és találhatunk új vonásokat 1919. értékelésében. Tovább kell kutatnunk, keresnünk a múltban az igazságot, megeleveníteni a dicsőséges időket a nagyszerű hazafiak ezreit és tízezreit, akik fél évszázaddal ezelőtt már a mi jövőnket készítették elő. (...) Mi büszkék vagyunk arra, hogy a Magyar Tanácsköztársaság internacionalista hatása nagy jelentőségű volt a világra és testvéreink is tudják, hogy a mi véráldozatunkból Szovjet-Oroszországban is dúsabbak lettek a vörösforradalom vetései. (...) Új, friss forradalmi erő született meg az Októberi Szocialista Forradalom által is felszántott magyar talajon – a Kommunisták Magyarországi Pártja. E párt – folytatva a magyar munkásmozgalom legjobb hagyományait – gyökeresen szakított a reformizmussal, az opportunizmussal. Alapvető harci követelése volt az orosz példa követése, a munkások, katonák és parasztok tanácsainak hatalma, a Tanácsköztársaság megteremtése. (...) A Magyar Tanácsköztársaság a Nagy Októberi Szocialista Forradalom győzelmével megindult forradalmi hullámverésben jött létre, s része volt az egész tőkés világot megrázkódtató, a nemzetközi imperializmus egyeduralmát megszüntető, az oroszországi szovjet államot létrehozó forradalmi folyamatnak. Győzelme tehát nemcsak a magyar nép ügye volt, hanem a nemzetközi haladásé is. (...) A Tanácsköztársaság létrejöttében tehát a nemzeti és nemzetközi elem ötvöződött egymással. A szocialista forradalom programja a dolgozó nép egészének felemelését célozza, a szó igazi értelmében vett nemzeti program. De egyidejűleg nemzetközi is, mert a szocializmus vívmányainak megvalósításával, amely az országban mindig döntő mértékben függ a nemzetközi erőviszonyoktól s a fejlődés élen járó osztályától, a proletariátustól nemcsak nemzetének, hanem a nemzetközi proletariátusnak is része.

Folytathatnánk még az idézetek sorát, de minek?... Idézzük inkább korábbi cikkünk zárszavát: