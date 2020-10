Anyaország, Antimagyarizmus :: 2020. október 27. 18:35 ::

Már '56 emlékének ápolása sem felel meg a Facebook "közösségi" alapelveinek - letiltották a Mi Hazánk oldalát

Reklám





Valódi indoklás nélkül, a Facebook szelektíven alkalmazott közösségi elveinek megsértésére hivatkozva törölték a Mi Hazánk Mozgalom több mint 80 ezer követővel rendelkező oldalát. Először a párt 1956-os megemlékezésének eseményét törölték, erre hivatkoztak mint tiltott dolog, majd rövid időn belül az egész oldalt elérhetetlenné tették - áll a párt közleményében.

Emlékezetes, hogy a Facebook cenzúrával avatkozott bele a magyarországi EP-kampányba is, amikor indoklás nélkül törölték a Mi Hazánk Mozgalom elnökének 207 ezer követővel rendelkező hivatalos közösségi oldalát is.

A külföldi tulajdonú Facebook politikai cenzúrája nemcsak antidemokratikus és elfogadhatatlan, de törvényellenes is. A Mi Hazánk Mozgalom ezért hívta fel a figyelmet már korábban is, hogy a Facebook nemzetbiztonsági kockázatot jelent, és többek közt az ehhez hasonló esetek miatt nyújtottunk be egy olyan törvényjavaslatot, amely a Facebookot kötelezné arra, hogy magyar állampolgárságú képviselőjük legyen hazánkban, így könnyebb lenne bíróság elé állítani itthon a céget. A részletekről holnap sajtótájékoztatón számol be Dúró Dóra.