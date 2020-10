Anyaország :: 2020. október 28. 10:22 ::

Toroczkai: a Facebookot el kell felejteni, magyar közösségi oldalra van szükség!

A Mi Hazánk elnökének oldala után most pártja közösségi felületét is törölte a Facebook. Toroczkai László, akinek a neve leírásáért is tiltás jár a Facebookon, és jelenleg is perben áll az óriásvállalattal, a Mandinernek azt mondja, óriási szükség van egy új magyar közösségi oldalra. Alább olvasható az interjú.

- A Facebook tegnap törölte a Mi Hazánk Mozgalom közösségi oldalát. Mikor és hogyan értesültek a dologról?

- Korábban értesítettek, hogy a Facebook törölte pártunk október 23-i ünnepségének eseményét. Október 27-én, kedden délután pedig kaptunk egy üzenetet a Facebooktól, hogy visszavonta a Mi Hazánk oldalának láthatóságát. Egyelőre ennyit tudunk.

- Mivel indokolták a döntést?

- Az említett, az 1956-os forradalom emlékére rendezett ünnepségünk Facebook-eseményével állítólag megsértettük a „közösségi alapelveket”. Ennél részletesebb indoklást nem kaptunk.

- Korábban törölték az ön hivatalos politikusi oldalát is.

- Igen. Elképesztő politikai cenzúra, ami történt, hiszen 2019 májusában az EP-választási kampány finisében törölték az akkor kettőszáz-hétezer követővel rendelkező Facebook-oldalamat. Emiatt zajlik is egy per a Szegedi Törvényészéken, amit én indítottam a Facebook ellen. De ami még súlyosabb, hogy a nevem szerepeltetéséért vagy a fényképem megjelenítéséért is törlés vagy tiltás járhat.

Az esemény leírásában ezért a nevem sem szerepelt, az volt odaírva, hogy „meglepetésvendég, akinek a nevét nem írhatjuk le a Facebookon”. Sziva Balázs, a Romantikus Erőszak nevű zenekar énekese is Sz. Balázsként szerepelhetett, hiszen az ő nevét sem szabad leírni. Elképzelni sem tudjuk, hogy miért tiltottak le minket.

- Meglátjuk, hogy ezt az interjút is letiltja-e a Facebook. Milyen jogszabály alapján korlátozhatják ilyen szinten a kommunikációt?

- Épp azért indítottam pert, mert úgy gondolom, hogy ez törvénytelen. A Facebook az elmúlt évtizedben gyakorlatilag átvette nem csak a tömegtájékoztatás, de szinte az egész internet szerepét. Ma már a hivatalos szervezetek is a közösségi oldalon keresztül tájékoztatják a lakosságot. Azoknak, akik rólam megosztottak valamit, a Facebook a szankciók (törlés vagy tiltás) indoklásaként azt az üzenetet küldte, hogy veszélyes személy (embercsempész, emberkereskedő, terrorista) szerepelt az általuk megosztott tartalomban. Az elmúlt évben sok ezer ember kapott ilyen üzeneteket, több százat el is küldtek nekem. Ezeket csatoltam bizonyítékként a periratokhoz, hiszen ez egyértelműen a jó hírnevem megsértése. Én egyébként álnéven sem tudok bejelentkezni a Facebookra, hiszen az IP-címemet is figyelik.

- Tehát ez egy személyiségi jogi per?

- Ennél jóval többről van szó. Az oldalam és most a Mi Hazánk Mozgalom közösségi oldalának törlésével számos alapjog sérült. Ilyen például a politikai véleményszabadsághoz való jog.

A Facebook kizárt egy olyan pártot, amelyre több mint százötvenezer ember adta a voksát az önkormányzati választáson, és száztizennégyezren szavaztak rá az EP-választáson. Ennyi ember elvenni a tájékozódáshoz való jogának megsértése egészen elképesztő tett. Ezért is adtunk most be egy törvényjavaslatot az országgyűlés elé, amely kötelezné a Facebookot, hogy tartson fenn magyarországi képviseletet.

- Erre miért lenne szükség?

- Mert nonszensz, hogy a Facebookot nem lehet közvetlenül Magyarországon perelni. A vállalatnak Dublinban van a székhelye, és nem voltak hajlandóak átvenni a törvényszék értesítését és a bírósági iratokat, mondván, hogy azok magyar nyelvűek. Háromszázezer forintomat kellett letétbe tennem a törvényszéknél, hogy hivatalos angol fordítást készíttessen az iratokról. Ez is teljesen abszurd, de sokkal súlyosabb problémák is vannak a Facebookkal, mint az, hogy önkényesen cenzúráz.

- Adatvédelmi problémákra gondol?

- Természetesen. Nemzetbiztonsági kockázatot jelent, hogy külföldi magánszervereken tárolják több millió ember adatait. Köztük kormányzati szervek, miniszterek, parlamenti képviselők, polgármesterek adatainak tömegét. Mindenkiről rengeteg adatot gyűjt Zuckerberg rendszere. Ha az amerikai kormányzat nemzetbiztonsági kockázatnak nevezheti a kínai Tik-tokot, akkor az a minimum, hogy mi is ezt mondhatjuk az amerikai Facebookról.

- Mennyi követőjük volt?

- Ma reggel összesen nyolcvanegyezer.

- A döntés csak a párt központi oldalát érinti, vagy az alapszervezetek oldalait is?

- Az alapszervezeteink oldalait jó ideje rendszeresen törlik. Ezzel gyakorlatilag megszűnik a jelenlétünk a Facebookon. Ezt nyugodtan kijelenthetjük.

- Tudják ezt a kommunikációs csatornát alternatív nyilvános fórummal helyettesíteni?

- Magyarországon a szabadságszerető, jobboldali embereknek mindenképpen el kell gondolkodniuk azon, hogy egy saját közösségi oldalt fejlesszünk. Nekünk már nincs más választásunk, a Facebookot el kell felejtenünk.

- Úgy érzi, nincs értelme küzdeni, vagy azért a Mi Hazánk Mozgalom oldalának törlése miatt is beperelik a Facebookot?

- Igen, pert indítunk. Végig fogjuk járni a parlamenti és a hatósági utat, mert ez nem csak rólunk, hanem a támogatóinkról, az egész nemzeti oldalról szól. De ettől függetlenül azt gondolom, hogy a Facebookot el kell felejteni. Amennyiben az Egyesült Államokban nem Trump nyeri az elnökválasztást, ez a cenzúra még ennél is súlyosabbá válik majd. Kell egy magyar közösségi oldal. Egyszer volt, az iwiw, most kell egy új!